Szomorú, rendhagyó születésnapi köszöntő – Simon Tiborra muszáj emlékezni

„Nem ő volt minden idők legjobb ferencvárosi labdarúgója, de az egyik legfontosabb, az biztos.” Tökéletes, mottónak is beillő mondat, ha Simon Tibor kerül szóba, és olyan embertől származik, akinek hihetünk, mert nagyon jól ismerte őt: Nyilasi Tibor, a Ferencváros egyik legnagyobb legendája, korábbi edzője jellemezte Simit ennyire találóan egyetlen mondatban. Saját bevallása szerint sem számított istenadta tehetségnek, ám imádott focizni, futni és a legfőképpen nyerni. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

Simon Tibor játszhatott gyengén, de az elszántságára sohasem lehetett panasz (Fotó: Nemzeti Sport)

Már bőven befutott, válogatott futballista volt, amikor a fővárosi Hegedűs Gyula utcában megnyitotta a saját éttermét, az azóta már megszűnt Simon sörözőt. Nemcsak a fradisták törzshelye lett villámgyorsan, szombatonként például az NB I-es forduló után a lapzártát követően mi, a Népsport, majd Nemzeti Sport újságírói közül is néhányan gyakran ott vezettük le a napilapkészítés feszültségét, és mindig összefutottunk más kollégákkal és több futballistával is. Simi csinos felesége állt a pult mögött, édesapja, idősebb Simon Tibor is besegített, de mindig akadt idő a beszélgetésre.

Tibi bácsi roppant büszke volt a fiára.

Elsősorban talán nem is a futball miatt. Előszeretettel emlegette dagadó kebellel, hogy régen a családé volt a Hegyalja úti Avar presszó és söröző, és egy nyáron rábízták a vezetését az akkor mindössze tizenhat éves Tibire, aki heteken belül ráncba szedte a helyet és felpörgette az üzletet.

Kamasz gyerekként. Már akkor is a lehető legtöbbet akarta kihozni magából.

Simon Tibor több volt, mint amit a számok mondanak róla

A labdarúgásnak eleinte nem nagyon kellett. Nem tanácsolták el a Pénzügyőrből vagy később a KSI-ből sem, de senki sem jósolt neki fényes jövőt. Jelentkezett próbajátékra a Fradinál, de elküldték, ezért a BVSC-be igazolt, de még fél évvel a huszadik születésnapja előtt teljesült az álma, bekerült a Ferencváros juniorjai közé, szerződést azonban csak két évvel később, 1987-ben kapott. Emlékszem, valaki azt mondta róla a klubban, hogy Siminek, ennek a szorgalmas gyereknek a futballban nem is fontos a pénz, van neki bőven a vendéglátásból, mert a játék mellett dolgozik is.