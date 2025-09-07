Történelmet írt a 40. Wizz Air Budapest félmaraton

A különböző távokon regisztrált több mint 20 ezer indulóval új részvételi csúcs született a 40. Wizz Air Budapest félmaratonon, a 21,1 kilométeres távra egyéniben 13 800 futó nevezett, ami szintén új magyarországi rekord.

Magyar győzelemmel zárult és több mint húszezer embert mozgatott meg a 40. Wizz Air Budapest félmaraton (Fotó: Budapest Sportiroda)

A férfiak mezőnyében Karsai Gábor 1 óra 4 perc 3 mp-es idővel, míg a nőknél Vindics-Tóth Lili 1 óra 11 perc 42 mp-es eredménnyel szakította át elsőként a célszalagot az ELTE Lágymányosi Campusánál.

Az esemény az egész országot megmozgatta, a futók 1070 különböző magyar településről érkeztek. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi futóturisták részvétele is csúcsot döntött: 117 országból több mint 6300 külföldi nevező érkezett a fővárosba, ami azt jelenti, hogy a félmaratoni távon minden harmadik induló nemzetközi vendég volt. A legtöbb külföldi futó Nagy-Britanniából, Szlovákiából és Németországból látogatott el a versenyre.

A 40. Wizz Air Budapest félmaraton minden rekordot megdöntött

– Csodálatos, minden rekordot megdöntöttünk, ez Magyarország eddigi legnagyobb félmaratonja! A mezőny közel 40 százalékát adó, 117 országból érkező több mint 6000 külföldi futó nagyjából 40 ezer vendégéjszakát töltött Budapesten, emelve a város presztízsét, ahová biztosan sokan visszatérnek majd. De a legfontosabb az a rengeteg mosoly és sikerélmény, amit ma mindenki átélt – köztük az a több mint kétezer futó is, aki ma teljesítette élete első félmaratonját. Ez a nap egy valódi futóünnep, egy felemelő pillanat, amire mindannyian – futók és szervezők, magyarok és külföldiek egyaránt – hihetetlenül büszkék lehetünk – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A futóközösség sokszínűségét mutatja, hogy a nők aránya elérte a 47 százalékot, lenyűgöző számban, több mint kétezren teljesítették először a távot, de közben ott voltak a mezőnyben a hazai profi mezőny képviselői, egykori olimpikonok, mint Józsa Gábor, vagy olyan ultrafutók, mint a 21-szeres Spartathlon-teljesítő Lőw András.

Az esemény a jótékonyság terén is sikeres volt: a futók összefogásának köszönhetően 6,5 millió forint gyűlt össze különböző karitatív szervezetek számára.