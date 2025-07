A magyar állampolgárság és az olimpiai döntő az álma a kenyai sportolónak

A páros történetéről a Nemzeti Sport írt: Benedek Zsolt a menedzseri tevékenysége közben ismerkedett meg a kenyai Valentine Jebettel, még 2023 augusztusában. Egy ausztriai utcai versenyen találkoztak először, majd egy héttel később Belgrádban újra összehozta őket a sors – onnantól felgyorsultak az események.

Valentine Jebet szeretne olimpián is futni (Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki)

– Nagyon gyorsan kialakult közöttünk a szimpátia, és tudtuk, hogy együtt szeretnénk dolgozni és élni. Ő elvállalta, hogy csatlakozik a csapatomhoz, én pedig elintéztem a vízumot, és 2024 tavaszán már itt is volt Magyarországon – mondta Benedek.

Jebet azóta Debrecenben él, edz és versenyez – nemcsak a teljesítménye, hanem a jelenléte is üdítő a hazai atlétikai életben.

– Nagyon szeretem Magyarországot, különösen Debrecent – mondta a 27 éves futónő. – Az emberek kedvesek, az edzések jól mennek, és úgy érzem, itt igazán otthon vagyok. Zsoltinak köszönhetően teljesen új szintre jutottam sportolóként és emberként is.

Valentine Jebet és a magyar állampolgárság

Az állampolgárság kérése egy közösen átgondolt lépés lenne: nem csupán személyes cél, hanem sportszakmai szempontból is kulcsfontosságú: ha magyar állampolgár lenne, végre indulhatna világversenyeken, véli Benedek. Kenyában ez gyakorlatilag lehetetlen, akkora a versengés. Ugyanakkor a magyar atlétikának is hatalmas lökést adhatna, főleg a női távfutásnak, amelyben jelenleg nincs olimpián és vb-n döntőre esélyes sportolónk. Férje szerint 3000 méteres akadályfutásban nagyságrendekkel jobb időre lenne képes, mint Kácser Zita 9:26.59-es magyar rekordja, vagyis a Gyémánt Liga-szint is benne van.

Jebet 10 kilométeren 31:41-et tud, ami megegyezik Rakonczai Beáta 2006-os országos csúcsával, a félmaratoni távon tavasszal 1:10:24-es idővel nyert nemzetközi versenyt Lengyelországban, sokszor olimpikonok előtt ér célba.

Nagyon későn kezdtem futni, a koronavírus-járvány idején. Ezért is vagyok annyira boldog, hogy már most ilyen eredményeket érek el. Az álmaim? Európa-bajnoki dobogó, olimpiai döntő és később a maratoni futásban kiteljesedni – Zsolti szerint még messze nem értem el a határaimat, és én hiszek neki.

A pár 2024 őszén összeházasodott Debrecenben, a közös élet mellett közös sport­álmokat is dédelget. Jebet már magyar klub színeiben versenyez, neve mellett rendre megjelenik a Debrecen felirat, így minden győzelme reklám az országnak és a városnak.

– Itt élek Magyarországon, itt szeretnék családot alapítani. Az álmom egy közös gyerek Zsoltival – de előtte még egy olimpiai döntő!