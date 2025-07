A „barcelonai kedvenc” lehet a Real Madrid titkos fegyvere a Juventus ellen

Ahogy arra számítani lehetett, a Real Madrid és a Juventus is sikerrel vette a csoportkört, de míg a spanyolok maguk mögé utasították az al-Hilalt, a Pachuchát és a Salzburgot, addig az olaszoknak az al-Ain és a Wydad legyőzése után beletört a bicskájuk a Manchester Citybe, ez pedig ahhoz vezetett, hogy a nyolcaddöntőben a királyi gárdával kell megküzdeniük.

Barcelonában nem voltak elégedettek Szymon Marciniak munkájával – vajon Torinóban azok lesznek? Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Tizenkét játékossal áll ki a Real Madrid?

Nem mintha ez nem lenne egyébként is éppen elég nehéz feladat, a Juventusnak tizenkét emberrel kell szembenéznie – már

ha hiszünk több katalán lap állításának, miszerint a ma 21 órakor kezdődő mérkőzés játékvezetője, Szymon Marciniak a „madridisták” táborát erősíti. Barcelonában még a csapat Inter elleni elődöntője előtt hívták fel a figyelmet a lengyel sípmester „hovatartozására”, és az elbukott párharc után maga Hansi Flick is megjegyezte, hogy Marciniak valahogy mindig az ellenfél javára döntött. A bíró válaszul nemes egyszerűséggel nevetségesnek nevezte a Barcát.

Hogy igazat ad-e a katalánoknak, azt mindenki döntse el maga, mindenesetre Marciniaknak a közelmúltban a Bayern München és az Atlético Madrid ellen is volt a meccset befolyásoló, nehezen magyarázható döntése a Real Madrid továbbjutásával véget ért BL-párharcokban.

Del Piero nem hisz a Juventus győzelmében

Maga a Juventus legendája, Alessandro Del Piero sem hisz a Zebrák győzelmében, persze ő nem Marciniak ténykedése miatt aggódik.

– Remélem, hogy tévedek ebben az esetben, de a Real Madrid jut tovább – vetítette elő az egykori futballista.

Del Piero biztosan nem a közelmúlt egymás elleni találkozóira alapozza a véleményét, hiszen a két csapat már 2018 óta nem vívott tétmeccset egymással – akkor a Real Madrid 4-3-ra nyerte meg a BL-negyeddöntős párharcot – ekkor szerezte Cristiano Ronaldo az emlékezetes ollózós gólt Torinóban.

Carvajal, Endrick és Mbappé a fedélzeten

A klub-vb-n idáig gólínségben eddig sem szenvedő blancókat segítheti a szebb napokat is látott Juventus ellen, hogy Xabi Alonso három olyan játékossal is számolhat, akivel eddig nem. Az akut gyomor- és bélgyulladása miatt kórházba került Kylian Mbappé visszatérését is belengette a spanyol vezetőedző, sérülése után Endrick is csatlakozott az Egyesült Államokban lévő társaihoz, Dani Carvajal pedig kilenc hónapos kihagyása után játékra kész.

Dani Carvajal ott lehet a Real Madrid keretében a Juventus ellen Fotó: AFP/NurPhoto/Jose Breton

Ahhoz nem férhet kétség, hogy Mbappé visszakapja a helyét a kezdőcsapatban, ha teljesen egészséges, Carvajal helyzete viszont sokat változott a Real Madridnál, amióta kidőlt a sorból. A BL rekordgyőztese a klubvilágbajnokság előtt megszerezte Trent Alexander-Arnoldot, és jó esély van arra, hogy ezek után a spanyol veterán a kispadon ragad, hacsak épp más poszton nem veti be őt az új mestere.

– Minden klub igazol új játékosokat, ez most egy kihívás nekem. De szeretek versengeni, az egészséges rivalizálás jobbá teszi a csapatot – vélekedett a védő, aki egyelőre nem elmélkedik arról, hogy középső védőt csinálhatnak belőle. – Nem gondolkodom ezen, de az sem gond, ha az edző arra kér, hogy balszélső legyek, megteszem.

Huijsen beférne a Juventusba is

Alexander-Arnold mellett a Real Madrid másik fontos nyári érkezője Dean Huijsen, akit bizony Torinóban is jól ismernek, és talán fájó szívvel emlegetnek. A holland születésű, spanyol válogatott védő a Juventusnál nevelkedett, de a felnőttcsapatban mindössze egy meccsen kapott lehetőséget, mielőtt kölcsönadták volna az AS Romának, majd 2024-ben szűk húszmillió euróért elpasszolták volna őt a Bournemouth-nak, ahol egy idényt töltött el, mielőtt sorba állt volna érte „fél Európa”, és ezen a nyáron közel 63 millió eurót sem sajnált érte a Real Madrid. Az olaszok pedig foghatják a fejüket, hogy ekkor a kincset engedtek el, és közben 20 millió eurót áldoztak Lloyd Kellyre, aki csak szenvedett a Serie A-ban.

A La Gazzetta dello Sport szerint még ha nyerne is a Juventus ma este, a továbbjutásért kapott bónusz sem kárpótolná a klubot azért a hibáért, amelyet Huijsennel elkövetett.

A nyolcaddöntő további mérkőzései: kedd, 21.00, Miami: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz),

szerda, 3.00, Atlanta: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)