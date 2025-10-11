Nem várt csapás érte a francia labdarúgó-válogatottat

Erről a francia szövetség számolt be a nemzeti csapat pénteki, Azerbajdzsán ellen 3-0-ra megnyert összecsapása után.

Kylian Mbappé sérülése nem jött jól a franciáknak

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé jobb bokája ment tropára

Mbappé jobb bokája már a találkozót megelőzően sem volt százszázalékos, és mivel a mérkőzésen rúgást is kapott rá, így nem utazik el a csapattal a szigetországba. Mbappé nem az egyetlen támadó, akire nem számíthat Didier Deschamps szövetségi kapitány, korábban ugyanis Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is kidőlt a sorból.

Mbappé az azeriek ellen egy gól és egy gólpasszt ért el, a franciák pedig három forduló után százszázalékos mérleggel vezetik a D csoportot.

Egyébként az azeri nemzeti együttest 3-0-ra verő francia válogatottban kizárólag külföldön játszó futballista kezdett, ilyen utoljára bő hat éve fordult elő.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte: 1984 óta az is először esett meg, hogy Franciaország első három világbajnoki selejtező mérkőzését kivétel nélkül megnyerte.

A pénteki három gólból egyet vállalt Kylian Mbappé, a Real Madrid csatára, aki így az utóbbi 10 klub- és válogatottbeli fellépésének mindegyikén betalált, karrierje legjobb ilyen sorozatával előrukkolva. A találkozón megsérült Mbappé helyére az a Florian Thauvin állt be, aki szinte rögtön a becserélése után eredményes volt, igazi érdekességként azonban azt említette az IFFHS, hogy a támadó 2019. június 11. óta, 77 mérkőzést kihagyva játszott ismét a francia nemzeti csapat színeiben.