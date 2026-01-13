FA KupaManchester UnitedCrystal Palace

Milliárdosból lett koldus, ez ma a Manchester United

Egészen elképesztő, ami azzal a csapattal történik, amely nem is olyan régen még a Premier League egyik legsikeresebb együttese volt. A Manchester United hiába váltott edzőt, az FA Kupából is az első adandó alkalommal kiestek. Korábban ugyanezt tették a Ligakupában is. Ám a hét végén nem csak az egykori sikercsapat búcsúja rázta meg Angliát.

Lantos Gábor
2026. 01. 13. 5:45
Sokan keresik a megfejtést, de a jó választ senki sem tudja. Az a visszaesés, amit a Manchester United együttese az utóbbi években bemutat, szinte példátlan az angol futball történetében. Nem csoda, hogy a csapat drukkerei végtelenül elkeseredtek, sokan azt mondják, hogy elviselhetetlen, ami ezzel az együttessel történik.

Manchester United
A Manchester United játékosa, Bruno Fernandes a Brighton elleni kiesés után
Fotó: AFP/Peter Powell

Mi lesz veled, Manchester United?

Ám a kupából való azonnali kiesés csak az egyik olyan dráma, amit el kell viselniük a szurkolóknak. Mert a Brighton ellen éppen ki lehet kapni, akkor is, ha ez senkinek nem esik jól arrafelé. Na de mit szóljanak a Crystal Palace hívei, akinek azt a békát kellett lenyelniük, hogy egy ligán kívüli, azaz egy hatodosztályú csapat verte ki őket a legendás FA Kupából?

Ezekről is beszéltünk a Rapid Sport legújabb adásában.

 

