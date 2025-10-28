A futball szépsége: az ETO vacsorázni viszi a megyei ellenfelét a Magyar Kupában

Négy élvonalbeli gárda, a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már csak külső szemlélő. A Magyar Kupa előző, szeptemberben lejátszott fordulója után 32 csapat maradt versenyben azért, hogy eljusson a jövő tavaszi, Puskás Arénában sorra kerülő fináléba.

A Magyar Kupa Puskás Arénában rendezett fináléja évek óta a hazai futballélet egyik csúcspontja (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Kupa: odalett az alacsonyabb osztályú klubok előnye

Kedd este még csak egy meccset rendeznek a 16 párharcból, az NB I-ben 11 játéknap után tizedik Diósgyőr a másodosztályban 12 kört követően hatodik Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja.

A miskolciak öt nyeretlen bajnoki után szombaton a bajnoki éllovas Paks 2-1-es legyőzésével hangoltak

A szegediek szombaton 1-0-ra kikaptak a Videoton vendégeként az NB II-ben

Az esélyek alapesetben a Diósgyőr mellett szólnak, de nem lefutott a találkozó. Mindezt nem csak a sportszerűség mondatja velünk, hiszen három évvel ezelőtt, 2022. szeptember 17-én ugyanebben a felállásban a Szeged győzni tudott a DVTK Stadionban. A helyszín ezúttal is a miskolci aréna lesz, ami elsőre meglepő lehet, hiszen a szabályok szerint a kupasorozat ezen szakaszában az elmúlt években mindig az alacsonyabb osztályú együttes volt a pályaválasztó. Ez az idei évtől megszűnt, immáron a húzás sorrendje dönt arról, hogy melyik csapat otthonában rendezik a meccseket.

Az elmúlt évek gyakorlatából megmaradt, hogy egy mérkőzés dönt, ha pedig nem születik döntés a rendes játékidőben, kétszer 15 percnyi hosszabbítás következik. Ha akkor sincs győztes, tizenegyespárbaj következik.

Nagyvonalú győriek, vendégségben a címvédő, újra otthon a Ferencváros

A szerdai folytatásban rendezik a legtöbb találkozót, szám szerint tizenkettőt. A 2024-es és 2025-ös kupagyőztes Paksi FC a harmadosztályú Martfűi LSE vendége lesz, a vármegyei első osztályú Pilisi SK viszont a fentebb említett szabályváltozás miatt Győrben, az ETO FC pályáján kell, hogy megmérkőzzön jóval esélyesebb riválisával.

Az ETO minderre nagyvonalú gesztussal reagált, a sorsolás után ugyanis Világi Bálint, a győriek sportfejlesztési menedzsere jelezte, hogy a mérkőzés jegybevételének fele az amatőr klubot illeti, ezzel járulnak hozzá a pilisiek utazási költségeihez. Ezen túl, a kupamérkőzés után közös vacsorára is hivatalos lesz a vendégcsapat.

Szintén szerdán folytatja szereplését az előző két döntőt elveszítő Ferencváros, amely a vasárnapi, Zalaegerszeg elleni bajnoki vereség után újra a Groupama Arénában szerepelhet, ezúttal a második vonalban érdekelt Békéscsaba ellen. Ezt követően három meccs marad csütörtökre, az utolsó, a Debrecen és a Budapest Honvéd (NB II) összecsapása után az M4 Sport stúdiójában sorsolják majd ki a nyolcaddöntős párosításokat.