  A Liverpool magyar kapusa három gólt kapott, mégis megmentette a válogatottat
A Liverpool magyar kapusa három gólt kapott, mégis megmentette a válogatottat

Az U21-es magyar labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlent játszott idegenben Ukrajnával Európa-bajnoki selejtezőn. A Muraszombaton rendezett találkozón a gyors kapott gól után fordítottak Szélesi Zoltán játékosai, akik 2-1-re és 3-2-re is vezettek, de az ukránok mindkétszer egyenlíteni tudtak. A hajrában a Liverpool-kapus Pécsi Árminnak nagy bravúrt kellett bemutatnia, amivel megmentette az értékes egy pontot Magyarországnak. Kedden Törökországot fogadja korosztályos válogatottunk.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 10. 20:11
Pécsi Ármin Athletic Bilbao's Spanish striker #12 Gorka Guruzeta (R) scores the team's first goal past Liverpool's Hungarian goalkeeper #41 Armin Pecsi (L) during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao
Pécsi Ármin (balra) nem úszta meg kapott gól nélkül az ukránok ellen sem Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Alig több mint 30 kilométerre a magyar határtól, a szlovéniai Muraszombatban fogadta a háború sújtotta Ukrajna Magyarország korosztályos csapatát. A találkozó toronymagas esélyese a pályaválasztó volt, ám Pécsi Árminék nem feltartott kezekkel léptek pályára.

Pécsi Ármin
Szélesi Zoltán szövetségi edzőnek fel kellett ráznia Pécsi Ármint és társait (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Pécsi Ármin kiszolgáltatott helyzetben

Az előjelek nem sok jót ígértek. A magyar U21-es labdarúgó-válogatott szeptemberben csupán 1-1-es döntetlent ért el Litvánia vendégeként úgy, hogy a baltiak a 92. percben egyenlítettek. Ugyancsak Litvániában az ukránok 4-0-ra győztek, s nem csak emiatt számítottak esélyesebbnek. Nem állítjuk, hogy az a mélyütés benne volt Szélesi Zoltán játékosaiban, ám gyorsan hátrányba kerültek. 

A 8. percben már Pécsi Ármin kapujában kötött ki a labda: egy hosszú indításnál Fenyő Noel bizonytalankodott és rosszul is helyezkedett, a Liverpool-kapus is félúton járt, amikor Artem Stepanov elegánsan átemelte. 

A 18 éves, Nürnbergbe kölcsönadott Bayer Leverkusen-csatárt nem véletlenül hasonlítják a norvég világsztár Erling Haalandhoz.

Pécsi Ármin
A Haaland-hasonmás Artem Stepanov bevette Pécsi Ármin kapuját (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Nem estünk össze

Az ukránok talán túlzottan is megnyugodtak a vezetés birtokában, a Pécsi – Farkas, Fenyő, Yaakobishvili, Márkgráf, Molnár – Horváth, Szűcs, Tuboly – Vancsa, Dénes összetételben kezdő magyar együttes fokozatosan játékba lendült.

 Túl nagy átütőerő nem volt a támadásainkban, ám a 37. percben sikerült kiegyenlíteni. Dénes Csanád elcsente a labdát egy beadás után az ügyetlenkedő védőjétől, a kapus pedig fellökte. A jogos büntetőt a litvánok ellen is biztos ítéletvégrehajtó Tuboly Máté értékesítette, 1-1. 

Átvettük a vezetést

Ukrajna ezután igyekezett minél előbb gólt szerezni, Pécsinek egy látványos védése akadt az első félidő hajrájában, különben nem tették próbára. A második félidőben sem játszott nagy fölényben a rivális, sőt, Fenyő emelését csak nagy nehézségek árán tudta a léc fölé tornázni Nazar Domcsaknak. 

A 18 éves ukrán kapus a 60. percben viszont óriásit hibázott, Molnár Ádin éles szögből, jobbról leadott lapos lövése a hóna alatt csúszott be a rövid sarokba, 2-1 Magyarország javára!

Pécsi Ármin
Az MTK-s Molnár Ádin fontos gólt szerzett címeres mezben (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Beindult a gólgyártás

Hatalmas egyéni hibából egyenlített Ukrajna a 75. percben. Egy ártatlannak tűnő jobb oldali beívelésnél Farkas Bendegúz nem vette észre, hogy vannak mögötte, ki akarta engedni a labdát, az elé ugró Andrij Matkevich eltolta a labdát Pécsi mellett és az üres kapunkba helyezett, 2-2. Sokáig nem kellett bosszankodni, egy szabadrúgás után lepattanó labdát Fenyő Noel 13 méterről a vele szemben álló védő lábai között lőtt laposan a jobb sarokba, 3-2. 

Az Eintracht Frankfurtban debütálásra váró 19 éves védekező középpályás találata nem ért győzelmet, mert Ilija Krupszkij bődületesen nagy gólt rúgott 16 méterről, kissé jobbról a jobb felső sarokba, 3-3.

 Pécsi Ármin repült a levegőben, de csak beleérni tudott a lövésbe, amely még a felnőttválogatott edzésén villanó Szoboszlai Dominiknak és a többi Liverpool-sztárnak is a javára válna. A magyar kapusnak a hajrában több bravúrt is be kellett mutatnia, a 90. percben ziccert is védett. 

Hiába vezetett kétszer is az U21-es magyar labdarúgó-válogatott, meg kellett elégednie a 3-3-as döntetlennel, ami azonban kifejezetten jó eredmény Ukrajna ellen. Kedden Törökországot fogadja Szélesi Zoltán csapata az Új Hidegkuti Stadionban.

