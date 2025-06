Klasszis született, megmutatkozott az új magyar felfedezett csodás képessége

Csikós Zsóka tökéletes technikával kajakozik

S hogy minek köszönhető ez a magabiztos siker? Véletlenül sem akarjuk megbántani, az alkata alapján Csikós Zsóka nem feltétlenül kajakozásra született.

Ám egyfelől kiváló az állóképessége, s van még egy fontos titka, amit a vasárnapi K–1 500 méteres döntőben megcsodálhattunk: férfiklasszisokat idéző, tökéletes technikával evez. Lábbal nagyon hatékonyan „pedálozik”, törzsből tökéletesen elfordul, az egész testét beleadja a húzásokba, ezért nem merevedik el.

– Rengeteg érzés kavarog bennem. Nagyon örülök, hogy nyerni tudtam. Nagyon szerettem volna és nagy dolog, hogy sikerült, az időm is jó. Amikor ezer méteren kihajtom magam, nem igazán tudok aludni, most is így volt, hat óra alvás után jöttem ki a pályára. Ezzel együtt mindenkinek azt mondtam, hogy ma harapni fogok és szerintem ez sikerült is. Próbáltam ismét csak magamra fókuszálni, tudtam, hogy a lengyel és szerb lány nagyon be fog kezdeni, mert ők kétszázasok.

Érzem, hogy most jobban fókuszálok, mint az előző években és ezt tudom kamatoztatni a pályán is. Az elmúlt években megtanultam kizárni a külső körülményeket

– mondta Csikós Zsóka a döntő után.