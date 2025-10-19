Eb-gólt lőtt, BEK-et nyert, magyarokat szomorított, majd felfedezte Cristiano Ronaldót – Mit tud róla?

babérkoszorú
Az egész világot megrázta a Forma-1-ben történt esemény
Miért kellett meghozni ezt a döntést? Senki sem tudja.
A magyarázat újabb, nehezen megválaszolható kérdést vet fel.
Tiber Lászlót ma már zavarja, hogy a fiatalkori botlásaira jobban emlékeznek, mint a góljaira.
Éppen öt éve kezdődött meg a Fradi Bajnokok Ligája-szereplése. Megnéztük, melyik játékos milyen utat járt be azóta.
