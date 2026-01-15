Naby KeitaFerencvárosWerder Bremen

Van az a pénz? Kiderült, hogyan tudta megtartani BL-győztes futballistáját a Fradi + videó

Véget ért a bizonytalanság, marad a Ferencváros labdarúgója Naby Keita. A Liverpollal Bajnokok Ligája-győztes guineai védekező középpályást kölcsönszerződése lejártával végleg leigazolta a Werder Brementől az FTC. A sérülésektől sújtott játékos 2024 decemberében kölcsönjátékosként érkezett, s eddig 28 mérkőzésen játszott a Fradiban, magyar bajnok is lett. Naby Keita nagy pénzről mondhatott le a Ferencvárosért, amelynek Tóth Alex esetleges távozása miatt égető szüksége van rá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 5:37
FTC, Hajnal Tamás, Naby Keita
Naby Keita (jobbra) marad az FTC játékosa, immáron nem csupán kölcsönben Forrás: fradi.hu
Úgy erősített a Ferencváros, hogy nem igazolt új labdarúgót. Írhatnánk, hogy egyszerűen megtartotta Naby Keita játékjogát, de ez az ügylet minden volt csak egyszerű nem. A Liverpoollal angol bajnok és BL-győztes középpályás parkolópályára került Németországban, 2025-ben viszont egyre inkább régi önmagát idézte a magyar bajnok FTC színeiben.

Az FTC játékosa, Naby Keita főleg a kispadot koptatta a Werder Bremennél, ha éppen nem volt sérült
Az FTC játékosa, Naby Keita főleg a kispadot koptatta a Werder Bremennél, ha éppen nem volt sérült. Fotó: DPA/Andreas Gora

Naby Keita magára talált az FTC-nél

Naby Keita pályafutása új lendületet vett Magyarországon azok után, hogy a Werder Bremenben öt mérkőzésen mindössze 107 percet játszott. A Ferencvárosban sem szerepelt minden találkozón, de tavasszal alapembere volt a 2024/2025-ös bajnokságot megnyerő együttesnek. 

A mostani szezonban 17 meccset számlál, s Tóth Alex küszöbön álló távozása miatt is égető szükség lesz a tudására és a rutinjára.

Vélhetően Robbie Keane vezetőedző is szorgalmazhatta a megtartását, ami valójában a megszerzését jelenti. A 30 éves guineai védekező középpályásnak áldozatot is kellett hoznia azért, hogy a Ferencvárosban maradhasson.

Mindenkinek engednie kellett

Korábban Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke méltatta Naby Keitát, de kételyének is hangot adott azzal kapcsolatban, hogy kölcsönszerződése után meg tudják-e tartani.

– Keita szerződésében van egy nagyon kedvező kivásárlási ár, de egy nagyon kedvezőtlen fizetés is. Ekkorát soha senki nem kapott, kérdés, hogy innen tudunk-e valamit még alakítani, Nabynak megtetszett a légkör. De hasonlóval egyszer már megégtünk, amikor Moniz (Ricardo, korábbi FTC-tréner – a szerk.) azt mondta Tuyp (Jack, 2013-ban igazolt holland játékos – a szerk.) kapcsán, hogy egy »goalmachine«, igazoljuk le, megtettük, nagy fizetéssel. Aztán Böde Dániel ott ült és mondta, hogy »én rúgom a gólokat, ő meg kapja a nagy pénzt, hogy is van ez?« Megkezdődtek a tárgyalások. 

Emberként fantasztikus, óriási támasz a fiataloknak is, nagyon sokat segít, tanítja Tóth Alit

– nyilatkozta korábban Kubatov. Mostanra kiderült, van az a pénz, illetve sikerült egyezségre jutni a Werderrel és a labdarúgóval is.

– Ez egy komplex feladat volt, amit meg kellett oldani, hogy lehetővé váljon, Naby itt tudjon velünk maradni – világította meg a transzfer hátterét Hajnal Tamás sportigazgató, aki részleteket is elárult. Tudtuk, hogy nagyon szívesen maradna nálunk, de ennek természetesen vannak olyan pénzügyi részletei is, amit azért nem volt egyszerű összehangolni. 

Ebben mindenki szerepet játszott, tényleg Naby is azért alázatot mutatott azért, hogy a Fradiban tudjon szerepelni.

Örülünk, hogy hosszas egyeztetés után, mert ezt azért elkezdtük október-november környékén, most oda jutottunk: sikerült egy jó megoldást találnunk mindkét fél számára – mondta.

Nagy számok repkednek

A szerződés részleteiről nem adott információt az igazolással büszkélkedő Ferencváros. A Transfermarkt szerint a 1,5 millió eurót (600 millió forintot) érő játékjogú labdarúgót átigazolási díj nélkül szerezte meg az Európa-ligában remeklő Fradi. Nem elképzelhetetlen, hogy a rövid posztban búcsúzó Werder Bremen végleg lemondott róla, csakhogy ne kelljen állnia a sajtóhírek szerint magas sztárgázsiját. A már megszűnt Sportal arról írt korábban, hogy 

Keita heti 48 ezer eurót keresett, ami a legmagasabb fizetés volt a német klubnál, s a Fradi azonban valószínűleg ennek csak egy részét, nagyjából 20%-át állja, míg a fennmaradó összeget a német klub fedezi. 

Nyilván a futballista engedett az igényeiből, az elvárások ennek ellenére nem csökkentek vele szemben.

Naby Keita a Fradi-szurkolóknak is üzent a klub hivatalos csatornáján megjelent videóban:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

