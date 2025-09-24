Itt a FIFA újabb őrülete, jöhet a 64 csapatos focivébé

Már azt is sokan megütközéssel fogadták, amikor a Gianni Infantino vezette szervezet 48 csapatosra bővítette a labdarúgó-világbajnokság mezőnyét. 2026-ban az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban tehát nem 32, hanem 48 válogatott vehet részt. A FIFA azonban nem elégedett ezzel sem.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino

A FIFA új őrülete: legyen 64 csapatos a 2030-as világbajnokság

Annyit mindenképp a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség mentségére lehet hozni, hogy az eredeti ötlet nem tőlük, hanem a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetségtől származik.

A FIFA persze mondhatta volna, hogy az ötlet kiagyalói menjenek aludni, de nem tette.

Helyette tárgyalást kezdeményezett a teljesen abszurdnak tűnő javaslatról, és ezt tartották meg a minap New Yorkban.

A 2030-as labdarúgó-világbajnokságot Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi, de a csoportmeccsek első körében Argentína, Uruguay és Paraguay is beszáll rendezőként. A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség először csak annyit javasolt, hogy a 64 csapatos bővítés egyszeri alkalom legyen, mégpedig azért, mert 2030-ban lesz 100 éves a világ legnézettebb eseménye. Az első focivébét 1930-ban rendezték meg Uruguayban.

Az ESPN jelentése szerint a dél-amerikai sportvezetők kedden találkoztak a FIFA illetékeseivel New Yorkban. A megbeszélésen részt vett Gianni Infantino, a FIFA elnöke is. „Hiszek egy történelmi kétezer-harmincas világbajnokságban!

Köszönjük Gianni Infantino elnök úrnak, hogy üdvözölt minket és megosztotta velünk az utat a futball legnagyobb ünnepének centenáriuma felé.

Egységre, kreativitásra és nagy hitre szeretném szólítani az embereket, mert amikor a futballon mindenki osztozik, az valóban globális ünnep” – írta X-oldalán a tárgyalás után Alejandro Domínguez, a CONMEBOL elnöke.

¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol.



Amennyiben ez az őrült terv zöld utat kapna, akkor Dél-Amerika összes országa ott lehetne a vb 64 csapatos mezőnyében.

Ez Venezuelában egészen biztosan hatalmas örömünnepet okozna, mert az ország válogatottja soha nem vett részt még focivébén.

A 64 csapatos vb-n 128 mérkőzést kellene megrendezni hat országban, három kontinensen.