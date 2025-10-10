A Liverpool magyar kapusa három gólt kapott, mégis megmentette a válogatottat

Alig több mint 30 kilométerre a magyar határtól, a szlovéniai Muraszombatban fogadta a háború sújtotta Ukrajna Magyarország korosztályos csapatát. A találkozó toronymagas esélyese a pályaválasztó volt, ám Pécsi Árminék nem feltartott kezekkel léptek pályára.

Szélesi Zoltán szövetségi edzőnek fel kellett ráznia Pécsi Ármint és társait (Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Pécsi Ármin kiszolgáltatott helyzetben

Az előjelek nem sok jót ígértek. A magyar U21-es labdarúgó-válogatott szeptemberben csupán 1-1-es döntetlent ért el Litvánia vendégeként úgy, hogy a baltiak a 92. percben egyenlítettek. Ugyancsak Litvániában az ukránok 4-0-ra győztek, s nem csak emiatt számítottak esélyesebbnek. Nem állítjuk, hogy az a mélyütés benne volt Szélesi Zoltán játékosaiban, ám gyorsan hátrányba kerültek.

A 8. percben már Pécsi Ármin kapujában kötött ki a labda: egy hosszú indításnál Fenyő Noel bizonytalankodott és rosszul is helyezkedett, a Liverpool-kapus is félúton járt, amikor Artem Stepanov elegánsan átemelte.

A 18 éves, Nürnbergbe kölcsönadott Bayer Leverkusen-csatárt nem véletlenül hasonlítják a norvég világsztár Erling Haalandhoz.

A Haaland-hasonmás Artem Stepanov bevette Pécsi Ármin kapuját (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Nem estünk össze

Az ukránok talán túlzottan is megnyugodtak a vezetés birtokában, a Pécsi – Farkas, Fenyő, Yaakobishvili, Márkgráf, Molnár – Horváth, Szűcs, Tuboly – Vancsa, Dénes összetételben kezdő magyar együttes fokozatosan játékba lendült.

Túl nagy átütőerő nem volt a támadásainkban, ám a 37. percben sikerült kiegyenlíteni. Dénes Csanád elcsente a labdát egy beadás után az ügyetlenkedő védőjétől, a kapus pedig fellökte. A jogos büntetőt a litvánok ellen is biztos ítéletvégrehajtó Tuboly Máté értékesítette, 1-1.

Átvettük a vezetést

Ukrajna ezután igyekezett minél előbb gólt szerezni, Pécsinek egy látványos védése akadt az első félidő hajrájában, különben nem tették próbára. A második félidőben sem játszott nagy fölényben a rivális, sőt, Fenyő emelését csak nagy nehézségek árán tudta a léc fölé tornázni Nazar Domcsaknak.