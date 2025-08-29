bugyinőgyógyászFISvizsgálat

Anyaszült meztelenül élte át élete legkínosabb pillanatát a síugró

Újabb sportbotrány rázta meg Amerikát. Az amerikai síugrónő, Paige Jones döbbenetes vallomása szerint az egyik nyári versenyen egy testvizsgálat során kellemetlen helyzetbe hozták a sportolókat, mivel teljesen meztelenre kellett vetkőzniük egy idegen férfi előtt, majd széttárt lábbakkal kellett várniuk az eljárás alatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 10:06
Fotó: FRANZ KIRCHMAYR Forrás: APA-PictureDesk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világkupában rendszeresen induló, 22 éves síző Paige Jones a Good game with Sarah Spain című podcastben osztott meg botrányos részleteket az augusztus 16–17-i, wisłai nyári versenyről – írta meg az Origo. A hölgy elmondása szerint nagy meglepetésükre nem egy nő, hanem egy férfi hajtotta végre a rutinszerű testvizsgálatot, ami a létező legkellemetlenebb szituációba hozta őket.

Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk. Levetették a bugyinkat, és széttárt lábbal kellett állnunk. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul

 – mondta el Paige Jones, aki hozzátette, hogy a kínos jelenet csak három-öt másodpercig tartott.

Paige Jonest kellemetlen helyzetbe hozták az egyik nyári versenye előtt.
Paige Jonest kellemetlen helyzetbe hozták az egyik nyári versenye előtt. Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA


Jones elárulta, hogy a Nemzetközi Síszövetség (FIS) munkatársai felajánlották és lehetővé tették a síugrónőknek, hogy megtagadják a vizsgálatot, de ez nem maradt volna következmények nélkül:

 – Csak illúzió volt, hogy szabadon dönthetünk  – mondta el az amerikai sportoló. A 3D-s testvizsgálatot 2023 nyarán vezették be kötelezően a síugrásban, hiszen az előforduló manipulációk megelőzésére további ellenőrzési intézkedéseket szerettek volna bevezetni.
 



 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.