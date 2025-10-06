PSGKylian MbappeEthan MbappéLille

Minek örült annyira Mbappé a lelátón, amikor a PSG gólt kapott?

Nem tudta elvinni idegenből a három pontot a Paris Saint-Germain, amelynek a végén csúszott ki a kezéből a győzelem. A francia labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának zárómérkőzésén a Lille a 85. percben egyenlítve mentette 1-1-re a mérkőzést a címvédő ellen. A hazaiak gólját a PSG korábbi játékosa, Ethan Mbappé szerezte, aki pár perccel előtte lépett pályára. A 18 esztendős középpályás találatát a helyszínen látta világhírű bátyja, a PSG-t szintén 2024 nyarán elhagyó Kylian Mbappé. A Real Madrid sztárja nem rejtette véka alá az örömét, amibe lehet, káröröm is vegyült.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 06. 8:35
Mbappé Lille's French midfielder #08 Ethan Mbappe celebrates after scoring his team's second goal during the French L1 football match between Lille LOSC and Toulouse FC at the Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq, northern France, on September 14, 202
Ethan Mbappé fontos gólt szerzett egykori klubja ellen Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kylian Mbappé sokáig nem élvezhette öccse játékát a Lille–PSG francia bajnoki rangadón vasárnap este, ám az a pár perc felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg. A Real Madridban remeklő, szombaton a Villareal ellen 3-1-re megnyert mérkőzésen is eredményes világklasszis gólöröme is megelevenedett.

Mbappé
Közös emlék: 2024-ben együtt lett francia bajnok Kylian (balra) és Ethan Mbappé a PSG-vel Fotó: FRANCK FIFE / POOL

Mbappé-gól és tisztelgés

Ethan Mbappé a 81. percben lépett pályára, amikor Nuno Mendes remek szabadrúgásával 1-0-ra vezetett a PSG a Lille otthonában. 

A 18 esztendős középpályás négy perc után ünnepelt hős lett: jobbról befelé tolta a labdát a tizenhatos előterében, majd ravaszul és pontosan csavart ballal laposan a hosszú sarokba.

Először nem akarta ünnepelni a végül pontszerzést érő találatát volt klubja ellen, de aztán megtette. Nem is akárhogyan, világhírű bátyja, Kylian Mbappé összekulcsolt kezes gólörömét mutatta be. Nem véletlenül, egyrészt tiszteli világbajnok testvérét, másrészt a Real Madrid sztárja ott volt a lelátón. A 26 éves klasszis önfeledten nevetett, nem rejtette véka alá az örömét, amibe lehet, káröröm is vegyült. A PSG így is a tabella élén áll, a Lille csak a 7.

Lille [1]-1 PSG - Ethan Mbappe 85'
byu/The_Big_Untalented insoccer

Fájó elválások

Egyik testvér sem boldogan és jó szájízzel távozott a Paris Saint-Germaintől. Kylian Mbappé hosszas huzavona után, végül szerződése lejártával hagyta el a PSG 2024 nyarán úgy, hogy utána is pereskedett a klubbal

A még mindig csak 18 esztendős Ethan a 17. születésnapja előtt debütált a francia első osztályban párizsi színekben, három mérkőzésen 46 percet a pályán töltve bajnok lett testvére oldalán. Azután ő is távozott, ám nem kölcsönbe adták, hogy erősödjön, tapasztalatot szerezzen, hanem a Transfermarkt adatai szerint ingyen elengedték! 

A 2024/25-ös idényben 10 Ligue 1-es találkozón szerepelt, debütált a Bajnokok Ligájában is a Lille-ben. A mostani idényt sérüléssel kezdte, azóta négy bajnokin szerzett úgy két gólt, hogy mindössze 32 percet játszott. Ezzel a hatékonysággal még a bátyját is felülmúlja, igaz, a BL-ben triplázó Kylian Mbappé az idényben 10 tétmérkőzésen 14 gólnál jár…

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.