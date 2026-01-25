Visszatalált szeretett sportágához az ezredforduló magyar világklasszisa

Nem túlzás azt állítani, hogy a sikerre éhes magyar éremvadászok, az edzőszakma és a versenyrendezés nagy profijai nélkül a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) sokkal szegényebbnek és védtelenebbnek érezné magát. Főképpen abban a szorult helyzetben, amiből a sportág gyökeres átalakítása, a lovaglás fájdalmas kiiktatása, illetve hosszas tanakodás után az akadályverseny beemelése menekítette ki. Senki sem lehet biztos abban, hogy ezzel a magyarok szívéhez nőtt sportág a biztos jövő útjára lépett, pedig egy újabb véráldozat már a véget jelentené: az olimpiai játékokon 1912 óta szereplő sportág befellegzését. Sokat tesz ennek elkerüléséért hadrendbe állított csapatát vezetve Balogh Gábor, a hazai szövetség 2023 decemberében megválasztott elnöke, akinek a nevét – és a becenevét – 27 éve mindazok az eszükbe vésték, akik a margitszigeti világbajnokság alatt a magyaroknak drukkoltak.
Balciból elnök úr
Idén augusztus 5-én kerül be az ötvenedik életévüket betöltött sportnagyságok társaságába Balogh Gábor, aki az 1999-es margitszigeti öttusa világbajnokságon a nála tapasztaltabb ellenfeleit megelőzve mind a három versenyszámban, az egyéniben, a csapatban és a váltóban is aranyérmet nyert. Sporttörténelmi mesterhármasa után közel állt az újabb bravúrhoz 2000-ben, az olimpián is, de Sydney-ben „csak” második lett, mindössze 23 ponttal elmaradva az orosz Dmitrij Szvatkovszkijtól. Újabb egy év elteltével az angliai Millfieldben öt remekbe szabott tusával egyéniben és csapatban is győzelemmel bizonyított a címvédő magyar sporttalentum, a 2004-es athéni olimpián viszont messze került a dobogótól, a 2008-as pekingin pedig annál is messzebbre. Maradandó sikert jelentett viszont számára, hogy két alkalommal is őt választották meg magyar földön az év férfi sportolójának, akik pedig a tehetségét Balczó Andráséhoz, a Nemzet Sportolójához hasonlítva a „Balci” becenévvel ajándékozták meg, rokonszenvet kifejező véleményükön azóta sem változtattak.
Balogh Gábor civilben is szép karriert futott be, ma a Magyar Diáksportszövetség, valamint a Magyar Öttusaszövetség elnöke, megélhetéséről és a családjának jólétéről ugyanakkor jól működő vállalkozások tagjaként gondoskodik.
Őszinteségét bizonyítva nem tagadja, hogy első munkahelye túl nagy kihívás elé állította. Több tapasztalatra, nagyobb vezetői gyakorlatra lett volna szüksége ahhoz, hogy a miniszterelnök sportügyekért felelős tanácsadójaként is „világbajnoki” teljesítménnyel rukkolhasson ki.
