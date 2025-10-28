Magyar KupadiósgyőrSzeged-Csanád Grosics Akadémia

A futball szépsége: az ETO vacsorázni viszi a megyei ellenfelét a Magyar Kupában

Még 32 klub reménykedhet. Kedden kezdődik, és három napon át tart a Magyar Kupa negyedik fordulója, ahol már a nyolcaddöntő lesz a tét. A nyitónapon a nyolc még versenyben lévő élvonalbeli együttes képviseletében a Diósgyőr, valamint az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia mérkőzik meg egymással. Az ETO nagyvonalú felajánlást tett a vármegyei első osztályban szereplő ellenfelének, a Pilisi SK-nak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 10:07
A Diósgyőr a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharcán is számíthat hazai közönségének támogatására. Fotó: MTI/Vajda János
Négy élvonalbeli gárda, a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már csak külső szemlélő. A Magyar Kupa előző, szeptemberben lejátszott fordulója után 32 csapat maradt versenyben azért, hogy eljusson a jövő tavaszi, Puskás Arénában sorra kerülő fináléba.

A Magyar Kupa Puskás Arénában rendezett fináléja évek óta a hazai futballélet egyik csúcspontja
A Magyar Kupa Puskás Arénában rendezett fináléja évek óta a hazai futballélet egyik csúcspontja (Fotó: Polyák Attila)

 

Magyar Kupa: odalett az alacsonyabb osztályú klubok előnye

Kedd este még csak egy meccset rendeznek a 16 párharcból, az NB I-ben 11 játéknap után tizedik Diósgyőr a másodosztályban 12 kört követően hatodik Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja. 

  • A miskolciak öt nyeretlen bajnoki után szombaton a bajnoki éllovas Paks 2-1-es legyőzésével hangoltak
  • A szegediek szombaton 1-0-ra kikaptak a Videoton vendégeként az NB II-ben

Az esélyek alapesetben a Diósgyőr mellett szólnak, de nem lefutott a találkozó. Mindezt nem csak a sportszerűség mondatja velünk, hiszen három évvel ezelőtt, 2022. szeptember 17-én ugyanebben a felállásban a Szeged győzni tudott a DVTK Stadionban. A helyszín ezúttal is a miskolci aréna lesz, ami elsőre meglepő lehet, hiszen a szabályok szerint a kupasorozat ezen szakaszában az elmúlt években mindig az alacsonyabb osztályú együttes volt a pályaválasztó. Ez az idei évtől megszűnt, immáron a húzás sorrendje dönt arról, hogy melyik csapat otthonában rendezik a meccseket.

Az elmúlt évek gyakorlatából megmaradt, hogy egy mérkőzés dönt, ha pedig nem születik döntés a rendes játékidőben, kétszer 15 percnyi hosszabbítás következik. Ha akkor sincs győztes, tizenegyespárbaj következik.

 

Nagyvonalú győriek, vendégségben a címvédő, újra otthon a Ferencváros

A szerdai folytatásban rendezik a legtöbb találkozót, szám szerint tizenkettőt. A 2024-es és 2025-ös kupagyőztes Paksi FC a harmadosztályú Martfűi LSE vendége lesz, a vármegyei első osztályú Pilisi SK viszont a fentebb említett szabályváltozás miatt Győrben, az ETO FC pályáján kell, hogy megmérkőzzön jóval esélyesebb riválisával.

Az ETO minderre nagyvonalú gesztussal reagált, a sorsolás után ugyanis Világi Bálint, a győriek sportfejlesztési menedzsere jelezte, hogy a mérkőzés jegybevételének fele az amatőr klubot illeti, ezzel járulnak hozzá a pilisiek utazási költségeihez. Ezen túl, a kupamérkőzés után közös vacsorára is hivatalos lesz a vendégcsapat.

Szintén szerdán folytatja szereplését az előző két döntőt elveszítő Ferencváros, amely a vasárnapi, Zalaegerszeg elleni bajnoki vereség után újra a Groupama Arénában szerepelhet, ezúttal a második vonalban érdekelt Békéscsaba ellen. Ezt követően három meccs marad csütörtökre, az utolsó, a Debrecen és a Budapest Honvéd (NB II) összecsapása után az M4 Sport stúdiójában sorsolják majd ki a nyolcaddöntős párosításokat.

A Mol Magyar Kupa 4. fordulójának programja
Kedd
Diósgyőr–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)

Szerda
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 12.30
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 12.30
Majosi SE (NB III)–Videoton (NB II) 12.30
Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika 12.30
Karcagi SC (NB II)–Csákvár (NB II) 12.30
FC Ajka (NB II)–Tiszakécske (NB II) 17.00
Kecskemét (NB II)–Tiszafüred (NB III) 17.00
Vasas (NB II)–Mezőörs (vármegyei I.) 17.15 (tv: M4 Sport)
Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 17.30
ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00
Ferencváros–Békéscsaba (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)
MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II) 20.00

Csütörtök
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár (NB II) 12.30
Zalaegerszeg–Budafok (NB II) 18.00
Debrecen–Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00 (tv: M4 Sport)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

