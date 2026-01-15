Van az a pénz? Kiderült, hogyan tudta megtartani BL-győztes futballistáját a Fradi + videó

Úgy erősített a Ferencváros, hogy nem igazolt új labdarúgót. Írhatnánk, hogy egyszerűen megtartotta Naby Keita játékjogát, de ez az ügylet minden volt csak egyszerű nem. A Liverpoollal angol bajnok és BL-győztes középpályás parkolópályára került Németországban, 2025-ben viszont egyre inkább régi önmagát idézte a magyar bajnok FTC színeiben.
Naby Keita magára talált az FTC-nél
Naby Keita pályafutása új lendületet vett Magyarországon azok után, hogy a Werder Bremenben öt mérkőzésen mindössze 107 percet játszott. A Ferencvárosban sem szerepelt minden találkozón, de tavasszal alapembere volt a 2024/2025-ös bajnokságot megnyerő együttesnek.
A mostani szezonban 17 meccset számlál, s Tóth Alex küszöbön álló távozása miatt is égető szükség lesz a tudására és a rutinjára.
Vélhetően Robbie Keane vezetőedző is szorgalmazhatta a megtartását, ami valójában a megszerzését jelenti. A 30 éves guineai védekező középpályásnak áldozatot is kellett hoznia azért, hogy a Ferencvárosban maradhasson.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!