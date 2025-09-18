Újabb magyarellenes kirohanás a román futballban, már a gyerekek is célkeresztben

Ezt is megéltük, hogy a Székelyföld felirat, a Csíki Sör és a magyar zászló is sérti a román szurkolók érzékenységét, s mindezekért képes fegyelmi bizottsági döntést hozni a Román Labdarúgó-szövetség. Az FRF vezetőinek szemét nagyon szúrja, hogy a magyar identitására büszke és emellett kiálló Csíkszereda az előző szezonban feljutott a román első osztályba, ahol ráadásul nem kizárt, hogy a magyar származású játékosaival ki is vívja a bennmaradást. Már amennyiben ezt a szövetség magyarellenes tagjai hagyják…

A Csíkszereda meccsein mindig ott van a székely és a magyar zászló, valamint a szurkolók mindig eléneklik a Székely himnuszt is Forrás: Facebook/fkcsikszereda

Már a Csíkszereda tízéves gyermekfocistái is célkeresztbe kerültek

A román első osztályba idén feljutott székelyföldi csapat ellen Radu Visan, az FRF főtitkára emelt panaszt a fegyelmi bizottságánál, azt kifogásolva, hogy

az Universitatea Craiova elleni augusztus 17-i, Csíkszeredában lejátszott mérkőzés előtt a hazai csapatot kísérő gyerekek Székelyföld feliratú, a székely zászló színét és jelképeit megjelenítő pólókban vonultak a pályára.

A vendégcsapat 2-1-es győzelmével végződött meccs után a román sportsajtó provokációnak és feszültségkeltésnek minősítette, hogy az FK Csíkszereda rendszeresen „Székelyföldet népszerűsíti” mérkőzésein.

A Gozalo.ro beszámolója szerint Radu Visan a labdarúgó-mérkőzéseken tapasztalt rasszizmust, idegengyűlöletet, diszkriminációt és gyalázkodást büntető 54-es cikk alapján kérte a székelyföldi klub elmarasztalását. Az FRF fegyelmi szabályzatának ezen paragrafusa alapján a fegyelmi bizottság akár 70 ezer lejes (5,4 millió forint) pénzbírságot, a vétkes szurkoló kétéves kitiltását, a hazai mérkőzések tíz fordulóig terjedő zárkapus lebonyolítását is elrendelheti, vagy kizárhatja a csapatot a bajnokságból.

A csíkszeredai szurkolók eléneklik a Székely himnuszt:

Székelyföld márpedig nincsen a román külügy szerint

Még szerencse, hogy a fegyelmi bizottság némi józansággal egyelőre csak figyelmeztette a Csíkszeredát, ugyanakkor azt döntésében felsorolta, hogy a székelyföldi csapat meccsein a közönség rendszeresen elénekli a Székely himnuszt, magyar és székely zászlókat lenget, márpedig „Székelyföld népszerűsítése ellentétes a román állam hivatalos álláspontjával”.

A lap a román külügyminisztérium 2023-ban közzétett állásfoglalását idézte, amely szerint „Romániának nincs Székelyföld nevű közigazgatási egysége, tehát jogalap sem létezik valamely sajátos, hivatalos jelkép használatára”.

Erre hivatkozva állítja az FRF főtitkára, valamint az elveit szintén osztó munkatársai, hogy a gyerekek felszerelése, valamint az, hogy a lelátókon Székelyföld zászlai is ki voltak függesztve, ellentmond a román állam hivatalos álláspontjának, és sérti a román szurkolók érzéseit.