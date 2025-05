Időt nyert a magyar hoki – és életet? Ne kerteljünk, itthon hiába keressük az elitet

Hat vereség, abból öt súlyos, kettő már-már megalázó, s csupán egyetlen győzelem. Ez a magyar jégkorong-válogatott mérlege a Dániában csütörtöktől a negyeddöntőkkel folytatódó világbajnokságon. A teljes mérleg tehát nem éppen hízelgő, ám az az egy siker mégis elegendő volt a cél, a bennmaradás teljesítéséhez. Mégpedig azért, mert Kazahsztán a közelmúlt talán leggyengébb csapatával állt ki a világbajnokságra, továbbá – bár ez végül nem osztott, szorzott – Norvégia sem tudott megújulni.

Kangyal Balázs szerint a magyar jégkorong-válogatottat dicséret illeti, amiért bennmaradt a világbajnokság elitjében Fotó: Kurucz Árpád

Örülhetünk-e maradéktalanul, vagy van helye némi fanyalgásnak? Majoross Gergely szövetségi kapitány a Svájctól elszenvedett 10-0-s vereség után már utalt arra, bizony a hátországban, különösen az utánpótlásban jelentős a lemaradás. Egykori csapattársa, Kangyal Balázs, a Budapesti Jégkorong Akadémia vezetőedzője megengedőbb, de persze ő sem akarja a szőnyeg alá söpörni a gondokat.

Kangyal Balázs: Kimaxoltuk a vb-t, bravúr a bennmaradás

– A lehetőségekhez mérten kihoztuk a legtöbbet ebből a világbajnokságból. Előzetesen is úgy kalkulálhattunk, ha Kazahsztán és Norvégia közül az egyiket megverjük, az elég lehet a bennmaradáshoz. Ezt a célt teljesítette a csapat, amiért dicséret illeti.

Igen, ilyen gyenge kazah csapatot én évek óta nem láttam, a norvégok is gödörbe kerültek, de ennyi szerencsénk végre lehet. Nem merném állítani, hogy velünk együtt e három gárda közül bármelyik garantáltan feljutott volna idén a divízió I/A-ból, de tudjuk, hogy az elit alja és a divízió I teteje között elhanyagolható a különbség.

Megkockáztatom, a magyar válogatott nemcsak 2016-ban, 2023-ban Tamperében is jobban játszott. Két éve igazságtalannak éreztük, hogy büntetőkkel kiestünk, most egyetlen győzelemmel bennmaradtunk. Nekünk is lehet ennyi szerencsénk. S arról se feledkezzünk meg, hogy az első két sorban számításba jövő öt játékos is hiányzott ezúttal a csapatból. Persze Norvégia ellen elérhettük volna a hosszabbítást, a Dánia és Svájc elleni vereség elég csúnya, mégis azért mondom, hogy szinte kimaxoltuk a vb-t, mert Sofron István, Bartalis István, Sebők Balázs, Varga Balázs és Stipsicz Bence nélkül sikerült kiharcolni a bennmaradást. Tovább megyek, az elitben könnyebb volt őket helyettesíteni, a divízió I-ben jobban hiányoztak volna, mert ott kreatív hokit kell játszani, itt viszont a védekezésen, a játék rombolásán volt a hangsúly – összegzett Kangyal Balázs.