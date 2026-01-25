Visszatalált szeretett sportágához az ezredforduló magyar világklasszisa

– Akik megtalálták a gyenge pontjaimat, azoktól kaptam hideget és meleget is, a tapasztalt öreg rókák nem kíméltek. Noha egyciklusnyi időszakot talpon maradtam, magamtól is tudtam, hogy a teljesítményemért nem jár jó osztályzat. Kicsit szomorúan búcsúztam el a Parlament épületétől és az irodámtól, a zsákutcák kerülgetésétől és az állandósuló feszültségtől a nyugalmam és a lelki egyensúlyom is elpárolgott. Időbe tellett, amíg szép lassan magamra találtam. Hála az égnek, az újabb szerepvállalásaim már a vezetői sikereimről szóltak, de arról is, hogy azok a szervezetek, amelyeknek a vezetésével megbíztak, osztatlan elismerésnek örvendenek – így emlékezik vissza Balogh Gábor az egykori mentorának, Szalay Péternek adott interjúban életének arra az időszakára, amikor kapaszkodnia kellett, nehogy lejtmenetbe kerüljön.

Schormann az ördöggel cimborált, de voltak érdemei is

Balogh is azok közé sodródott – Magyarországon a nagy többséghez –, akik az UIPM elnöki székében 31 évig trónoló német dr. Klaus Schormann ellentáborát erősítették. Akikben idővel felerősödött az a gyanú, hogy a „főnök” az ördöggel cimborálva sportága sírásója lehet, miközben az öttusa érdekeiről papol, valójában a maga pozícióját erősíti. Közreműködésével egyre több olyan nemzet került az UIPM tagszövetségei közé, amelyek egyetlen versenyzőt sem tudtak a világversenyekre benevezni, sőt a maguk országában bajnokságot sem voltak képesek rendezni, viszont hűségesen kiálltak az őket istápoló Schormann mellett, ha a kongresszuson szavazásra került a sor.

– Talán másképpen alakultak volna a dolgok, ha az alapvető problémákat ott próbálják megoldani, ahol azok jelentkeztek, és nem messze onnan, a sportág monacói főhadiszállásán. Ami megtörtént, azon nem lehet változtatni. Semmi jó nem származna abból, ha valaki megpróbálná felszítani az elégedetlenség, az ellenségeskedés és a nosztalgia tüzét, még ha a lovak szeretetét soha nem tudjuk kiűzni magunkból.

Tartom magamat viszont ahhoz a véleményemhez, hogy az öttusa olimpiai műsorban maradásáért áldozatot kellett hozni, ami nem egy meggondolatlan felajánlás volt Schormann és a bizalmasai részéről, hanem a NOB könyörtelenül megfogalmazott parancsszavának a teljesítése.

Az egyik német, nevezzük nevén, Thomas Bach, az olimpiai mozgalom akkori első embere, tudatta egy másik német sportvezetővel, ő pedig Schormann volt, hogy a NOB berkeiben betelt a pohár, vagy kiveszik a programból a lovaglást, vagy az egész sportágnak ajtót mutatnak. Schormann sokakkal szembemenve kötélnek állt, kritikusai szerint meghunyászkodott. Azt viszont el kell ismerni, hogy korábban érdemeket is szerzett, amikor jó ügyeket szolgált. Nélküle nem nyert volna csatát a lézeres lövészet és a futás „házasítása”, azaz a „kombi”, ami mára egy látványos és izgalmas versenyszám lett. Az is tagadhatatlan, hogy az öttusastadion kialakításának egyik párforgójaként is letette a voksot a projekt mellett, aminek súlya volt – hangsúlyozta Balogh Gábor.