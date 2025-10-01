Öcsém! Biztos, hogy megéri? – mélypontjairól vallott olimpiai bajnokunk

Londonban született, gyerekként három külföldi országban is élt, tornászból lett öttusázó. Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle útja nem volt kikövezett, de már fiatalon tudta, mit és miért csinál. A sérülés és műtét után visszatérő öttusázó elárulta, mi tartotta a sportágban.

Gulyás Michelle az akadálypályán (OCR) sérült meg, de már megszerette az új versenyszámot (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Mindenképpen szerettem volna egy olyan sportágat választani, ami nem szubjektív, hanem teljes mértékben objektív.

Ha beleteszem a munkát, csak rajtam múljon, hogy visszajöjjön. Az öttusa az öcsém miatt jött, aki kéttusázott, és mondta, hogy lövészet is van, milyen jó buli lesz, hogy együtt járunk edzésekre. Így is volt, sokat versengtünk. Talán az első törés az volt, amikor életében először leúszott engem – mondta a kezdetekről és a küzdelemről Gulyás Michelle az új portrésorozat, a Sportikonok első részében.

– Teljesen kiakadtam. Egyébként nagyon jó közösségbe és edzők közé kerültem, olyan munkamorált tanítottak, ami miatt is tudtam ilyen sikeressé válni. Sok nehéz pillanat volt, amikor nehézkes volt a reggeli felkelés, nem sikerültek edzések, voltak versenyek, amelyeken nagyon hátul végeztem.

Megfordult a fejemben, hogy »biztos, hogy megéri ez a sok szenvedés?«, ám mindenki tudja, kellenek a kudarcok, hogy a végén sikeres legyen az ember. A családom is sokat segített, hogy mindig megtaláljam a motivációmat.

Az aranyérmes Gulyás Michelle a női öttusázók döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián ( Fotó: Czeglédi Zsolt)

Gulyás Michelle, a példakép

A még mindig csak 24 éves öttusázó igazi példakép lett párizsi aranyérmével, mosolygós, közvetlen viselkedésével.

– Furcsa érzés, néha el is felejtem. Főleg akkor jut eszembe, amikor nagyon fiatalokkal közösen edzek, és teljesen belelkesülve rám köszönnek: »Szia, Gulyás Michelle! «. Mindig zavarban vagyok, jól is esik. Próbálok úgy élni a mindennapokban, hogy tudjak nekik példát mutatni. Ha nagyon szenvedek edzésen, akkor sem szoktam előttük hisztizni.

Ahhoz, hogy valaki öttusázó vagy bármilyen élsportoló tudjon lenni, el kell viselni a sok munkát. Nem szégyen, ha valaki nem bírja az edzést, meg kell csinálni, és utána biztos, hogy beépül.

Nekem több példaképem volt, például Laura Asadauskaitė litván olimpiai bajnok. Fiatalként a KSI-ben Földházi Zsófival voltam a lőtéren, és gyorsabban lőttem, mint ő. Büszkén rohantam haza elújságolni. Amikor Sukorón vívtam egy 2011-es születésű kislánnyal, neki is sokat jelentett, hogy adott nekem egy tust – vallott a példaképek fontosságáról Gulyás Michelle, akinek kevés a szabadideje, s bevallja, akkor elengedi magát.