Gyökeres Viktornak megüzenték, kinek az ágyába bújjon, hogy MU-játékos legyen

Gyökeres Viktor szenzációs idényt zárt: a portugál bajnok Sporting színeiben 33 bajnokin szerzett 39 találattal lett gólkirály, minden sorozatot figyelembe véve pedig 52 meccsen 54 gól volt a mérlege. Kis híján még az Európai Aranycipőt is megszerezte, pedig a portugál bajnokság csak másfélszeres szorzót jelent, Kylian Mbappé (Real Madrid) 31 bajnoki gólja ezért ért végül többet abban az összevetésben, mint Gyökeres 39 találata. A magyar származású svéd válogatott támadó szintet lépne, a Manchester United Rúben Amorim vezetőedző személye miatt erős jelölt lehet, ám a Sporting elnöke új feltételekkel bosszantja Gyökeres Viktort és kérőit. Rio Ferdinand, az MU korábbi kiváló védője tudja a megoldást.

Rio Ferdinand saját példáját kínálja Gyökeres Viktornak, bár van olyan támadó, akit még szívesebben látna a Manchester United mezében (Fotó: NurPhoto via AFP/MI News)

A helyében az elnök szobájában lennék, nem hagynám elmenni. Ott lennék az ágyában, az előszobájában, a konyhájában. Nem bírna megszabadulni a látványomtól

– adott különös tanácsot Ferdinand Gyökeresnek.

Rio Ferdinand hasonló cipőben járt, mint Gyökeres Viktor

Ferdinand nem most találta ki a módszer, ő maga is alkalmazta, s a Leeds United végül el is adta őt a Manchester Unitednak 2002-ben.