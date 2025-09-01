Áll a bál Nyíregyházán, a klubelnök őrjöng a csapatot faképnél hagyó légiós miatt

Aboubakar Keita az ETO elleni meccset megelőző utolsó nyíregyházi edzést követően közölte a klubbal, hogy szeretné felbontani a klubbal a jövő nyárig szóló szerződését. Ha ebbe a Szpari nem egyezik bele, akkor el sem utazik Győrbe, hiába jelölte volna a kezdőcsapatba őt Szabó István vezetőedző. A középpályás így is tett, amit a nyírségi klub nem nézett jó szemmel.

Aboubakar Keita (fehérben) a Debrecen ellen is pályára lépett a Nyíregyháza Spartacus FC színeiben (Fotó: Trifonov Eva/Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC)

Cserbenhagyta a Szparit

A Nyíregyháza Spartacus elnöke, Révész Bálint teljesen értetlenül áll a történtek előtt. A Nyíregyháza a Győr elleni vesztes mérkőzést követően vasárnap este közleményt adott ki az ügyben.

Amióta a Nyíregyháza Spartacust vezetem, ilyennel még nem találkoztam! A játékos és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson klubunktól egyik fő riválisunkhoz. Fontos hangsúlyoznom, hogy egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait!

– mondta el Révész Bálint, aki hozzátette, hogy a klub a megfelelő jogi lépéseket megteszi az ügyben, mivel Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa, akinek érvényes szerződése van az egyesülettel.

A Real Madridba vágyott

Az elefántcsontparti Aboubakar Keita egy éve igazolt át Nyíregyházára, ahol 32 tétmeccsen játszott, azaz alapember volt, Debrecenben győztes gólt is lőtt pár hete. Keita egyébként óriási Real Madrid-szurkoló, szeretett volna a királyi klubnál is játszani régebben, a kedvenc játékosa Toni Kroos.

A hazámból viszont Yaya Touré és Didier Drogba a példaképeim

– nyilatkozta korábban az Újpesten is játszó Keita, akit az utóbbi hetekben egyre inkább szóba hozták a Diósgyőrrel, mivel ő ott szeretné folytatni a pályafutását. Keita egyébként az Instagram-oldalán reagált az ügyre egy bejegyzésben: a labdarúgó szerint kötelességszegésről nincs szó, az egész konfliktus a szerződése körüli vita miatt indult.

Az ETO FC Győr egyébként egy a hajrában szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a vendég Nyíregyházát vasárnap, a labdarúgó NB I hatodik fordulójában. A Győr ezzel a sikerrel megőrizte veretlenségét, míg a nyírségiek sorozatban másodszor kaptak ki a bajnokságban.

Keita gólja a Debrecen elleni rangadón 01:55-nél: