Gyilkos meccsel indul Magyarország számára a kézilabda Eb

Csütörtökön mind a négy, az F csoportban szereplő csapat megérkezett a svédországi Kristianstadba, ahol pénteken az Olaszország–Izland és a Magyarország–Lengyelország mérkőzéssel kezdetét veszi számunkra is az év legfontosabb férfikézilabda-világversenye, a kézilabda Eb. Amikor az elmúlt év nyarán a sorsoláskor rápillantottunk a csoport négy csapatára, nem futott át rajtunk aggodalom. Az olasz és a lengyel együttest azonnal a kiesők közé soroltuk, miközben biztosak voltunk abban, hogy a magyar és az izlandi csapat jut tovább ebből a csoportból a középdöntőbe.

Ezt a képet a 2026-os kézilabda Eb-n is szívesen látnánk: Bodó Richárd gólöröme a 2021-es világbajnokságon a lengyelek elleni meccsen Fotó: PETR DAVID JOSEK / POOL

A férfikézilabda Eb az a torna, amelyen nem árt az óvatosság

Most mégis azt mondjuk: jó lesz vigyázni. A lengyelek elleni nyitány mindkét csapat számára sorsdöntő lesz. Ellenfelünk csütörtöki sajtótájékoztatóján a játékosok arról beszéltek, hogyha megverik a magyarokat, szinte biztosan a legjobb 12 közé, azaz a középdöntőbe jutnak.

A lengyel csapat spanyol edzővel vág neki a tornának. Jota Gonzalez a felkészülés során szinte eldugta a világ elől a piros-fehéreket . Két felkészülési mérkőzést játszottak a szerbek ellen, de egyiket sem lehetett látni a tévében. Hanusz Egon, a magyar csapat játékosa szerint ennek nem sok jelentősége van, de azért jelzésértékű.

– Az előkészületi mérkőzések eredményeit ismerjük, de ezekből nem érdemes túlzott következtetéseket levonni – fejtette ki Hanusz Egon. – Nem tudjuk, hogy az ellenfelek játékosai milyen terhelést kaptak, ki milyen állapotban érkezett meg a felkészülésre.

A lengyel csapatról semmilyen videófelvételt nem kaptunk, legalábbis, ami a szerbek ellen vívott két összecsapásukat illeti. Ez nyilván a taktika része, spanyol edzőjük van, aki a lehető legtöbb titkot akarja megőrizni a játékosokról.

– Ismerem Jota Gonzalezt, a Benficában ő volt a trénerem. Szakmailag egészen kimagasló mester, biztos, hogy sok mindent kitalált. A lengyel csapattal szemben annak ellenére is kissé vakok vagyunk, hogy néhány információt azért sikerült beszerezni.

Mennyit ér két zárt kapus meccs?

Felvetődik a kérdés, hogy ezen a szinten van-e bármi értelme annak, hogy egy edző eldugja a csapatát. Hanusz Egon szerint mindenképpen van. A magyar együttes játékosa rámutatott, hogy a mieink is zárt kapus meccset vívtak Románia ellen, igaz, nem kettőt, csak egyet.