Minek örült annyira Mbappé a lelátón, amikor a PSG gólt kapott?

Kylian Mbappé sokáig nem élvezhette öccse játékát a Lille–PSG francia bajnoki rangadón vasárnap este, ám az a pár perc felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg. A Real Madridban remeklő, szombaton a Villareal ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen is eredményes világklasszis gólöröme is megelevenedett.

Közös emlék: 2024-ben együtt lett francia bajnok Kylian (balra) és Ethan Mbappé a PSG-vel Fotó: FRANCK FIFE / POOL

Mbappé-gól és tisztelgés

Ethan Mbappé a 81. percben lépett pályára, amikor Nuno Mendes remek szabadrúgásával 1-0-ra vezetett a PSG a Lille otthonában.

A 18 esztendős középpályás négy perc után ünnepelt hős lett: jobbról befelé tolta a labdát a tizenhatos előterében, majd ravaszul és pontosan csavart ballal laposan a hosszú sarokba.

Először nem akarta ünnepelni a végül pontszerzést érő találatát volt klubja ellen, de aztán megtette. Nem is akárhogyan, világhírű bátyja, Kylian Mbappé összekulcsolt kezes gólörömét mutatta be. Nem véletlenül, egyrészt tiszteli világbajnok testvérét, másrészt a Real Madrid sztárja ott volt a lelátón. A 26 éves klasszis önfeledten nevetett, nem rejtette véka alá az örömét, amibe lehet, káröröm is vegyült. A PSG így is a tabella élén áll, a Lille csak a 7.

Fájó elválások

Egyik testvér sem boldogan és jó szájízzel távozott a Paris Saint-Germaintől. Kylian Mbappé hosszas huzavona után, végül szerződése lejártával hagyta el a PSG 2024 nyarán úgy, hogy utána is pereskedett a klubbal.

A még mindig csak 18 esztendős Ethan a 17. születésnapja előtt debütált a francia első osztályban párizsi színekben, három mérkőzésen 46 percet a pályán töltve bajnok lett testvére oldalán. Azután ő is távozott, ám nem kölcsönbe adták, hogy erősödjön, tapasztalatot szerezzen, hanem a Transfermarkt adatai szerint ingyen elengedték!

A 2024/25-ös idényben 10 Ligue 1-es találkozón szerepelt, debütált a Bajnokok Ligájában is a Lille-ben. A mostani idényt sérüléssel kezdte, azóta négy bajnokin szerzett úgy két gólt, hogy mindössze 32 percet játszott. Ezzel a hatékonysággal még a bátyját is felülmúlja, igaz, a BL-ben triplázó Kylian Mbappé az idényben 10 tétmérkőzésen 14 gólnál jár…