Előfordulhat, hogy a záró forduló után sem lesz bajnok Olaszországban

Amennyiben szükséges, a play-off meccs a jövő héten lenne esedékes, azonban az Inter ezen nem tudna részt venni a Bajnokok Ligája-döntős elfoglaltsága miatt.

Hárman pályáznak a fennmaradó Bajnokok Ligájára-helyre

Az egyik legnagyobb kérdés, hogy az idény végeztével melyik négy együttes képviselheti az olasz futballt jövőre a Bajnokok Ligájában. A bajnoki címért küzdő Inter és Napoli, valamint az Atalanta már biztosította helyét a dobogón, a negyedik helyért várható óriási küzdelem.

A Juventus várhatja a legkényelmesebb pozícióból a véghajrát, azonban egyáltalán nem kényelmesedhet el, ugyanis a nyakában liheg a két római együttes, az AS Roma és a Lazio.

A Zebrák a Venezia, a Farkasok a Torino vendégei lesznek, míg a Sasok a Lecce gárdáját fogadják. Papíron tehát mindhárom csapatnak kötelező a győzelem, de láttunk már meglepetéséket.

Claudio Ranieri csodát művelt az AS Romával: 19 meccses veretlenségi sorozatot futottak, amely két fordulóval ezelőtt, Bergamóban szakadt meg, de továbbra is a Bajnokok Ligája kapujában van a fővárosi gárda. A szezon végén visszavonuló olasz tréner a Milan előző heti legyőzése után úgy fogalmazott, hogy továbbra is keményen kell edzeniük, készen kell állniuk az ellenfélre.

Hiszek a játékosaimban. A Torino egy kompakt, energetikus, jó csapat, amelynek kiváló idénye volt. Odamegyünk és a saját játékunkat próbáljuk játszani, és majd meglátjuk ez mire lesz elég az idény végén

– fogalmazott Ranieri.

Bárhogyan is alakul az idény vége, az AS Roma-szurkolók hatalmas hálával tartoznak Ranierinek (Fotó: AFP/DOMENICO CIPPITELLI)

Négy csapat menekül a kiesés elől

Az Empoli, a Lecce, a Balogh Botondot foglalkoztató Parma és a Verona sem érezheti biztonságban magát az utolsó forduló előtt.

A zárókört a már biztosan utolsó Monza és a szintén biztosan kieső Venezia mellett az Empoli kezdi a veszélyzónában. A toszkánaiak kiesési rangadót vívnak majd vasárnap, az ellenfél a Verona lesz, ezen a mérkőzésen nagyon sok múlhat, a többi eredmény alakulása függvényében is persze.

Borzasztóan nehéz összecsapás vár a Leccére és Balogh Botondékra is: előbbi gárda a Bajnokok Ligájáért ádáz csatát vívó Lazio, a Parma pedig a már biztosan dobogós Atalanta vendége lesz.

Az biztos, hogy egy tradicionális, több mint százéves hagyományokkal rendelkező olasz klub int búcsút az élvonalbeli futballnak.

15. Verona 34 pont -33 gólkülönbség 16. Parma 33 -15 17. Lecce 31 -32 18. Empoli 31 -25

Serie A, 38. forduló: Péntek:

Napoli–Cagliari 20.45 (tv: Match 4)

Como–Internazionale 20.45 (tv: Arena 4) Szombat:

Bologna–Genoa 18.00 (tv: Match 4)

AC Milan–Monza 20.45 (tv: Match 4) Vasárnap:

Atalanta–Parma 20.45

Empoli–Verona 20.45

Lazio–Lecce 20.45

Torino-AS Roma 20.45

Udinese–Fiorentina 20.45

Venezia–Juventus 20.45 (tv: Match 4)

Ezek voltak a 37. forduló legszebb góljai: