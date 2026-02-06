Hiába a legnagyobb riválisai egymásnak, működik a Fradi–Paks-tengely

Ha csak az elmúlt öt évet vizsgáljuk, akkor elmondható az, hogy a riválisait előszeretettel gyengítő, a kulcsjátékosokat leigazoló Ferencváros mindent elkövet annak érdekében, hogy a lassan mumusává váló Paksot „megszabadítsa” a legjobbjaitól. Varga Barnabás és Ötvös Bence után egy újabb válogatott játékost, Osváth Attilát hozta el a Fradi a tolnaiaktól, és bizony könnyen előfordulhatna, hogy más csapat ilyen vérveszteségeket elszenvedve képtelen lenne arra, hogy továbbra is ott lihegjen a Ferencváros nyakán a bajnokságban, miközben a Magyar Kupát kétszer is elorozta az Üllői útiak elől. Az FTC megpróbálkozott már más riválisait is hasonlóan meggyengíteni, ám a téli átigazolási időszakban sem a bajnoki tabellát vezető Győr, sem a negyedik helyen álló Debrecen, de még az 5. Puskás Akadémia sem adta el a 36-szoros bajnoknak a kiszemelt játékosokat.

A Fradi újabb paksi „fogása", Osváth Attila Fotó: fradi.hu

A Fradi és a Paks a nagy együttműködése ellenére sok borsot tör egymás orra alá

Múlt szombaton játszott utoljára egymással ellen a két zöld-fehér alakulat, és az utóbbi évek eredményeit figyelembe véve némi meglepetésre a Ferencváros győzött 1-0-ra, és ezzel a három ponttal visszaelőzte a Paksot a dobogón.

Ferencváros–Paks statisztika (bajnokság)

44 meccs

24 Fradi-győzelem

11 döntetlen

9 paksi siker

96 Fradi találat

55 paksi gól

Összesen hétszer játszottak a Magyar Kupában egymással – ebből három döntő –, először 1971. július 25-én csaptak össze az MNK-ban, amikor a Vörös – Martos, Horváth Á., Vépi – Bálint, Rákosi – Szőke, Branikovits, Albert, Mucha, Füsi összeállítású FTC 7-2-re győzte le a harmadosztályba feljutott tolnai csapatot. Érdekesség, hogy a Ferencváros 2006-os jogtalan kizárása miatt az első bajnoki mérkőzésre 2009. augusztus 15-én került sor az Üllői úton, amelyen a Fradi-tábor korábbi nagy kedvencei, Tököli Attila és Lisztes Krisztián a paksiaknál szerepelt, illetve a kispadon az a Gellei Imre ült, aki 2005–2007 között 56 alkalommal volt a Ferencváros vezetőedzője. A találkozó 1-1-s döntetlennel zárult, Ashmore a 48. percben szerezte meg a vezetést a Fradinak, amit Lisztes szabadrúgásból egalizált.