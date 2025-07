Kétarcú lesz a Tour de France, a leghíresebb országúti kerékpáros verseny

Bármennyire is három Grand Tourt tartalmaz évről évre a kerékpár versenynaptár, a csúcsot a Tour de France jelenti. Hiába nehezebb sokszor a Giro d’Italia útvonala vagy éppen hoz izgalmasabb versenyt a Vuelta a Espana, a legnagyobb felhajtás a francia körversenyt övezi, nem véletlen, hogy a Netflix sem UCI World Tour, hanem Tour de France-sorozatot forgatott az elmúlt három évben. A leghíresebb országúti kerékpáros verseny idén is igazi sztárparádét hoz, a legutóbbi kilenc háromhetes körverseny győztese kivétel nélkül megjelent a tegnapi hivatalos csapatbemutatón. Közülük Simon Yates és Sepp Kuss is a kétszeres Tour de France-győztes (2022, 2023) Jonas Vingegaard segítője lesz, aki megpróbálja visszaszerezni a trónját, a főpróbán azonban a címvédő Tadej Pogacar erősebb volt nála, a június egyhetes franciaországi verseny, a Critérium du Dauphiné végén ő feszíthetett sárga trikóban.

Tadej Pogacar világbajnoki trikóban a Tour de France csapatbemutatóján, a legendás országúti kerékpáros verseny végére ezt lecserélné a sárga trikóra (Fotó: AFP/Loic Venance)

Minden évben a háromhetes Tour de France az országúti kerékpáros versenynaptár legfontosabb eseménye

A Tour de France-on megszerezhető sárga trikó persze sokkal értékesebb, az összetett éllovasnak, majd aztán a végső győztesnek járó ruhadarab a legértékesebb ereklye, amely országúti kerékpáros verseny során nyerhető.

A Tour de France útvonala: csak Franciaország, Párizs vissza is tér, meg nem is

Pogacar tavaly végrehajtotta azt a bravúrt, hogy az utolsó három szakaszt egyaránt megnyerte a sárga trikót viselve. Igaz, 2024-ben a zárás rendhagyó volt: a párizsi olimpia előkészületei miatt nem a francia főváros híres utcája, a Champs-Élysées volt az utolsó befutó helyszíne, hanem nizzai időfutammal fejeződött be a Tour de France.