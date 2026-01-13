Milliárdosból lett koldus, ez ma a Manchester United

Sokan keresik a megfejtést, de a jó választ senki sem tudja. Az a visszaesés, amit a Manchester United együttese az utóbbi években bemutat, szinte példátlan az angol futball történetében. Nem csoda, hogy a csapat drukkerei végtelenül elkeseredtek, sokan azt mondják, hogy elviselhetetlen, ami ezzel az együttessel történik.

A Manchester United játékosa, Bruno Fernandes a Brighton elleni kiesés után

Fotó: AFP/Peter Powell

Mi lesz veled, Manchester United?

Ám a kupából való azonnali kiesés csak az egyik olyan dráma, amit el kell viselniük a szurkolóknak. Mert a Brighton ellen éppen ki lehet kapni, akkor is, ha ez senkinek nem esik jól arrafelé. Na de mit szóljanak a Crystal Palace hívei, akinek azt a békát kellett lenyelniük, hogy egy ligán kívüli, azaz egy hatodosztályú csapat verte ki őket a legendás FA Kupából?

