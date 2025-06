A Győr ennél jobb helyzetből nem is várhatná a BL-döntőt

Ez tényleg minden idők legkiélezettebb Final Four mezőnye a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A szombati első elődöntőben a Győri Audi ETO KC ellen egyszer sem vezetett az Esbjerg, és bár a dánok a második félidőben háromgólos hátrányból is felálltak, a végén a magyar együttes 29-28-as győzelmével kvalifikálta magát a döntőbe. Per Johansson, a Győr vezetőedzője a lefújás után viszont azt mondta, ez volt a legnehezebb meccs az Esbjerg ellen, s olyan szintű koncentráltságra volt szükség, amire a szezon során egyszer sem.

A Győr az Esbjerg legyőzésével jutott be a döntőbe. Fotó: Mirkó István

Majd az MVM Dome közönsége egy még kiélezettebb meccset láthatott. A három magyarral felálló Metz jól kezdett, és a 39. percben hétgólos vezetésnél már Vámos Petráék szinte győztes helyzetbe érezhették magukat. Aztán ami lehetett, az elromlott a franciaknál, az Odense óriási feltámadást produkált, a hosszabbításban pedig lélektani fölényét kihasználva megnyerte a meccset 31-29-re.

Örülhetett a Győr

A Rába-partiak szombati sikere után a szélső, Győri-Lukács Viktória a Magyar Nemzetnek azt mondta, fizikailag könnyebb lesz felkészülni a vasárnap 18 órakor kezdődő fináléra, miután a vezetőedző rengeteg cserét eszközölt az Esbjerg ellen.

Ha az ETO esetében arról beszélünk, hogy kevesebb, mint 24 órája van felkészülni a mindent eldöntő meccsre, akkor az Odense még rosszabb helyzetben van. A hosszabbításos siker tíz perccel több játékot igényelt, és a későbbi időpont miatt is, csak szombaton 20 órakor ért véget a találkozójuk.

Győri-Lukács azt mondta, hogy már az esti elődöntő után elkezdik a videózást. Míg mindez megtörtént, addig a dánok még levezettek és a kötelező média köröket futották.

Győri-Lukács Viktória szombaton nem szerzett gólt az MVM Dome-ban. Fotó: Mirkó István

Az Odense tehát kevés dologba kapaszkodhat, de az idei eredmények és a rutin mindenképpen motiválhatja őket.

A mostani idényben a csoportkörben már találkozott a két csapat. Ősszel nagy meglepetésre az ETO hazai pályán nagyon simán, 35-28-ra kikapott az Odensétől. A győriek egyetlen veresége ez volt az idei BL-kiírásban, az oly sokszor dicsért védelem ezen a meccsen feladta a szolgálatot. Igaz, hozzá kell tenni, Per Johansson számára ekkor sérülések és betegségek miatt sokan nem álltak rendelkezésre. Januárban, Dániában a Győr már javított és két góllal nyert.

A 45 éves Katrine Lunde eszén továbbra sem igazán lehet túljárni. A sportág legendája télen igazolt az Odensébe, miután korábbi klubja, a Vipers megszűnt. A kapus az elődöntőben a második félidőben szállt be, és nem is akárhogyan. 20 lövésből nyolcat megfogott (40 százalékos védési hatékonyság). Ugyanakkor a magyar szurkolóknak, különösen a fradistáknak nem kell mesélni a másik hálóőr, Althea Reinhardt képességeiről.

Most még a dánokat, jövőre a Győrt erősíti

Különleges lesz a vasárnapi meccs Helena Elvernek, a dánok első számú irányítójának.

Az olimpiai bronzérmes kézilabdás érkezését a Győr már januárban bejelentette, így a BL-ben az utolsó meccse következik az Odense színeiben – ami a klub történetének első fináléja lesz éppenséggel.

Elver szombaton sok hibával játszott, kilenc lövéséből négy gólt szerzett, de az egész éves teljesítménye rendkívül kiegyensúlyozott, a 27 éves játékos a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében például 13-szor talált az FTC kapujába. Ole Gustav Gjekstad vezetőedző is utolsó dobására készül a kispadon, miután az idény végén a norvég válogatott kispadjára távozik.

Apropó, norvégok. A másik odensei, Thale Rushfeldt Deila könnyen lehet, hogy az éjszaka tippeket kért testvérétől, Livétől, aki az Esbjerg balátlövője. A norvég ikerpár már hosszú ideje eltérő úton halad, s vasárnap sem fogják egymásét keresztezni.

A kapusokon múlhat a döntő

Ha már Lunde és a dánok kapusteljesítménye ki lett emelve, akkor a győri páros mellett sem mehetünk el. Egy éve Sandra Toft volt a nyerőember, idén ez Hatadou Sako lehet.

A francia kapus már az első itteni idényében felvette a ritmust, szombaton pedig a második félidőben állt be a kapuba. Sako remekül szállt be, 26 százalékos védési hatékonysága kevésnek tűnhet, de a kulcspillanatokban bravúrokat mutatott be, amik győzelmet értek.

A kérdés tehát adott: a Győr hetedszer vagy az Odense először és Lunde nyolcadszor...