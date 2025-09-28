Tizenkét napig küzdött, de meghalt a 19 éves tornász

A fiatal tehetséget hazájában a sportág egyik legnagyobb ígéretének tartották, aki a jövőben az olimpiai részvételt célozta meg, ám a szörnyű baleset mindent felülírt.

Naufal Takdir Al Bari szeptember elején kezdte meg a felkészülést négy másik indonéz tornásszal együtt a Penza városában található Burtasy Sportpalotában, az újabb 2025-ös nemzetközi tornaversenyek előtt. Az egyik edzés során a fiatal tornász a nyújtón végzett gyakorlat közben lezuhant a szivacsgödörbe, ahol súlyos nyaksérülést szenvedett. A helyszínről azonnal kórházba szállították, ahol az intenzív osztályon tartották életben. Sérülései azonban olyannyira súlyosak voltak, hogy szeptember 25-én elhunyt – írja az Origo.

A tragédia után az Orosz Tornaszövetség vizsgálatot indított. Vaszilij Titov alelnök elárulta, hogy a körülmények tisztázása után arra jutottak, Al Bari nem volt kellően felkészülve az adott, rendkívül összetett elem végrehajtására. Hozzátette, hogy pontosan melyik gyakorlat okozta a végzetes balesetet, továbbra sem nyilvános.

Naufal Takdir Al Bari a nemzetközi tornasport egyik feltörekvő alakja volt. Pályafutását még hazája utánpótlás-válogatottjában kezdte, és rövid idő alatt az egyik legnagyobb indonéz reménységgé vált. Részt vett volna az október 19-től, pont Indonézia fővárosában, Jakartában megrendezésre kerülő torna-világbajnokságon, majd a decemberi thaiföldi SEA Games-en is rajthoz állt volna.

🇮🇩 Naufal Takdir Al Bari

In Artistic Gymnastics, his last stage was the Asian Championships in Korea.

A young dreamer, carrying the hope of Los Angeles 2028, taken from us too soon.



Rest in peace, Naufal.

Your journey may have stopped,

but your legacy will forever fly. 🤍 pic.twitter.com/bF6Ib7042m — Asian Gymnastics Union (@officialAGU) September 27, 2025

Távlati céljai között szerepelt a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia, ahol hazáját kívánta képviselni. Halálával Indonézia így nemcsak egy kiemelkedő versenyzőt, hanem a sportág egyik legnagyobb ígéretét veszítette el.

A hirtelen bekövetkezett tragédia mély megrázkódtatást váltott ki az indonéz sportéletben. A fiatal tornász halálát a rajongók, sporttársak és edzők egyaránt hatalmas veszteségként élik meg, miközben a nemzet a jövő egyik reményének elvesztését gyászolja.

Nemzetközi szinten is több tornász és szakvezető adott hangot sajnálatának, kihangsúlyozva a sportág veszélyeit és a megfelelő felkészülés fontosságát a balesetek elkerülése érdekében. A szövetségek és klubok átgondolják az edzésbiztonsági protokollokat, hogy a hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.