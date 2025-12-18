Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

gyilkosság ügyecuadori labdarúgásCristian Ramírez

„Nyugodj békében, barátom” – lelőtték a magyar bajnok futballista korábbi csapattársát

Fegyveres támadásban életét vesztette a kilencszeres ecuadori válogatott labdarúgó, Mario Pineida. A harminchárom évesen elhunyt játékos halálhírére az FTC korábbi védője, Cristian Ramírez is reagált a közösségi médiában. Pineida és Ramírez klubszinten és az ecuadori válogatottban is játszottak egymás oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 9:48
Cristian Ramírez, az FTC korábbi védője barátját és volt csapattársát gyászolja: a kilencszeres ecuadori válogatott Mario Pineida fegyveres támadás áldozata lett Fotó: Csudai Sándor
Szörnyű hír rázta meg a futballvilágot. Harminchárom évesen elhunyt a kilencszeres válogatott labdarúgó, Mario Pineida, akit hazájában, Ecuadorban lelőttek. Pineida halálhírére Instagram sztoriban reagált korábbi csapattársa, Cristian Ramírez is. „Nyugodj békében, barátom” – írta Ramírez, aki az FTC színeiben három magyar bajnoki címet is nyert.

Mario Pineida kilenc alkalommal szerepelt az ecuadori válogatottban, kétszer Cristian Ramírez volt FTC-védő oldalán
Mario Pineida kilenc alkalommal szerepelt az ecuadori válogatottban, kétszer Cristian Ramírez oldalán (Fotó: AFP/Juan Cevallos)

Az MTI ecuadori forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Pineidát Guayaquil északi részében, egy üzlet előtt két motoros lőtte le, akik a játékos édesanyjára és egy másik nőre is rálőttek.

Ramírez volt csapattársa, ecuadori válogatott futballista hunyt el

Pineida 2015-ben és 2021-ben is tagja volt Ecuador Copa América-keretének, az utóbbi tornán pályára is lépett, összesen kilencszer szerepelt az ecuadori válogatottban.

Pineida és a nála két évvel fiatalabb, az FTC-ből a magyar szurkolók által is jól ismert Cristian Ramírez egyaránt az Independiente del Valléban vált profi labdarúgóvá a 2010-es évek elején, annak ellenére többször szerepeltek együtt a csapatban, hogy mindkettejük első számú posztja a balhátvéd volt.

Pineida és Ramírez két alkalommal az ecuadori válogatottban is szerepeltek együtt.

 

Fontos híreink

Legolvasottabb

