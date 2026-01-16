magyar férfi kézilabda-válogatottférfi kézilabda EbKristianstad

Gyilkos meccsel indul Magyarország számára a kézilabda Eb

Lengyelország mindent egy lapra tesz fel, nekimegy Magyarországnak. Bár pénteki ellenfelünk határtalan önbizalommal készül a kézilabda Eb nyitányára, azért a lengyelek nem érik el az európai élcsapatok szintjét. Az óvatosság ugyanakkor nem árt, az pedig, hogy a lengyelek egy évvel ezelőtt a számukra szégyenteljes 25. helyen végeztek a világbajnokságon, a világon semmit sem jelent. Legfeljebb annyit, hogy egészen szélsőséges teljesítményre képesek.

Lantos Gábor
2026. 01. 16. 4:47
férfi kézilabda Eb
Hanusz Egon, a magyar férfikézilabda-válogatott játékosa Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
Csütörtökön mind a négy, az F csoportban szereplő csapat megérkezett a svédországi Kristianstadba, ahol pénteken az Olaszország–Izland és a Magyarország–Lengyelország mérkőzéssel kezdetét veszi számunkra is az év legfontosabb férfikézilabda-világversenye, a kézilabda Eb. Amikor az elmúlt év nyarán a sorsoláskor rápillantottunk a csoport négy csapatára, nem futott át rajtunk aggodalom. Az olasz és a lengyel együttest azonnal a kiesők közé soroltuk, miközben biztosak voltunk abban, hogy a magyar és az izlandi csapat jut tovább ebből a csoportból a középdöntőbe.

kézilabda Eb
Ezt a képet a 2026-os kézilabda Eb-n is szívesen látnánk: Bodó Richárd gólöröme a 2021-es világbajnokságon a lengyelek elleni meccsen Fotó: PETR DAVID JOSEK / POOL

A férfikézilabda Eb az a torna, amelyen nem árt az óvatosság

Most mégis azt mondjuk: jó lesz vigyázni. A lengyelek elleni nyitány mindkét csapat számára sorsdöntő lesz. Ellenfelünk csütörtöki sajtótájékoztatóján a játékosok arról beszéltek, hogyha megverik a magyarokat, szinte biztosan a legjobb 12 közé, azaz a középdöntőbe jutnak.

A lengyel csapat spanyol edzővel vág neki a tornának. Jota Gonzalez a felkészülés során szinte eldugta a világ elől a piros-fehéreket . Két felkészülési mérkőzést játszottak a szerbek ellen, de egyiket sem lehetett látni a tévében. Hanusz Egon, a magyar csapat játékosa szerint ennek nem sok jelentősége van, de azért jelzésértékű. 

– Az előkészületi mérkőzések eredményeit ismerjük, de ezekből nem érdemes túlzott következtetéseket levonni – fejtette ki Hanusz Egon. – Nem tudjuk, hogy az ellenfelek játékosai milyen terhelést kaptak, ki milyen állapotban érkezett meg a felkészülésre. 

A lengyel csapatról semmilyen videófelvételt nem kaptunk, legalábbis, ami a szerbek ellen vívott két összecsapásukat illeti. Ez nyilván a taktika része, spanyol edzőjük van, aki a lehető legtöbb titkot akarja megőrizni a játékosokról.

 – Ismerem Jota Gonzalezt, a Benficában ő volt a trénerem. Szakmailag egészen kimagasló mester, biztos, hogy sok mindent kitalált. A lengyel csapattal szemben annak ellenére is kissé vakok vagyunk, hogy néhány információt azért sikerült beszerezni.

Mennyit ér két zárt kapus meccs?

Felvetődik a kérdés, hogy ezen a szinten van-e bármi értelme annak, hogy egy edző eldugja a csapatát. Hanusz Egon szerint mindenképpen van. A magyar együttes játékosa rámutatott, hogy a mieink is zárt kapus meccset vívtak Románia ellen, igaz, nem kettőt, csak egyet. 

– Románia ellen az első mérkőzést adta a tévé, ott az alapjátékunkat mutattuk be, nem nagyon cifráztuk a dolgokat. A második összecsapás annyiban volt más, hogy több mindent elővettünk. Például a hét a hat elleni játékot. Erre jó volt a zárt kapus összecsapás. Akik egy kézlegyintéssel elintézik az olasz és a lengyel válogatottat, azok egészen biztosan nem sok meccsüket látták. A lengyelek első sora magas, erős, védekezésben stabil játékosokból áll. Olyan kézilabdázókról beszélünk, akik a Bajnokok Ligájában rendszeresen játszanak, de a Bundesligából is érkeznek. Ami az olaszokat illeti, nem sokan követik őket, pedig érdemes lenne. 

Borzalmasan kellemetlen stílusban játszanak, képesek akár beállós nélkül, támadásban négy átlövővel próbálkozni. A védekezésüket képesek a felezővonal közelébe tolni.

– Ilyen stílusú csapattal nem mindennap játszik az ember, ezért is nehéz ellenük felkészülni. Izland pedig külön kategória, ők tényleg nagyon erősek. Ezen a tornán bárki legyőzhet bárkit. Éppen ezért az első meccs a legfontosabb. Van rajtunk nyomás, mert az elmúlt években magasra tettük a lécet, ami nem rossz dolog. A csoportból mindenképpen jó lenne továbbjutni. A végső eredményt nehéz kiszámolni, mert ezen a tornán tíz olyan csapat van, amely joggal pályázik a legjobb négy közé kerülésre. Jó lenne, ha mi is köztük lennénk – mondta Hanusz Egon.

Magabiztos lengyel játékosok

A lengyelek szerint hetek óta szinte csak a magyarok elleni nyitányra koncentrálnak. Az ellenfél szélsője, Mikolaj Czaplinski azt mondta, hogy szinte betéve ismerik a magyarok játékát, mert rengeteg videófelvételt néztek meg rólunk. Hangsúlyozta, hogy Bánhidi Bence hiánya nagy hátrányt jelenthet Magyarországnak, de hiba lenne azt gondolni, hogy a Szeged beállósát ne lennének képesek pótolni a magyarok. 

Poland's left back Tomasz Gebala (L) challenges Hungary's centre back Mate Lekai during the 2021 World Men's Handball Championship match between Group I teams Poland and Hungary at the New Capital Sports Hall in the Egyptian capital Cairo on January 23, 2021. (Photo by Petr David Josek / POOL / AFP)
Tomasz Gebala (a képen balra) három év szünet után tér vissza a lengyel válogatottba Fotó: PETR DAVID JOSEK / POOL

Tomasz Gebala szerint Magyarországot csak gyors, pontos és fizikális játékkal lehet legyőzni. Azt mondta, hogy Rosta Miklós képes pótolni a sérülés miatt kieső Bánhidi Bencét. Nem szabad arra építeni, hogy Bánhidi hiánya megrogyasztja Magyarországot. Ha a lengyelek ebbe a hitbe ringatják magukat, szinte biztosan elbuknak a nyitányon. 

Viszont, ha tíz perccel a mérkőzés vége előtt döntetlen lesz az állás vagy csak egy-két góllal vezetnek a magyarok, a lengyel csapat képes lehet a nagy bravúrra és a fordításra.

Tomasz Gebala személye azért is fontos, mert közel három év kihagyás után tér vissza a lengyel válogatottba. 

Közös Eb-múlt nincs, nagy magyar győzelmek vannak

Ami a két csapat közös Eb-múltját illeti, arról nem nagyon van mit mondani, mert az Európa-bajnokságok történetében ez lesz első összecsapás a két fél között. Világversenyen legutóbb 2021. január 23-án, az Egyiptomban rendezett világbajnokságon játszottunk ellenük, akkor a magyarok 30-26-ra nyertek. A 2013-as spanyolországi vb nyolcaddöntőjében 27-19 lett a vége – szintén ide. Emlékezetes összecsapást hozott a két csapat 2011-es világbajnoki mérkőzése: a Mocsai Lajos vezette együttes ugyanúgy Kristianstadban lépett pályára a lengyelek ellen, mint ahogy most is ebben a kisvárosban csapunk velük össze. A 2011-es mérkőzésen elért 31-28-as diadal azt jelentette, hogy megcsíptük az olimpiai selejtezőt, majd 2012-ben ugyancsak Svédországban (Göteborg) jutottunk ki a londoni olimpiára. Ami ennél is fontosabb, hogy a világbajnokságok történetében sem kaptunk ki soha a lengyel csapattól. 

Bármennyire is hihetetlen, de az összes fontos világversenyt figyelembe véve csupán egyszer, az 1976-os montreali olimpián tudtak bennünket legyőzni a lengyelek.

A négy évvel későbbi, moszkvai ötkarikás játékokon elért 20-20 viszont a férfikézilabda-szakág egyik legfájóbb meccse, mert hiába vezettünk ellenük a félidőben 11-7-re, a vége mégis pontvesztés lett. Az akkori játékosok szerint ezen a döntetlenen múlt, hogy nem lett olimpiai érmes a magyar férfi-kézilabdaválogatott.

Ezek után nincs más hátra, mint nekimenni a lengyeleknek és legyőzni őket. Úgy, ahogy a legutóbbi Eb-ötödik helyezett magyar válogatottól ez elvárható. A mérkőzés pénteken este 20.30-kor kezdődik a svédországi Kristianstadban.

A meccs esélyeiről Hanusz Egon nyilatkozott:
 

 

