„Nyugodj békében, barátom” – lelőtték a magyar bajnok futballista korábbi csapattársát

Szörnyű hír rázta meg a futballvilágot. Harminchárom évesen elhunyt a kilencszeres válogatott labdarúgó, Mario Pineida, akit hazájában, Ecuadorban lelőttek. Pineida halálhírére Instagram sztoriban reagált korábbi csapattársa, Cristian Ramírez is. „Nyugodj békében, barátom” – írta Ramírez, aki az FTC színeiben három magyar bajnoki címet is nyert.

Mario Pineida kilenc alkalommal szerepelt az ecuadori válogatottban, kétszer Cristian Ramírez oldalán (Fotó: AFP/Juan Cevallos)

Az MTI ecuadori forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Pineidát Guayaquil északi részében, egy üzlet előtt két motoros lőtte le, akik a játékos édesanyjára és egy másik nőre is rálőttek.

Ramírez volt csapattársa, ecuadori válogatott futballista hunyt el

Pineida 2015-ben és 2021-ben is tagja volt Ecuador Copa América-keretének, az utóbbi tornán pályára is lépett, összesen kilencszer szerepelt az ecuadori válogatottban.

Pineida és a nála két évvel fiatalabb, az FTC-ből a magyar szurkolók által is jól ismert Cristian Ramírez egyaránt az Independiente del Valléban vált profi labdarúgóvá a 2010-es évek elején, annak ellenére többször szerepeltek együtt a csapatban, hogy mindkettejük első számú posztja a balhátvéd volt.

Pineida és Ramírez két alkalommal az ecuadori válogatottban is szerepeltek együtt.