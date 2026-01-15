Van az a pénz? Kiderült, hogyan tudta megtartani BL-győztes futballistáját a Fradi + videó

Mindenkinek engednie kellett

Korábban Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke méltatta Naby Keitát, de kételyének is hangot adott azzal kapcsolatban, hogy kölcsönszerződése után meg tudják-e tartani.

– Keita szerződésében van egy nagyon kedvező kivásárlási ár, de egy nagyon kedvezőtlen fizetés is. Ekkorát soha senki nem kapott, kérdés, hogy innen tudunk-e valamit még alakítani, Nabynak megtetszett a légkör. De hasonlóval egyszer már megégtünk, amikor Moniz (Ricardo, korábbi FTC-tréner – a szerk.) azt mondta Tuyp (Jack, 2013-ban igazolt holland játékos – a szerk.) kapcsán, hogy egy »goalmachine«, igazoljuk le, megtettük, nagy fizetéssel. Aztán Böde Dániel ott ült és mondta, hogy »én rúgom a gólokat, ő meg kapja a nagy pénzt, hogy is van ez?« Megkezdődtek a tárgyalások.

Emberként fantasztikus, óriási támasz a fiataloknak is, nagyon sokat segít, tanítja Tóth Alit

– nyilatkozta korábban Kubatov. Mostanra kiderült, van az a pénz, illetve sikerült egyezségre jutni a Werderrel és a labdarúgóval is.

– Ez egy komplex feladat volt, amit meg kellett oldani, hogy lehetővé váljon, Naby itt tudjon velünk maradni – világította meg a transzfer hátterét Hajnal Tamás sportigazgató, aki részleteket is elárult. Tudtuk, hogy nagyon szívesen maradna nálunk, de ennek természetesen vannak olyan pénzügyi részletei is, amit azért nem volt egyszerű összehangolni.

Ebben mindenki szerepet játszott, tényleg Naby is azért alázatot mutatott azért, hogy a Fradiban tudjon szerepelni.

Örülünk, hogy hosszas egyeztetés után, mert ezt azért elkezdtük október-november környékén, most oda jutottunk: sikerült egy jó megoldást találnunk mindkét fél számára – mondta.