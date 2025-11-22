A modern kézilabda nem létezhet súlyemelés nélkül

– A 2025-ös norvégiai felnőtt súlyemelő-világbajnokságon mindössze két magyar induló volt. Ez nem ciki?

– Nem, ez egyáltalán nem ciki. Sokkal nagyobb hiba lett volna olyan versenyzőket indítani, akiknek reálisan nincs esélyük sem eredményre, sem fejlődésre.

Ki lehetett volna utaztatni több sportolót is, de ennek nem volt meg szakmai alapja.

A világbajnokságon való részvétel nem turisztikai program, hanem a teljesítmény csúcsa – oda csak azoknak szabad menniük, akik készen állnak rá. A helyzet valójában azt mutatja, hová jutott a magyar súlyemelés az elmúlt években: a felnőttválogatott gyakorlatilag eltűnt, sok tehetséges versenyző hagyta el a sportágat, mert a rendszer nem tudott számukra valódi jövőképet kínálni. Ezért volt most mindössze két indulónk. Ma két olimpiai kerettagunk van – ez kevés, de tiszta kiindulási pont.

Nagy Péter (balra), aki a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke, mellette Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitány

Fotó: Facebook

Ami viszont biztató: vannak fiatal tehetségek, és eltökélt szándékunk, hogy a korábbi hibákat ne kövessük el velük. A sikerélményt most nem az adja, hogy mennyire közel vagyunk egy olimpiai éremhez, hanem az, hogy egy működőképes, fenntartható rendszert építünk újjá a romokból. Ez a valódi munka, és ebben hiszek.

– Az előző elnök, Dobos Imre, aki 17 éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget, teljesen eltűnt a sportágból?

– A közgyűlés óta nem találkoztunk, és nincs információm róla. Én most a saját feladataimra és a magyar súlyemelés újjáépítésére koncentrálok.

– Már csak az a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy 17 éven keresztül elnök lehessen.

– A kérdés összetett. A sportágban hosszú évekig nem volt valódi szakmai kontroll és teljesítményalapú értékelés. Az ilyen helyzetekben könnyen kialakul egy önmagát konzerváló rendszer, amelyben a megszokott működés felülírja a szakmai megújulás szükségességét. Az új szemléletű, tudományos alapú megközelítést sokan félreértették vagy túlzónak tartották.

Ezért lett népszerűbb a crossfit a súlyemelésnél

– Van egy másik sportág, a crossfit, amelynek az egyik – nyugodtan mondhatom – világhírű és nagyon népszerű, ám ami ennél is fontosabb, milliók által ismert élversenyzője, világbajnoka egy magyar lány, Horváth Laura. Ő egyébként a magyar súlyemelő-válogatott tagja, indult már a sportág Európa-bajnokságain is. Lehet, hogy oktondi a kérdés, de ha valaki ilyen alapokkal rendelkezik, ennyire erős és súlyt is emel, abból miért nem lehet vagy lehetett eredményes súlyemelőt nevelni?

– Laurát az elmúlt években több méltatlanság is érte, ennek ellenére kitartott a súlyemelés mellett, ami önmagában is tiszteletre méltó. A crossfit világklasszisaként Horváth Laura súlyemelés nélkül is sikeres és eredményes sportoló lenne, ugyanakkor az ereje és tehetsége alapján alkalmas lehet arra, hogy a válogatott keret tagja legyen.

Horváth Laura, a crossfit magyar világbajnoka

Fotó: Instagram/Horváth Laura

A súlyemelés világszintű élmezőnye azonban rendkívül erős az ő súlycsoportjában. Fontos látni, hogy az, hogy Laura a crossfit világbajnoka, nem jelenti automatikusan azt, hogy a súlyemelésben is világklasszis szintre érhet. A két sportág fiziológiai és edzéselméleti alapjai ugyanis különböznek: a crossfitben az erő-állóképesség dominál, míg a súlyemelésben a maximális és dinamikus erő a döntő tényező. Ez a két képességrendszer csak részben fejleszthető párhuzamosan. Ahhoz, hogy Laura olimpiai szinten is eredményes súlyemelővé váljon, a felkészülésének középpontjába a súlyemelésnek kellene kerülnie – ami szükségszerűen visszavetné a crossfites eredményességét. Ez egy olyan egyéni döntés, amelyet csak ő hozhat meg. Szövetségi kapitányként én nyitottan és támogatással várom őt a magyar válogatottba, amennyiben a jövőjét részben vagy egészben a súlyemelésben szeretné folytatni.

– A súlyemelésnél miért lett sokkal népszerűbb a crossfit?

– A crossfit valóban látványosabb, mert az amerikai sportkultúra képes bármilyen versenyből energikus, show-elemekkel gazdagított eseményt teremteni. A súlyemelés ezzel szemben hagyományosan konzervatívabb versenyformátum: egyszerre csak egy sportoló áll a dobogón, az ellenfelek pedig a bemelegítő teremben készülnek, ahol a valódi taktikai csaták zajlanak – az emelések megtervezése, az ellenfél kényszerítése, a súlyok variálása. A közönség ebből jellemzően keveset érzékel: időnként üres dobogót lát, és nem feltétlenül érti, mi történik a háttérben.

A crossfit ezzel szemben dinamikus, folyamatos mozgást kínál, látványos pályákkal, folyamatos zenével és erős helyszíni show-val.

Ez olyan vizuális és emocionális élmény, amelyet a súlyemelés tradicionális, statikusabb struktúrája természeténél fogva nem tud nyújtani. Ráadásul a nézők jelentős része nem ismeri a súlyemelés szakmai finomságait – például a taktikázást, a kísérletek sorrendjét, a súlyválasztás stratégiai jelentőségét –, ezért sokszor nem világos számukra, mi és miért történik egy versenyen.

– A világ súlyemelése nem rokkant bele abba a küzdelembe, amit éveken át azért folytatott, hogy a sportág ne kerüljön le az olimpia műsoráról?

– Egyrészt nem. Másrészt a crossfit valóban új impulzusokat hozott a nemzetközi súlyemelésbe: sok sportoló az edzőtermekből érkezett át ide – főként külföldön. A súlyemelés és a hozzá kapcsolódó alapgyakorlatok napi szintű sikerélményt adnak, hiszen a fejlődés jól mérhető és látványos, ezért sokan kaptak kedvet a versenysporthoz, akik korábban nem gondolták magukról, hogy erre képesek. Magyarországon ezt a folyamatot most kell újraépíteni, és ebben jelentős lemaradásunk van. Az elmúlt években a fókusz elsősorban az olimpiai részvétel köré épült, miközben a bázisépítés háttérbe szorult.

Ennek lett a következménye, hogy a 2024-es párizsi olimpián nem volt magyar súlyemelő induló – ilyen legutóbb 1956-ban történt.

A feladat most az, hogy a sportág utánpótlási alapjait megerősítsük, és újra megszólítsuk azokat, akik az edzőtermi közegből léphetnének a versenysport irányába.

– Mi lehet előbb? Olimpiai érmes kézilabdacsapatunk vagy olimpiai érmes súlyemelőnk?

– Ha a realitást nézzük, jelenleg a kézilabda van közelebb ehhez, hiszen óriási fejlődési ívet mutat, és a klubok egyre tudatosabban építik be az erőfejlesztést a felkészülésbe.

Krutzler Eszter, a magyar súlyemelés legutóbbi olimpiai érmese 2004-ben, Athénban

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Az, hogy több élvonalbeli csapatnál rendszeressé vált a súlyemelés alapú erőfejlesztés és a heti többszöri konditermi munka, közvetlenül hozzájárul ahhoz a fizikai szinthez, amely a nemzetközi siker feltétele. Aki ezt nem követi, óhatatlanul hátrányba kerül.

A modern kézilabdában nem lehet eredményesen játszani magas szintű erő, robbanékonyság és állóképesség nélkül – ezek fejlesztéséhez pedig a súlyemelés elengedhetetlen eszköz.

Aki az edzőteremben jó szakítást és lökést tud végrehajtani, az a pályán is gyorsabb, stabilabb, dinamikusabb lesz.