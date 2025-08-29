Anyaszült meztelenül élte át élete legkínosabb pillanatát a síugró

A világkupában rendszeresen induló, 22 éves síző Paige Jones a Good game with Sarah Spain című podcastben osztott meg botrányos részleteket az augusztus 16–17-i, wisłai nyári versenyről – írta meg az Origo. A hölgy elmondása szerint nagy meglepetésükre nem egy nő, hanem egy férfi hajtotta végre a rutinszerű testvizsgálatot, ami a létező legkellemetlenebb szituációba hozta őket.

Teljesen le kellett vetkőznünk, a korábbi évekkel és a korábbi protokollal ellentétben semmilyen ruha nem maradhatott rajtunk. Levetették a bugyinkat, és széttárt lábbal kellett állnunk. Az orvos azt mondta, hogy ne izguljunk, mert nőgyógyászként dolgozik, de nagyon kínos volt, hogy egy ismeretlen férfi előtt kellett meztelenre vetkőznünk teljesen váratlanul

– mondta el Paige Jones, aki hozzátette, hogy a kínos jelenet csak három-öt másodpercig tartott.

Paige Jonest kellemetlen helyzetbe hozták az egyik nyári versenye előtt. Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA



Jones elárulta, hogy a Nemzetközi Síszövetség (FIS) munkatársai felajánlották és lehetővé tették a síugrónőknek, hogy megtagadják a vizsgálatot, de ez nem maradt volna következmények nélkül:

– Csak illúzió volt, hogy szabadon dönthetünk – mondta el az amerikai sportoló. A 3D-s testvizsgálatot 2023 nyarán vezették be kötelezően a síugrásban, hiszen az előforduló manipulációk megelőzésére további ellenőrzési intézkedéseket szerettek volna bevezetni.







