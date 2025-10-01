Akkora a botrány, hogy az olimpiáról is száműzhetik a világ egyik legnépszerűbb sportágát

Mi történt pontosan? A Nemzetközi Triatlon Szövetség 2024 őszén tartotta meg tisztújító kongresszusát. Ezen a spanyol Antonio Fernández Arimany-t választották meg elnöknek. Most kiderült, hogy a 2024-es elnökválasztás során etikátlan és tisztességtelen módszereket alkalmaztak.

A triatlon az olimpiák egyik legnépszerűbb sportága, de a Nemzetközi Triatlon Szövetség most nagy bajban van

Fotó: MEHMET MURAT ONEL / ANADOLU

A Nemzetközi Triatlon Szövetség nagy bajba kerülhet

A legsúlyosabb vádakat a kanadai szövetség elnöke, Peter McCrory fogalmazta meg. Azt mondta, hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetségben maffiaszerű működés alakult ki. A kritikus hangokat elhallgattatják. A 2024-es választás során a szavazó küldötteket megfenyegették és manipulálták.

McCrory szerint a választás előtt előre elkészített szavazólapokat osztottak ki.

Ezeken csak a sportág vezetése által támogatott jelöltek nevei szerepeltek. Több kongresszusi küldött arról számolt be, hogy a voksolás előtt óriási nyomás nehezedett rájuk. A cél nem volt más, mint az, hogy a sportág addigi vezetése hatalomban maradhasson. „Ez nem fair verseny volt, hanem hatalommal való visszaélés” – fogalmazott keményen McCrory.

A World Triathlon hivatalosan rövid közleményben reagált. „Minden vád megalapozatlan” – állt a nyilatkozatban. A szervezet azonban egyelőre nem jelentett be belső vizsgálatot, sem független ellenőrzést. A nemzetközi triatlontársadalom viszont megosztott a kérdésben. Egyes nemzeti szövetségek teljes mellszélességgel kiállnak McCrory mellett, és vizsgálatot követelnek. Mások azonban csendben maradnak, félve attól, hogy a nyílt kritika hátrányos helyzetet teremthet számukra.

Nem egyedi, ami most történik

Ugyanakkor ez az eset egyáltalán nem egyedi. A FIFA és más sportszövetségek korábbi botrányai után a triatlon is ugyanarra a sorsra jutott.

A korrupció, a nepotizmus és a manipuláció régóta részei a nemzetközi sportszövetségek életének.

Ha McCrory állításai igaznak bizonyulnak, akkor a World Triathlon történetének legnagyobb botrányával állunk szemben. Ebben az esetben az sem lenne meglepő, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is lépéseket tenne az ügyben. Itt azonban még nem tartunk.