Vasemberként tér vissza Luka Doncic, mázsás terhekkel edz a Lakers sztárja + videó

A nyári szünet sok NBA-játékosnak pihenésről szól, de a Los Angeles Lakers szlovén sztárja, Luka Doncic számára ez most egészen mást jelent. A közösségi médiában futótűzként terjedő videón Doncic egy guggológépen edz, nem is akármilyen súlyokkal: 16 darab tárcsát pakoltak fel a gépre, ezek egyenként 45 fontot (kb. 20 kg-ot) nyomnak.

Ez összesen több mint 320 kilogramm, amit Doncic látszólag megerőltetés nélkül mozdít meg.

Ez az erőfeszítés több egyszerű izommunkánál, inkább egy üzenet. Válasz azoknak, akik az elmúlt hónapokban kétségbe vonták a hozzáállását és az erőnlétét a szlovén irányítónak. Amikor februárban a Mavericks megvált tőle, sokan úgy vélték, hogy fizikai állapota és megbízhatósága is kérdéses volt. Most viszont minden jel arra mutat, hogy Doncic a kritikákat motivációként használja fel.

Mire készül Luka Doncic és a Los Angeles Lakers?

A Lakers szezonja csalódással ért véget, miután már az első körben búcsúztak a rájátszásból. Az új vezetőedző, JJ Redick azóta nyíltan beszél arról, hogy az egész csapatnak – egyénenként és kollektívan is – bajnoki szintű erőnlétet kell elérnie.

JJ Redick (jobbra) nagyon megbízik Luka Doncicban, aki győzelemre vezetheti a Lakerst. Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SAM HODDE

Bár konkrét neveket nem mondott, sokan úgy gondolják, hogy Doncic is célkeresztben volt, amikor Redick így fogalmazott:

– Voltak játékosok, akik kiváló formában voltak. Másoknak még van hova fejlődniük. Most az a legfontosabb, hogy bajnoki formába kerüljünk – mondta el nemrégiben a Lakers vezetőedzője. Úgy tűnik, Doncic meghallotta az üzenetet.

A szlovén válogatottal Doncicra még vár az augusztus végén rajtoló Európa-bajnokság, de a szlovén kosaras már most mindent megtesz, hogy a Lakers következő szezonjában kulcsszereplő legyen. A cél nem kisebb, mint a bajnoki gyűrű – és ezt most már Doncic nem csak szavakkal, hanem a súlyokkal is bizonyítja.