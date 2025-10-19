Az egész világot megrázta a Forma-1-ben történt esemény

Negyven évvel ezelőtt, 1985. október 19-én rendezték meg Dél-Afrikában a Forma-1 autós gyorsasági világbajnokság futamát, amely azért vonult be a sportág históriáskönyvébe, mert ezen a versenyen olyan dolog történt, ami azóta sosem. Innentől kezdve más lett ez a sportág.

A Forma-1 1985-ben Dél-Afrikában

Fotó: Facebook

Forma-1 - babérkoszorú nélkül

A futam előzményei sem voltak éppen mindennaposak. Dél-Afrikában tombolt az Apartheid-rendszer. A rezsim a futam előtt nem sokkal szükségállapotot vezetett be az országban. Ennek ellenére a sportág vezetői nem voltak hajlandóak bojkottálni az országot, s a FIA bejelentette, hogy mindenképpen megrendezik a futamot. Erre válaszul két francia csapat, a Ligier és a Renault, a francia kormány felhívására bojkottálta azt. Ezzel a tiltakozással nem maradtak egyedül. Tizenhét ország tévéállomása döntött úgy, hogy a közvetítést lemondja, s nem hajlandó a versenyt műsorra tűzni.

A brazil kormány táviratot küldött Dél-Afrikába. A címzett Ayrton Senna és Nelson Piquet volt.

A táviratban az állt, hogy a két brazil pilóta semmiképpen se induljon el ezen a versenyen. Piquet és Senna ennek ellenére rajthoz állt Dél-Afrikában. Igaz, mind a ketten kiestek motorhiba miatt.

A többiek azonban elutaztak Kyalamiba. Az első rajtkockát Nigel Mansell szerezte meg, de rosszul rajtot, s a mögötte induló Alain Prost elévágott, majd az akkor már egyéni világbajnok, s a pontversenyben behozhatatlan előnnyel vezető francia kocsija megcsúszott egy olajfolton. Ez végzetesnek bizonyult, mert innentől kezdve Prost visszaesett és nem tudta az első helyet visszavenni. A versenyt így a brit Nigel Mansell nyerte meg.

Jackie Stewart egy hatalmas babérkoszorúval a nyakában

Fotó: - / AFP

A történelmi döntés pedig az volt, hogy a dobogón álló első három helyezett ezen a futamon kapott utoljára nyakába babérkoszorút. Soha többet nem jutalmazták ezzel a Forma-1 futamain a célba érő első három versenyzőt.

Miért szűnt meg a babérkoszorú?

Miért kellett ez a gesztust megszüntetni? Az élelmesek rögtön kitalálják: a döntésnek pusztán üzleti okai voltak, semmi más.

A legfontosabb érv az volt, hogy a koszorú kitakarta a támogatók logóit, matricáit, amely így nem látszott a tévében.

Ez pedig megegedhetetlen volt. A másik indok pedig az volt, hogy a merev és nehéz koszorú gyakran okozott kellemetlenséget. Volt, hogy kiszakította egy versenyző ruháját, de az ünnepi pezsgőzés közben is kényelmetlenné vált.