Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

FK CsíkszeredaSzondy ZoltánRomán Labdarúgó Szövetségidentitásmagyarellenesség

Újabb magyarellenes kirohanás a román futballban, már a gyerekek is célkeresztben

Úgy tűnik, a román labdarúgás nem tudja megemészteni azt, hogy a magyar identitását büszkén felvállaló székelyföldi csapat ott van az első osztályú bajnokságban és kitart elvei mellett. A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága ugyanis újabb magyarellenes kirohanást intézett a Csíkszereda ellen: figyelmeztetésben részesítette az FK Csíkszeredát a székely jelképek használata miatt. Szondy Zoltán, a székelyföldi klub elnöke közölte, ha a szurkolók identitásukat ezekben élik meg, azt nem fogja tiltani, sőt támogatja őket ebben.

Molnár László
2025. 09. 18. 9:29
A román szövetség elképesztő támadást indított a Csíkszereda ellen Forrás: Facebook/fkcsikszereda
Ezt is megéltük, hogy a Székelyföld felirat, a Csíki Sör és a magyar zászló is sérti a román szurkolók érzékenységét, s mindezekért képes fegyelmi bizottsági döntést hozni a Román Labdarúgó-szövetség. Az FRF vezetőinek szemét nagyon szúrja, hogy a magyar identitására büszke és emellett kiálló Csíkszereda az előző szezonban feljutott a román első osztályba, ahol ráadásul nem kizárt, hogy a magyar származású játékosaival ki is vívja a bennmaradást. Már amennyiben ezt a szövetség magyarellenes tagjai hagyják…

A Csíkszereda meccsein mindig ott van a székely és a magyar zászló, valamint a szurkolók mindig eléneklik a Székely himnuszt is
A Csíkszereda meccsein mindig ott van a székely és a magyar zászló, valamint a szurkolók mindig eléneklik a Székely himnuszt is     Forrás: Facebook/fkcsikszereda

Már a Csíkszereda tízéves gyermekfocistái is célkeresztbe kerültek

A román első osztályba idén feljutott székelyföldi csapat ellen Radu Visan, az FRF főtitkára emelt panaszt a fegyelmi bizottságánál, azt kifogásolva, hogy 

az Universitatea Craiova elleni augusztus 17-i, Csíkszeredában lejátszott mérkőzés előtt a hazai csapatot kísérő gyerekek Székelyföld feliratú, a székely zászló színét és jelképeit megjelenítő pólókban vonultak a pályára. 

A vendégcsapat 2-1-es győzelmével végződött meccs után a román sportsajtó provokációnak és feszültségkeltésnek minősítette, hogy az FK Csíkszereda rendszeresen „Székelyföldet népszerűsíti” mérkőzésein.

A Gozalo.ro beszámolója szerint Radu Visan a labdarúgó-mérkőzéseken tapasztalt rasszizmust, idegengyűlöletet, diszkriminációt és gyalázkodást büntető 54-es cikk alapján kérte a székelyföldi klub elmarasztalását. Az FRF fegyelmi szabályzatának ezen paragrafusa alapján a fegyelmi bizottság akár 70 ezer lejes (5,4 millió forint) pénzbírságot, a vétkes szurkoló kétéves kitiltását, a hazai mérkőzések tíz fordulóig terjedő zárkapus lebonyolítását is elrendelheti, vagy kizárhatja a csapatot a bajnokságból. 

A csíkszeredai szurkolók eléneklik a Székely himnuszt:

Székelyföld márpedig nincsen a román külügy szerint

Még szerencse, hogy a fegyelmi bizottság némi józansággal egyelőre csak figyelmeztette a Csíkszeredát, ugyanakkor azt döntésében felsorolta, hogy a székelyföldi csapat meccsein a közönség rendszeresen elénekli a Székely himnuszt, magyar és székely zászlókat lenget, márpedig „Székelyföld népszerűsítése ellentétes a román állam hivatalos álláspontjával”. 

A lap a román külügyminisztérium 2023-ban közzétett állásfoglalását idézte, amely szerint „Romániának nincs Székelyföld nevű közigazgatási egysége, tehát jogalap sem létezik valamely sajátos, hivatalos jelkép használatára”.

Erre hivatkozva állítja az FRF főtitkára, valamint az elveit szintén osztó munkatársai, hogy a gyerekek felszerelése, valamint az, hogy a lelátókon Székelyföld zászlai is ki voltak függesztve, ellentmond a román állam hivatalos álláspontjának, és sérti a román szurkolók érzéseit.

A Csíkszereda idei szezonban elért eredményei

  • bajnokság
  • 8 meccs, 3 döntetlen, 5 vereség
  • Dinamo Bukarest (otthon) 1-1
  • Unirea Slobozia (idegenben) 1-6
  • Rapid Bukarest (otthon) 0-2
  • FC Arges (idegenben) 1-3
  • Craiova (otthon) 1-2
  • Botosani (idegenben) 1-3
  • Otelul Galati (otthon) 1-1
  • FCSB (otthon) 1-1
  • Román Kupa
  • Voluntari (idegenben) 8-1
A Csíkszereda klubelnöke, Szondy Zoltán szerint a román szövetségben elképesztő magyarellenes hangulat uralkodik
A Csíkszereda klubelnöke, Szondy Zoltán szerint a román szövetségben elképesztő magyarellenes hangulat uralkodik    Fotó: Székely Sport

Szondy Zoltán elvárja, hogy jogi paragrafussal támassza alá az FRF a döntését

A csíkszeredai klub elnöke elmondta, megdöbbentően magyarellenes légkört tapasztalt a fegyelmi bizottságban, amelynek tagjai még kéznyújtását sem fogadták, kioktatva őt, hogy „nem barátkozni jöttek”. Szondy Zoltán az általa megfogalmazott jogi érvekre, amelyek szerint 

az FK Csíkszereda semmilyen törvényt vagy szabályt nem sértett, azt a választ kapta, nem a szabályok a mérvadóak, hanem az, hogy a Székelyföld felirat, a Csíki Sör és a magyar zászló is sérti a román szurkolók érzékenységét. 

Elmondása szerint a bizottság tagjai azt vetették a szemére, hogy visszaél a románok toleranciájával, holott „ők nekünk minden jogot megadnak”.

A Székely Sport megírta, hogy a testületi döntés miatt, hogy a tízéves gyerekek ne vállhassanak célponttá, az FK Csíkszereda elnöke úgy döntött, 

hajlandó levenni a gyerekekről a Székelyföld feliratú trikókat, ugyanakkor a zászlók és himnuszok ügyében kitartott amellett, hogy ha a szurkolók identitásukat ezekben élik meg, azt nem fogja tiltani, sőt támogatja őket ebben. 

A klubelnök azt is jelezte: ha a bizottság írásban, valamely hatályos törvényre hivatkozva hozna ilyen tiltást, akkor a klub azt tiszteletben fogja tartani.

Az a bizonyos Csíkszereda–Craiova meccs összefoglalója, ami kiverte a biztosítékot a román szövetségnél:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

