Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan az EU-csúcsra érkezik – kövesse velünk élőben

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Öcsém! Biztos, hogy megéri? – mélypontjairól vallott olimpiai bajnokunk
Gulyás Michelleolimpiai bajnoköttusa

Öcsém! Biztos, hogy megéri? – mélypontjairól vallott olimpiai bajnokunk

Gulyás Michelle a kezdeti nehézségeiről beszélt legújabb interjújában. Az olimpiai bajnok öttusázó későn, 11 évesen kezdte el a sportágat, amely párizsi sikere óta nagyot változott: a lovaglást az akadálypálya váltotta. Az idei budapesti világkupán az új formátumban nyert, majd később pont az OCR során megsérült. A műtét után visszatérő Gulyás Michelle elárulta, mi tartotta az öttusa sportágban, hogyan tudott időről időre motivációt találni, egyáltalán kik voltak a példaképei, s hogyan birkózik meg a népszerűséggel.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 01. 11:35
Gulyás Michelle Budapest, 2024. december 11. Az Év női sportolója címmel elismert Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó a Magyar Öttusa Szövetség évzáró gáláján a Puskás Arénában 2024. december 11-én. MTI/Kocsis Zoltán
Gulyás Michelle sok nehézséggel küzdött meg, mire élsportolóvá vált Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Londonban született, gyerekként három külföldi országban is élt, tornászból lett öttusázó. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle útja nem volt kikövezett, de már fiatalon tudta, mit és miért csinál. A sérülés és műtét után visszatérő öttusázó elárulta, mi tartotta a sportágban.

Gulyás Michelle
Gulyás Michelle az akadálypályán (OCR) sérült meg, de már megszerette az új versenyszámot (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Mindenképpen szerettem volna egy olyan sportágat választani, ami nem szubjektív, hanem teljes mértékben objektív. 

Ha beleteszem a munkát, csak rajtam múljon, hogy visszajöjjön. Az öttusa az öcsém miatt jött, aki kéttusázott, és mondta, hogy lövészet is van, milyen jó buli lesz, hogy együtt járunk edzésekre. Így is volt, sokat versengtünk. Talán az első törés az volt, amikor életében először leúszott engem – mondta a kezdetekről és a küzdelemről Gulyás Michelle az új portrésorozat, a Sportikonok első részében.

– Teljesen kiakadtam. Egyébként nagyon jó közösségbe és edzők közé kerültem, olyan munkamorált tanítottak, ami miatt is tudtam ilyen sikeressé válni. Sok nehéz pillanat volt, amikor nehézkes volt a reggeli felkelés, nem sikerültek edzések, voltak versenyek, amelyeken nagyon hátul végeztem. 

Megfordult a fejemben, hogy »biztos, hogy megéri ez a sok szenvedés?«, ám mindenki tudja, kellenek a kudarcok, hogy a végén sikeres legyen az ember. A családom is sokat segített, hogy mindig megtaláljam a motivációmat.

Gulyás Michelle
Az aranyérmes Gulyás Michelle a női öttusázók döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián (Fotó: Czeglédi Zsolt)

Gulyás Michelle, a példakép

A még mindig csak 24 éves öttusázó igazi példakép lett párizsi aranyérmével, mosolygós, közvetlen viselkedésével.

– Furcsa érzés, néha el is felejtem. Főleg akkor jut eszembe, amikor nagyon fiatalokkal közösen edzek, és teljesen belelkesülve rám köszönnek: »Szia, Gulyás Michelle! «. Mindig zavarban vagyok, jól is esik. Próbálok úgy élni a mindennapokban, hogy tudjak nekik példát mutatni. Ha nagyon szenvedek edzésen, akkor sem szoktam előttük hisztizni. 

Ahhoz, hogy valaki öttusázó vagy bármilyen élsportoló tudjon lenni, el kell viselni a sok munkát. Nem szégyen, ha valaki nem bírja az edzést, meg kell csinálni, és utána biztos, hogy beépül. 

Nekem több példaképem volt, például Laura Asadauskaitė litván olimpiai bajnok. Fiatalként a KSI-ben Földházi Zsófival voltam a lőtéren, és gyorsabban lőttem, mint ő. Büszkén rohantam haza elújságolni. Amikor Sukorón vívtam egy 2011-es születésű kislánnyal, neki is sokat jelentett, hogy adott nekem egy tust – vallott a példaképek fontosságáról Gulyás Michelle, akinek kevés a szabadideje, s bevallja, akkor elengedi magát.

– Konkrétam semmit, otthon fekszem vízszintesen, és ha valaki találkozni akar velem, akkor átjöhet közösen csinálni semmit. Ugyanakkor nagyon szeretem a nyári budapesti életet, olyankor kiülős helyekre szoktam menni és enni. Az utazás is feltölt, persze nehezen fér bele a versenyek és edzések közé, de igyekszünk havonta egy hosszú hétvégét megszervezni. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.