Magyar aranyeső? Tengernyi érmet várnak a kapitányok az Eb-n

A csütörtöki nyitónapon három szám kivételével mindenhol azonnal fináléba jutottak a magyar versenyzők. Hat egység ráadásul futamgyőzelemmel lépett tovább a hétvégi döntőkbe. Kopasz Bálint, Csikós Zsóka, Csizmadia Kolos, valamint a Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese alkotta egység is a legjobbnak bizonyult délelőtti előfutamában. Szintén finálés lett Hajdu Jonatán, továbbá a Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor, Keller Gergő alkotta kvartett. Délután folytatódott a magyarok remeklése: Varga Ádám és Csikós Zsóka is (újra) az első helyen zárt, mellettük Fejes Dániel, Kollár Kristóf, a Lucz Anna, Kiss Blanka páros, valamint a Kurucz Levente, Opavszky Márk páros is döntőbe jutott.

Huszonhárom magyar egység száll harcba az éremkért a hétvégén Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Hibátlan pénteki napot zártak a magyar versenyzők

Péntek délelőtt három magyar középfutamos versenyzőért szoríthattunk, ugyanis Adolf Balázs, Takács Kincső és Lucz Anna is a negyedik helyen zárt csütörtöki előfutamában.

Az első magyar érdekeltségű középfutamban a C–1 1000 méteren vb-bronzérmes és Eb-második helyezett, Adolf Balázs szállt vízre, aki 750 méternél átvette a vezetést, végül másodikként ért célba, de így ott lesz a szombati döntőben.

A világ- és Európa-bajnok Takács Kincső C–1 200 méteren volt érdekelt, és georgiai riválisa mögött második lett, így magabiztosan lépett tovább a legjobb kilenc közé. Az ugyancsak világ- és Európa-bajnok Lucz Anna címvédőként érkezett Racicébe K–1 200 méteren, a csütörtöki rosszul sikerült bemutatkozása után a középfutamban fölényes sikert aratott.

Ezzel eldőlt, hogy a hétvégi program során mind a 23 gyorsasági fináléban lesz magyar hajó.

A négy 5000 méteres szám mellett a kevés nevező miatt további négy, egyformán kenus számban nem rendeznek előcsatározásokat, így Opavszky Réka (C–1 500 m), a Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó (C-2 200 és 500 m), valamint az 500 méteren szereplő vegyes kenus négyes (Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Juhász István, Csorba Zsófia) már ugyancsak döntős.

Bizakodóak a magyar szövetségi kapitányok

Tóth Dávid kajak szövetségi kapitány és ifj. Foltán László kenu szövetségi kapitány is pozitívan értékelte az első két versenynap során látottakat és továbbra is bíznak abban, hogy a magyar válogatott eredményesen szerepel majd az Európa-bajnokság hétvégi döntős programja során.

Elégedett vagyok az eddig történtekkel, ahogyan eddig, most is azt feltételezem, hogy nagyon jó eredményeket érünk el

– mondta Tóth Dávid a szövetség honlapjának. – Úgy vélem, ütőképes az európai mezőny, de a magyar kajak-kenu is erős, és szerintem ez az érmek számában is megmutatkozik.

A szövetségi kapitány kifejtette, hogy a férfi kettesben adódhat kérdés, hiszen erős a mezőny, de szerinte lesz előrelépés csütörtökhöz képest, Ő maga is kíváncsi, mennyire áll össze a döntőre a magyar egység. Csikós Zsóka esetében elmondta Tóth Dávid, hogy reális a dobogós helyezés elérése.

Összességében nagyon jó esélyekkel állunk oda a döntőkhöz, tartom magam ahhoz, hogy három-négy aranyérmet és négy-öt dobogós helyezést reális elérnünk

– jegyezte meg.

Ifj. Foltán László az értékelésében hangsúlyozta, hogy mindenki lelkes, várja a hétvégét.

A mezőny erősségében nincs különösebb meglepetés, persze egy-egy esetben akadt olyan esemény, amivel előzetesen nem számolhattunk, ám ez ekkora verseny esetében egyáltalán nem meglepő

– fogalmazott a kenu szövetségi kapitány, aki az Európa-bajnokság előtt azt mondta, hogy négy-öt aranyérmet remél a csapattól, ehhez az első két nap eseményeit figyelembe véve is tartja magát.