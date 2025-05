Sallai Roland nélkül talán már nem buknak el a történelmi siker küszöbén

A Freiburg először 1993-ban jutott fel a német élvonalba, és már a második (1994–95-ös) idényében története legjobb szereplését produkálta azzal, hogy a Bundesliga 3. helyén végzett. Ezt nem követték hasonló sikerek, 1997-ben és 2002-ben, majd az egyaránt azonnali visszajutás után 2005-ben is kiesett a csapat a másodosztályba. Utóbbi alkalommal 2009-ig kellett várni az ismételt feljutásra, azóta viszont csak a 2015–16-os évadot töltötte az együttes a Bundesliga 2-ben. Az alig negyedmillió lakosú Freiburg im Breisgau városának futballcsapata jellemzően a középmezőny tagja volt az elmúlt években, háromszor az Európa-ligában is elindulhatott. Volt már esély a Bajnokok Ligája-szereplésre is, ám Sallai Rolanddal a keretében kétszer is a hajrában bukott el a klub. Most itt az újabb esély a klubtörténelem első BL-szereplésére.

Sallai Roland az Európa-ligához segítette a Freiburgot, amely idén a Bundesliga negyedik helyét megszerezve Bajnokok Ligája-induló is lehet. Fotó: DPA/Tom Weller

Sallai Rolanddal sosem sikerült a Freiburgnak a Bajnokok Ligája-indulás

Eddig két magyar labdarúgó játszott a Freiburgban élvonalbeli mérkőzést, és mindkettő a közelmúltban történt. Szalai Attila 2024 tavaszán a Hoffenheimtől kölcsönben szerepelt, a védő három Bundesliga-meccsen 101 percet kapott.

A másik a 2018 nyarán a csapathoz igazolt Sallai Roland, aki hat év alatt 138 bajnokin jutott szóhoz, és ezeken 20 gólt és 19 gólpasszt szerzett.

Sallai a freiburgi időszaka elején olyan klasszisokkal játszott együtt, mint Nils Petersen, Luca Waldschmidt, Robin Koch, Mark Flekken vagy Nico Schlotterbeck. Később pedig olyan csapattársai voltak, mint Kevin Schade, Vincenzo Grifo, Matthias Ginter vagy éppen Maximilian Eggestein.

Ilyen nevekkel a keretben nem véletlen, hogy a Freiburg szinte idényről idényre erősebbé vált és előrébb lépett. 2020-ban és 2021-ben még lemaradt a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekről, de 2022-ben már sikerült elérni azok valamelyikét. A három évvel ezelőtti májusi időszakot mégis keserédesen élték meg a klub szurkolói, hiszen a legfontosabb három mérkőzést elvesztette az együttes: az utolsó két fordulóban elszenvedett vereséggel a negyedikről a hatodik helyre esett vissza, egy héttel később pedig a Leipzig elleni Német Kupa-döntőt sem tudta megnyerni.

A Freiburg 2023-ban Európa-liga-nyolcaddöntőig és kupaelődöntőig jutott, a bajnokságban pedig még az előző évadhoz képest is több pontot szerzett, de ez is „csak” az ötödik helyig volt elég – úgy, hogy az utolsó fordulóban kikapott, pedig egy nagy különbségű győzelem negyedik helyet és BL-indulást ért volna. Ebben az évben ráadásul a klub második számú csapata is sikeres volt, és csak azért nem jutott fel a másodosztályba, mert ezt a szabályok nem tették lehetővé. A tavalyi idény már nem alakult ilyen jól Sallaiék számára: noha az ismételten Európa-liga-nyolcaddöntős klub két játéknappal a Bundesliga-évad befejezése előtt még hetedik volt, ám ezúttal sem lett sikeres a zárás, és tizedik hely lett a vége.

Streich helyett Schuster vezetheti BL-be a Freiburgot

Az imént említett korszakot követte a mostani évad, európai szereplés, és szeptembertől kezdve a Galatasaray csapatához igazolt Sallai Roland nélkül. Továbbá Christian Streich nélkül, hiszen a német vezetőedző majdnem 13 év után távozott a csapat éléről. A helyét egy másik freiburgi klublegenda, Julian Schuster vette át, akinek ez lett az első megbízatása egy élvonalbeli csapat vezetőedzőjeként.

Christian Streich (jobbra) utódja Julian Schuster lett a Freiburg kispadján. Fotó: DPA/Philipp von Ditfurth

A szurkolók nagy örömére az idényt 39 évesen elkezdő Schuster nem okozott csalódást. Az első hét fordulóban öt győzelmet szerzett a csapat, és noha ezt egy januárig tartó hullámvölgy követte, februártól kezdve ismét szárnyra kapott. Mindezt úgy, hogy a Freiburgnak mindmáig negatív a gólkülönbsége, és az első tíz helyezett közül a legkevesebb szerzett találata van: mindössze négy játékosa lőtt kettőnél több gólt, és közülük is a kilencgólos Dóan Ricu a legeredményesebb. Ám az együttes elsősorban a csapatmunkát illetően nagyon jó, és abban, hogy a szoros mérkőzéseket szinte sosem veszíti el. Az évadban eddig két meccsen kapott ki a Freiburg egygólos különbséggel, miközben tíz ilyet megnyert.

Február óta Schusterék tizenhárom bajnokiból csupán kétszer szenvedtek vereséget, és legutóbb három győzelem után a címvédő Leverkusen ellen is pontot szereztek – a győzelmet a hajrában elbukva, viszont a döntetlennel is bajnoki címhez segítve a Bayern Münchent. A közelmúlt sikerei és a riválisok közül a Mainz, a Leipzig és a Mönchengladbach rossz formája pedig azt jelenti, hogy a 32. forduló után a Freiburg a negyedik helyen áll a Bundesliga tabelláján.

Az állás a BL-indulásért küzdő Bundesliga-csapatok között 3. Frankfurt 32 63-43 56 pont

4. Freiburg 32 46-49 52

5. Dortmund 32 64-49 51

6. Leipzig 32 51-45 50

7. Mainz 32 49-40 48

8. Werder 32 50-56 47

A Bayern és a Leverkusen mögött további két csapat lesz ott ősszel a BL alapszakaszában, és az Eintracht Frankfurtnak erre komoly esélye van – vasárnap a St. Pauli ellen be is biztosíthatja ezt, noha egy nézőtéri rendbontás miatt pontlevonás is fenyegeti a klubot. A Freiburg szombaton a kiesés elől menekülő Kiel vendége lesz, a két közvetlen riválisra viszont nagyon nehéz mérkőzés vár: az elmúlt hat bajnokijából ötöt megnyert Borussia Dortmund a Leverkusen, míg a Lőw Zsolt által irányított RB Leipzig a Werder Bremen otthonába látogat.

Dóan Ricu (jobbra) a Freiburg házi góllövőlistájának vezetője. Fotó: DPA/Harry Langer

Egyáltalán nem irreális, hogy a Freiburg már vasárnap estére bebiztosítsa a BL-indulását: ez megtörténik Schusterék sikere, a Dortmund veresége és a lipcseiek pontvesztése esetén. A kieli győzelem azért is lenne fontos a klubnak, mert a jövő heti utolsó fordulóban a Frankfurt lesz az ellenfél, miközben akkor a Dortmundnak és a Leipzignek is kötelező a három pont megszerzése.

A hátralévő mérkőzések: Frankfurt: St. Pauli (május 11., otthon), Freiburg (május 17., idegenben)

Freiburg: Kiel (május 10., i), Frankfurt (május 17., o)

Dortmund: Leverkusen (május 11., i), Kiel (május 17., o)

Leipzig: Werder (május 10., i), Stuttgart (május 17., o)

Mainz: Bochum (május 10., i), Leverkusen (május 17., o)

Werder: Leipzig (május 10., o), Heidenheim (május 17., i)

Az elmúlt három évben történtek alapján azonban aggódhatnak a freiburgi szurkolók egy újabb idényvégi összeomlástól, hiszen akár még a hetedik helyre is visszacsúszhat a csapat, márpedig a Stuttgart–Bielefeld kupadöntő miatt idén az a pozíció már nem ér nemzetközi kupaindulást. Ám a Sallai Rolandék utáni korszakban végre össze is jöhet az áttörés, és egy klubtörténelmi siker után a Bajnokok Ligája főtáblája egy újabb csapattal bővülhet ősszel.