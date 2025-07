Óriási szélben kezdődött a Kékszalag, két hajó már felborult, kövesse élőben a Magyar Nemzeten!

Elkezdődött az 57. Kékszalag Raiffeisen-nagydíj. A balatonfüredi rajt után a versenyzők azonnal kihasználták az erős szelet, óriási sebességgel haladtak a Balaton vizén.

Az 57. Kékszalag Raiffeisen-nagydíj az európai vitorlázás csúcseseménye a Balaton vizén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A verseny esélyese idén is a Fifty-Fifty, amely címvédőként tagja most is az élmezőnynek. Az MLS Raiffeisen Fifty-fifty és az RSM mögött közvetlenül a Proccess Solutions Litkey Farkassal érkezett a kenesei bójánál, miközben Siófok felé haladra egyre nagyobb hullámok várják a hajókat.

A met.hu térképes előrejelzése szerint a szél enyhe erősödésére lehet számítani a következő egy-másfél órában. A tó keleti végén jelenleg 16-17 csomós szélben halad a mezőny eleje, illetve Siófok előtt egy 20 csomó feletti területen is át kell majd haladni a vezető hajóknak. A Kékszalag honlapja szerint két katamarán is felborult, a Cofidis és a Fox23 is pórul járt. A technikai mentés jelenleg is zajlik, sérülés nem történt. A versenyt a korai szakaszban feladók között a Ximod (ötödikként állt ki a futamból) legénységének beszámolója szerint a hajó vízbetörés miatt volt kénytelen feladni a Kékszalagot.

A siófoki pályajelnél is a tavalyi bajnok MLS Raiffeisen Fifty-Fifty az első. A második helyen a Process Solutions fordult, harmadik a Kürt-Team Kaáli, negyedik az RSM, ötödik az AUDAX Django, hatodik a Deboti Racing.

A Sponsor Wanted árboca is kettétörött a Kékszalagon. Fotó: Cserta Gabor / kekszalag.hu

Nem elég, hogy a Raffica és a René Raffica is megsérült a hét eleji hatalmas viharban, a kenesei bójánál most a pár nap alatt frissen összerakott Sponsor Wanted árboca is kettétörött. Egyelőre a rekoridőn belül halad az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon. A 2023-ban 5 óra 3 perc 56 másodperc alatt célba érő hajó abban az évben 59 perc 45 másodperc alatt jutott el a siófoki pályajelig. Most viszont csak 51 perc 36 másodperc kellett ehhez, azaz 8 perc 9 másodperccel gyorsabb volt a Fifty-Fifty saját magánál. Az élmezőny sebességét jól jelzi, hogy az első hat(!) hajó a részidőben volt.

Két nagy esélyes is kiszállt: a tihanyi szoros előtt feladta a versenyt Litkey Farkas és csapata a Process Solutions fedélzetén, illetve az Audax Django, amelyet Petrányi Zoltán kormányoz. Az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty vezeti az 57. Kékszalag Raiffeisen nagydíj abszolút mezőnyét (a rajt után 1 óra 47 perccel már Zánkánál járnak), az egytestű kategória első helyén pedig a Szamuráj Jack vitorlázik.

Élő közvetítés az 57. Kékszalag Raiffeisen-nagydíjról