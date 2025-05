A Real Madrid legendája játékvezetőként tűnt fel, miközben a klub bíróellenes hadjáratot folytat

Toni Kroos nem mindennapi szerepben tűnt fel az Icon League-ben: a pályán ezúttal nem játékosként, hanem játékvezetőként irányította a mérkőzést. A kispályásfutball-sorozatban a Real Madrid egykori focistája nemcsak alapítóként és visszatérő sztárként, hanem most már bíróként is kipróbálta magát – a közönség és a játékosok legnagyobb meglepetésére. A jelenet gyorsan bejárta a közösségi médiát, és újabb bizonyítéka lett annak, hogy német karmester a visszavonulása után is képes újat mutatni.

A Real Madrid korábbi játékosa,Toni Kroos új szerepben, játékvezetőként is kipróbálta magát az Icon League-ben (Fotó: DPA/Fabian Strauch)

Az Icon League, amelyet Toni Kroos és a népszerű német streamer, Elias Nerlich hozott létre, Dél-Németországban, Düsseldorfban zajlik, és a világ futballjának ismert alakjait vonultatja fel. A ligában 14 csapat versenyez egymással öt az öt elleni mérkőzéseken, ahol a szórakoztatás legalább annyira fontos, mint az eredmény.

A szervezők igyekeznek még szórakoztatóbbá tenni az öt az öt elleni mérkőzéseket: a meccsek során véletlenszerűen különleges szabálymódosításokat, úgynevezett szabálytörőket vezetnek be. Ezeknek köszönhetően előfordulhat, hogy az egyik csapat rövid időre emberhátrányba kerül, a kapusnak helyet kell cserélnie egy mezőnyjátékossal, vagy éppen egy aranyszínű labda kerül játékba, amellyel szerzett gól dupla pontot ér. Ezek a váratlan fordulatok garantálják, hogy minden találkozó izgalmas és kiszámíthatatlan legyen.

Kroos, aki a profi karrierje során öt Bajnokok Ligáját, világbajnoki címet, rengeteg bajnoki aranyat és kupát zsebelt be, az Icon League-ben először tavaly tűnt fel játékosként, most pedig egy teljesen új oldalát mutatta meg. Két héttel ezelőtt, a liga egyik mérkőzésén Kroos játékvezetőként lépett pályára: síppal, bírói felszerelésben vezette a meccset, miközben a pályán olyan sztárok szerepeltek, mint Antonio Rüdiger, Franck Ribéry, Robert Andrich és Kroos testvére, Felix is. Az esetről készült videók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, a szurkolók és a szakma egyaránt elismerően nyilatkoztak a visszavonult focista humoráról és új szerepéről.

Az Icon League célja a futball szórakoztató oldalának bemutatása, ahol a sztárok nemcsak játékosként, hanem időnként rendhagyó szerepekben is kipróbálhatják magukat. Kroos bírói debütálása tökéletesen illeszkedik ebbe a koncepcióba, és jól mutatja, hogy a futball-legendák is képesek újraértelmezni önmagukat a pályán kívül is. A liga következő fordulóiban is várhatóak hasonló meglepetések, hiszen az Icon League továbbra is a kreativitás és a szórakoztatás jegyében zajlik.

A Real Madrid folyton a bírókat kritizálja

Toni Kroos bírói szerepvállalása már csak azért is érdekes, mivel egykori együttese, a Real Madrid februárban nyílt támadást indított a spanyol játékvezetők ellen, miután a klub vezetése szerint sorozatosan hátrányos ítéletek érték a csapatot. A fővárosiak hivatalos levélben bírálták a teljes spanyol játékvezetői kart, elfogultsággal vádolva meg őket, és több konkrét esetet is felsoroltak, amikor szerintük a bírók tévedései döntően befolyásolták a mérkőzéseiket. Az elmúlt hónapokban volt olyan játékvezető, akit felfüggesztettek egy Real-meccs után, egy másik pedig halálos fenyegetéseket kapott.

A Real Madrid az áprilisi Királykupa-döntő előtt is élesen bírálta a kijelölt játékvezetőt, Ricardo de Burgos Bengoetxeát, akit a klub szerint az elmúlt időszakban többször is a Barcelona javára tévedett. A madridiak tiltakozásul lemondták a mérkőzést megelőző teljes hivatalos programjukat, beleértve a kötelező sajtótájékoztatót, a nyilvános edzést és a díszvacsorát is, így fejezve ki elégedetlenségüket a bíróküldéssel kapcsolatban, a mérkőzésre azonban végül megrendezték, a Barcelona hosszabbítás után 3-2-re húzta be a finálét.