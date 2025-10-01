  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Akkora a botrány, hogy az olimpiáról is száműzhetik a világ egyik legnépszerűbb sportágát
triatlonNemzetközi Triatlon Szövetségbotrány

Akkora a botrány, hogy az olimpiáról is száműzhetik a világ egyik legnépszerűbb sportágát

Komoly botrány robbant ki a Nemzetközi Triatlon Szövetségnél, a helyzet egyesek szerint válságos és súlyos. A balhét kirobbantó kanadaiak szerint valamit muszáj tenni, ellenkező esetben a sportág olimpiai léte is veszélybe kerülhet. A Nemzetközi Triatlon Szövetség hallgat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 17:33
Nemzetközi Triatlon Szövetség
A Nemzetközi Triatlon Szövetség nagyon nagy bajba kerülhet Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi történt pontosan? A Nemzetközi Triatlon Szövetség 2024 őszén tartotta meg tisztújító kongresszusát. Ezen a spanyol Antonio Fernández Arimany-t választották meg elnöknek. Most kiderült, hogy a 2024-es elnökválasztás során etikátlan és tisztességtelen módszereket alkalmaztak.

Nemzetközi Triatlon Szövetség
A triatlon az olimpiák egyik legnépszerűbb sportága, de a Nemzetközi Triatlon Szövetség most nagy bajban van
Fotó: MEHMET MURAT ONEL / ANADOLU

A Nemzetközi Triatlon Szövetség nagy bajba kerülhet

A legsúlyosabb vádakat a kanadai szövetség elnöke, Peter McCrory fogalmazta meg. Azt mondta, hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetségben maffiaszerű működés alakult ki. A kritikus hangokat elhallgattatják. A 2024-es választás során a szavazó küldötteket megfenyegették és manipulálták. 

McCrory szerint a választás előtt előre elkészített szavazólapokat osztottak ki.

Ezeken csak a sportág vezetése által támogatott jelöltek nevei szerepeltek. Több kongresszusi küldött arról számolt be, hogy a voksolás előtt óriási nyomás nehezedett rájuk. A cél nem volt más, mint az, hogy a sportág addigi vezetése hatalomban maradhasson. „Ez nem fair verseny volt, hanem hatalommal való visszaélés” – fogalmazott keményen McCrory.

A World Triathlon hivatalosan rövid közleményben reagált. „Minden vád megalapozatlan” – állt a nyilatkozatban. A szervezet azonban egyelőre nem jelentett be belső vizsgálatot, sem független ellenőrzést. A nemzetközi triatlontársadalom viszont megosztott a kérdésben. Egyes nemzeti szövetségek teljes mellszélességgel kiállnak McCrory mellett, és vizsgálatot követelnek. Mások azonban csendben maradnak, félve attól, hogy a nyílt kritika hátrányos helyzetet teremthet számukra.

Nem egyedi, ami most történik

Ugyanakkor ez az eset egyáltalán nem egyedi. A FIFA és más sportszövetségek korábbi botrányai után a triatlon is ugyanarra a sorsra jutott. 

A korrupció, a nepotizmus és a manipuláció régóta részei a nemzetközi sportszövetségek életének.

Ha McCrory állításai igaznak bizonyulnak, akkor a World Triathlon történetének legnagyobb botrányával állunk szemben. Ebben az esetben az sem lenne meglepő, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is lépéseket tenne az ügyben. Itt azonban még nem tartunk.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.