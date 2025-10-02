A FIFA válaszolt Donald Trump kijelentésére, ezt nem teheti meg az amerikai elnök

Korábban beszámoltunk arról, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nagy port kavaró kijelentést tett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság helyszíneivel kapcsolatban. A jövő évi vb-nek az amerikaiak mellett Kanada és Mexikó a házigazdája, Trump pedig azt mondta, hogy joga van elvinni a meccseket azokból az amerikai városokból, amelyeket veszélyesnek tart.

Donald Trump amerikai elnök, a vb trófea és a FIFA elnöke, Gianni Infantino. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A 2026-ban esedékes 104 vb-meccsből 78-at az Egyesült Államokban játszanak, köztük a döntőt is.

– Biztonságos lesz minden helyszín a világbajnokság alatt. Ám ha bármelyik városról úgy gondoljuk, hogy akár csak egy kicsit is veszélyes lesz a világbajnokság biztonságára, akkor egyszerűen áthelyezzük a meccseket egy másik városba – jelentette ki Trump az Ovális Irodában rendezett háttérbeszélgetésen a BBC szerint.

Megjött a FIFA válasza, Donald Trump nem dönthet a vb-helyszínekről

Néhány napos csúszással, de a FIFA reagált Donald Trump kijelentésére. Az amerikai, kanadai, mexikói közös vb-rendezés jogán a leginkább érintett Észak- és Közép-Amerikai Labdarúgó Szövetségen keresztül érkezett a rövid, határozott válasz, szúrta ki az Origo:

Ez a FIFA tornája, és bármilyen döntést is kizárólag a FIFA hozhat meg.

A CONCACAF kanadai elnöke, Victor Montagliani ezt bővebben is kifejtette:

– Az amerikai szövetségi kormánynak gyakorlatilag semmilyen szerepe nincs a rendezésben, legfeljebb annyi, hogy ad-e vízumot a tornán résztvevőknek és az USA-ba érkező szurkolóknak. A FIFA ugyanis nem az USA-val és nem a szövetségi kormánnyal, hanem a 11 amerikai rendező várossal kötött szerződést, amihez két félen kívül senkinek semmi köze nincs. Világos, hogy ő egy elnök, így a szavainak nagyobb súlya van, de gyakorlati értelemben, semmilyen szerepe nincs a rendezésben. Ez a FIFA tornája, és bármilyen döntést is csak a FIFA hozhat meg. A rendező városok kiválasztásánál az első naptól fogva az alapvető sztenderdek szerint jártunk el. Ha a FIFA bármilyen okból is el akarna mozdítani egy kieséses meccset, az csak és kizárólag az ő döntése lehet.

Világos szavak.