Rasszista támadás érte a Real Madrid játékosát? Az ellenfél más szidalmakról beszélt + videó

A Marca azt írja, a két játékos között a szóváltás az öltöző felé elmérgesedett, Rüdiger kihívta Cabralt, majd ezt mondta neki:

Majd kint találkozunk!

Az argentin némileg árnyékolta a képet, mert utána a spanyol médiának hozzátette, mindketten ingerültek voltak, vitatkoztak az öltöző felé, de semmi durva nem hangzott itt már el.

Antonio Rüdiger és Gustavo Cabral összezörrenése a klubvilágbajnokságon Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICHARD PELHAM

A német hátvéd edzője, Xabi Alonso kitért az esetre a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

– Rüdiger elmesélte nekünk, hogy mi történt. Fontos, hogy zéró toleranciát tanúsítsunk az ilyen helyzetekben. Támogatjuk mindenben, mert ez elfogadhatatlan, hiszünk neki – utalt ezzel a nemrégiben kinevezett spanyol vezetőedző arra, hogy a FIFA vizsgálatot indított az esetben.

A FIFA és a klubvilágbajnokság kritikát kapott: hol vannak a rasszizmus elleni videók?

Rüdiger még 2021-ben, a Chelsea játékosaként azt mondta a rasszizmusról, hogy soha semmi sem változik igazán a futballban zajló diszkriminációellenes kampányok után, de hozzátette, ő továbbra is harcolni fog a rasszista bántalmazások ellen. A FIFA kampánya is súlyos kritikákat kapott már a tornán, a The Athletic számolt be róla a múlt héten, hogy a szövetség a korábban legyártott videókat – amelyben a rasszista cselekedeteket ítéli el – egész egyszerűen nem használta fel. A diszkrimináció ellen dolgozó világszervezetek szerint aggasztó kép ez a jövő évi világbajnokságra nézve, amelyet részben szintén az Egyesült Államokban rendeznek meg.