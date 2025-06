Robbie Keane eddig tíz percet adott neki, ezt tervezi a Fradi magyar tehetsége

Gruber Zsombor 2023-ban robbant be az NB I-ben, amikor 18 évesen elkezdte rugdosni a gólokat a Puskás Akadémiában, aztán 2024 elején lecsapott rá a Fradi. Azóta a fiatal támadó mindössze fél évet töltött a Ferencvárosnál, tavaly tavasszal Zalaegerszegen, idén pedig az MTK-nál futballozott kölcsönben, a kettő között, 2024 őszén játszott a Fradi színeiben, de Robbie Keane érkezése után nem sokkal távozott.

Gruber Zsombor és barátnője az EM Sports nyárvári partiján, a fiatal támadó bizonyítana Robbie Keane-nek (Fotó: Somay Márk / M15)

Idén januárban Pascal Jansen távozott a Ferencváros éléről, a helyére Robbie Keane érkezett. Az ír edzőt ma már leginkább azzal azonosítjuk, hogy nála futott be Tóth Alex, és ő adott esélyt a korábban alig-alig játszó Szalai Gábornak is az FTC-ben. Csakhogy a Keane-korszak eleje igen nehézkesen indult, az első három bajnokin mindössze két pont jött össze, Gruber pedig összesen tíz percet játszott. Ezután döntött úgy, hogy kölcsönbe szeretne menni az MTK-hoz.

Grubert az ügynöksége, a többek között Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Pécsi Ármin karrierjét is építő EM Sports jótékonysági akcióval egybekötött ünnepségén szembesítettük a nála egy évvel fiatalabb Tóth Alex esetével, aki a tavasszal alapemberré nőtte ki magát a bajnoki címet megszerző Fradiban. Tehát Keane megadja a lehetőséget a fiataloknak, ennek fényében nem bánta-e meg, hogy nem adott több időt egymás megismerésére.

Gruber Zsombor a Fradi visszatérője, Robbie Keane is figyelhet rá

– Nem tudhatjuk, mi történt volna, ha a Fradiban maradok, csak azt tudom, hogy amikor döntöttem, tényleg azt láttam a legjobbnak, ha a tavaszi szezont a több játéklehetőség miatt másik csapatnál töltöm – válaszolta lapunknak Gruber Zsombor. – Az MTK olyan lehetőséget adott, ami megtetszett. Annak örültem, hogy a Fradinál többen esélyt kaptak és éltek is vele, de nem gondolkodtam azon, hogy mi lett volna, ha maradok.

Az MTK-ban kilenc bajnokin két gólt és egy gólpassz jött össze neki a tavaszi szezonban, de maradt benne hiányérzet.

– Volt egy sérülésem, ami kicsit elhúzódott, öt vagy hat meccset kihagytam miatta – magyarázta Gruber. – Pedig már kezdtem jó formába lendülni, amit megtört a kiesés. Van hiányérzetem, de a következő szezonban szeretnék bizonyítani.

Méghozzá a Fradinál és Robbie Keane-nek bizonyítana. Gruber a nyáron a kölcsönből visszatér az FTC-hez, amelyben az MLSZ 2026-ban életbe lépő új szabályozása miatt, miszerint egyszerre öt magyarnak, köztük legalább egy 21 éven aluli magyarnak a pályán kell lennie, neki is több esélye lehet majd.

– A Ferencvárosnál kezdem a felkészülést, és meglátjuk, hogy mit hoz ez az időszak. Meg szeretném mutatni az edzőnek, hogy mire vagyok képes – jelentette ki Gruber. – A kapcsolat folyamatos volt a klubbal és a stábbal a tavasszal is. De nem az új szabályozás miatt szeretnék játszani, hanem azért, mert kiharcolom a helyem a csapatban.

Marco Rossi elmaradt válogatott meghívójára is reagált

Ez azért is fontos lenne, hogy visszakerülhessen a válogatottba, amelybe Marco Rossi tavaly ősszel hívta először, és a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen be is mutatkozott tavaly novemberben. Azóta viszont nem kapott meghívót.

Gruber Zsombor tavaly debütált a magyar válogatottban (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

– Megmondom őszintén, nem is számítottam rá – ismerte el. – Amikor bemutatkoztam, tényleg jó formában voltam, most pedig azért dolgozok, hogy vissza tudjak kerülni oda. Már tudom, hogy milyen érzés pályára lépni a válogatottban, és újra át akarom élni.

Gruber Zsombor most húszéves, kétségkívül az egyik legtehetségesebb magyar támadó a korosztályában. Hol látja magát öt év múlva?

– Addigra mindenképpen stabil tagja szeretnék lenni a válogatottnak – válaszolja. – Most csak arra koncentrálok, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak a Ferencváros edzésein, és kiérdemeljem a vezetőedző bizalmát.