Ez volt a győztes recept: Fodor Csenge beavatott minket a BL-győzelem után

A győri öröm az MVM Dome-ban Fotó: Mirkó István

Fáradt Odense, könyörtelen Győr

A magyar játékos elmondta, tudták, hogy az Odense játékosai fáradtabb voltak, kevesebbet pihenhettek – nemcsak a második elődöntőt játszották szombaton, hanem csak a hosszabbításban gyűrték le a Metzet –, ezért már az elejétől fogva rájuk estek. Ez meg is látszott az eredményen, miután még az ötödik percben sem tartott a találkozó, amikor az eredmény 5-1 volt a Győrnek, Ole Gustav Gjekstad vezetőedző már ekkor időt kért. Utólag kijelenthető, hogy főként az első félidőben megszerzett ötgólos vezetéssel sikerült a címvédés az ETO-nak.

Mindent próbáltunk beleadni, de közben okosan is szerettünk volna kézilabdázni, ha kellett lassítottuk például a támadásainkat. Nagyon magabiztosnak éreztük magunkat, de kemény meccs volt. A lányokkal beszéltük, hogy az Odense az a csapat, amelyet a hét-, nyolcgólos hátrány sem érdekli, a játékosaik akkor is mennek előre.

Fodor itt a szombati elődöntőre utalt, ahol a dánok hétgólos hátrányból álltak fel a franciák ellen.

A szurkolók mellett sem szabad elmenni: pokoli hangulatot csináltak mindkét nap Fotó: Mirkó István

A 26 éves játékos mozgalmas idényt tudhat maga mögött: a 2024-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot sérülés miatt ki kellett hagynia – a válogatott bronzérmet szerzett –, majd márciusban Golovin Vlagyimir hiába szerette volna behívni a válogatottba, Fodor a klubját választotta, mondván saját mentális és fizikai állapotának megőrzése miatt ezúttal a Győr mellett döntött. A junior világbajnok játékos remek formában fejezte be a szezont, a Fradi elleni bajnoki döntőben négyszer talált be, míg a BL Final Fourjában is eredményes volt. Fodor negyedik alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját.

