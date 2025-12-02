Olyat mondunk a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról, amit talán senki más nem mert kimondani

December 5-én, magyar idő szerint 18 órakor Washingtonban tartják meg a labdarúgó-világbajnokság csoportjainak sorsolását. Azok az országok, amelyek biztosan résztvevői a jövő év legnagyobb sporteseményének, már tűkön ülnek, azok, amelyek a pótselejtezőre várnak, szintén óriási izgalommal nézhetnek a ceremónia elé. Vannak olyan nemzetek – ide tartozunk mi is –, amelyek csak nézőként figyelik majd mind a sorsolást, mind a világbajnokságot. Hogy Erling Haaland fejében mi jár, azt nem tudjuk, de sejtéseink azért vannak.

Erling Haaland és a világbajnoki cím? Merész állítás, de miért ne jöhetne be?

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto

Erling Haaland esélye, Norvégia győzelme?

Norvégia a harmadik kalapból várja a vb-sorsolást, ez azt jelenti, hogy az első és második kalapból kaphat nagyon erős ellenfelet, sőt, ha a négyszeres világbajnok olaszok is kijutnak, akkor akár a vb-n is összejöhet egy újabb csapat az olasz és a norvég csapat között. Abban talán nincs vita, hogy a világ egyik legveszélyesebb csatára norvég, Erling Haaland, de mire lehet elég az ő páratlan tudása? Mennyire egyszemélyes csapat a skandináv válogatott? Mi van Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval? Róluk már nem is beszélünk a vb kapcsán?

Dehogynem! Ebben a műsorban mindenképpen. Tartsanak velünk a Rapid sport újabb adásában.