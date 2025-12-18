„Nyugodj békében, barátom” – lelőtték a magyar bajnok futballista korábbi csapattársát

Szörnyű hír rázta meg a futballvilágot. Harminchárom évesen elhunyt a kilencszeres válogatott labdarúgó, Mario Pineida, akit hazájában, Ecuadorban lelőttek. Pineida halálhírére Instagram sztoriban reagált korábbi csapattársa, Cristian Ramírez is. „Nyugodj békében, barátom” – írta Ramírez, aki az FTC színeiben három magyar bajnoki címet is nyert.
Az MTI ecuadori forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Pineidát Guayaquil északi részében, egy üzlet előtt két motoros lőtte le, akik a játékos édesanyjára és egy másik nőre is rálőttek.
Ramírez volt csapattársa, ecuadori válogatott futballista hunyt el
Pineida 2015-ben és 2021-ben is tagja volt Ecuador Copa América-keretének, az utóbbi tornán pályára is lépett, összesen kilencszer szerepelt az ecuadori válogatottban.
Pineida és a nála két évvel fiatalabb, az FTC-ből a magyar szurkolók által is jól ismert Cristian Ramírez egyaránt az Independiente del Valléban vált profi labdarúgóvá a 2010-es évek elején, annak ellenére többször szerepeltek együtt a csapatban, hogy mindkettejük első számú posztja a balhátvéd volt.
Pineida és Ramírez két alkalommal az ecuadori válogatottban is szerepeltek együtt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!