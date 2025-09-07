Tényleg hős: gyerekek védelmében feláldozta magát a válogatott hokis

Az első harmadban kétgólos előnyre tett szer a Ferencváros, ezt megduplázta a második játékrészben, végül 5-0-ra nyerte a Szuperkupát a tavalyi döntős. Kangyal Balázs vezetőedző szerint nem volt kérdés, melyik az erősebb és a jobb csapat, megérdemelten nyert a Fradi.

Kangyal Balázs csapata továbbviszi magával a megszerzett tapasztalatokat (Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club)

Kangyal Balázs hőstette mentette meg a gyerekeket

Egy leszakadó korlátot megfogva mentette meg Kangyal Balázs a szurkoló gyerekeket a leeséstől. Nem gondolkodott, azonnal cselekedett.

Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utánakaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett. Úgy néz ki, hogy leszakadt a bicepszem. Aztán, hogy ezt műteni kell-e vagy sem, azt a hétfői MR-vizsgálat mondja meg

– olvashatók Kangyal Balázs mondatai a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club oldalán.