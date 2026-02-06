Rendkívüli

fradiböde dánielpaksvarga barnabásRiválisokcsapatátigazolás

Hiába a legnagyobb riválisai egymásnak, működik a Fradi–Paks-tengely

Csütörtök délután hivatalossá vált, hogy csapatot igen, de mezszínt nem vált a háromszoros válogatott Osváth Attila. A 30 éves játékos marad zöld-fehér, ám innentől kezdve már nem a Paks, hanem a Fradi mezében fut majd ki a pályára. Noha látszólag hatalmas rivalizálás zajlik a két klub között, a háttérben jól látható, hogy a két klub között évtizedek óta megfelelő szakmai kapcsolat van. Cikkünkben utánajártunk annak, vajon hány játékos szerepelt már mindkét együttesben. Kétségtelen tény, hogy az utóbbi időben a Ferencváros az, aki egy-egy paksi alapembert elcsábít, de korábban megtörtént mindez fordítva is.

Molnár László
2026. 02. 06. 5:05
Osváth Attila már a sokadik labdarúgó, aki a Paksból a Fradiba igazol Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ha csak az elmúlt öt évet vizsgáljuk, akkor elmondható az, hogy a riválisait előszeretettel gyengítő, a kulcsjátékosokat leigazoló Ferencváros mindent elkövet annak érdekében, hogy a lassan mumusává váló Paksot „megszabadítsa” a legjobbjaitól. Varga Barnabás és Ötvös Bence után egy újabb válogatott játékost, Osváth Attilát hozta el a Fradi a tolnaiaktól, és bizony könnyen előfordulhatna, hogy más csapat ilyen vérveszteségeket elszenvedve képtelen lenne arra, hogy továbbra is ott lihegjen a Ferencváros nyakán a bajnokságban, miközben a Magyar Kupát kétszer is elorozta az Üllői útiak elől. Az FTC megpróbálkozott már más riválisait is hasonlóan meggyengíteni, ám a téli átigazolási időszakban sem a bajnoki tabellát vezető Győr, sem a negyedik helyen álló Debrecen, de még az 5. Puskás Akadémia sem adta el a 36-szoros bajnoknak a kiszemelt játékosokat.

A Fradi újabb paksi „fogása", Osváth Attila
A Fradi újabb paksi „fogása", Osváth Attila      Fotó: fradi.hu

A Fradi és a Paks a nagy együttműködése ellenére sok borsot tör egymás orra alá

Múlt szombaton játszott utoljára egymással ellen a két zöld-fehér alakulat, és az utóbbi évek eredményeit figyelembe véve némi meglepetésre a Ferencváros győzött 1-0-ra, és ezzel a három ponttal visszaelőzte a Paksot a dobogón. 

Ferencváros–Paks statisztika (bajnokság)

  • 44 meccs
  • 24 Fradi-győzelem
  • 11 döntetlen
  • 9 paksi siker
  • 96 Fradi találat
  • 55 paksi gól

Összesen hétszer játszottak a Magyar Kupában egymással – ebből három döntő –, először 1971. július 25-én csaptak össze az MNK-ban, amikor a Vörös – Martos, Horváth Á., Vépi – Bálint, Rákosi – Szőke, Branikovits, Albert, Mucha, Füsi összeállítású FTC 7-2-re győzte le a harmadosztályba feljutott tolnai csapatot. Érdekesség, hogy a Ferencváros 2006-os jogtalan kizárása miatt az első bajnoki mérkőzésre 2009. augusztus 15-én került sor az Üllői úton, amelyen a Fradi-tábor korábbi nagy kedvencei, Tököli Attila és Lisztes Krisztián a paksiaknál szerepelt, illetve a kispadon az a Gellei Imre ült, aki 2005–2007 között 56 alkalommal volt a Ferencváros vezetőedzője. A találkozó 1-1-s döntetlennel zárult, Ashmore a 48. percben szerezte meg a vezetést a Fradinak, amit Lisztes szabadrúgásból egalizált. 

Ha pedig megnézzük, hogy kik azok a támadók, akik a legtöbbször betaláltak a hálóba a két gárda meccsein, akkor két olyan csatár nevére bukkanhatunk Böde Dániel és Varga Roland személyében, akik mindkét csapat mezét magukra húzták. 

Böde Dániel statisztikája (a két csapat mezében)

  • NB I: 520 meccs, 167 gól, 57 gólpassz
  • Magyar Kupa: 53 meccs, 27 gól, 9 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 2 meccs, 1 gól
  • Európa-liga selejtező: 19 meccs, 5 gól, 5 gólpassz
  • Konferencialiga-selejtező: 10 meccs, 2 gól, 2 gólpassz
  • Összesen: 604 meccs, 202 gól, 91 gólpassz

A kispadon is találunk olyat, aki mindkét csapat tagja volt

A Paksi FC és a Ferencváros közötti újabb átigazolás egy újabb fejezete annak a történetnek, amely igazolja, hogy a két klub között évek óta szoros és sokrétű kapcsolat van. Számos futballista és edző játszott vagy dolgozott már mindkét csapatnál, igaz, nem mindegyikük közvetlenül egyik csapattól került a másikhoz.

A teol.hu cikke rávilágít arra, hogy a közös szálak nem érnek véget a játékosoknál. Több edző és vezető is dolgozott mindkét egyesületnél az elmúlt évtizedekben. Nézzük, kik azok a szakemberek, akik mindkét csapatnál megfordultak.

  • Haáz Ferenc: a Fradi játékosa volt, az ezredforduló idején vezetőedzőként irányította a Paksot, majd technikai vezetőként tért vissza az Üllői útra,
  • Gellei Imre: a 2000-es évek közepén előbb az FTC vezetőedzője volt, majd lemondása után a Paks szakmai munkáját irányította három éven keresztül,
  • Máté Csaba: előbb az atomvárosiaknál volt másod-, majd megbízott vezetőedző, 2013-tól a Fradinál volt másodedző, később ideiglenesen vezetőedző.
Tököli Attila a Fradival lett gólkirály, utána igazolt a Pakshoz
Tököli Attila a Fradival lett gólkirály, utána igazolt a Pakshoz       Fotó: Korponai Tamás / teol.hu

Gólkirályok jöttek és mentek

A Fradi és a Paks közötti játékosmozgás a korábbi éles szóváltások ellenére – manapság megszűntek ezek – nem ritkaság, több gólkirály is játszott mindkét csapatban. A legismertebb név kétségtelenül Böde Dániel, aki Pakson vált közönségkedvenccé, majd 2012-ben igazolt a fővárosba. A Ferencvárossal bajnoki címeket és kupát is nyert – 2019-ben pedig visszatért nevelőegyesületéhez, ahol ugyancsak magasba emelhette kétszer a Magyar Kupát, illetve dobogóra vezette csapatát, ráadásul tavaly Európa legidősebb gólkirálya lett. A másik nagy gólvágó, Tököli Attila a második fradis időszaka után került Paksra, ahol kétszer is megfordult. 

Tököli Attila statisztikája

Ferencvárosi időszak

2002/03

  • 41 meccs, 26 gól, 4 gólpassz

2003/04

  • 26 meccs, 11 gól, 1 gólpassz
  • Összesen: 67 meccs, 37 gól, 5 gólpassz

Paksi időszak

2007/08

  • 22 meccs, 15 gól, 7 gólpassz

2008/09

  • 27 meccs, 16 gól, 4 gólpassz

2009/10

  • 28 meccs, 11 gól, 3 gólpassz

2012/13

  • 27 meccs, 6 gól, 4 gólpassz

2013/14

  • 13 meccs
  • Összesen: 117 meccs, 48 gól, 18 gólpassz

A harmadik gólkirály, Varga Barnabás egy évet töltött el Pakson, ahol olyan eredményesen játszott, hogy a Fradi lecsapott rá. A fővárosiak abszolút nem bánták meg a center megvételét, aki a 36-szoros bajnoknál is megtartotta jó szokását, messze a legtöbb találatot érte el a Ferencváros csapatában.

Varga Barnabás statisztikája

Paks színeiben

2022/23

  • 34 meccs, 29 gól, 2 gólpassz

Fradi színeiben

2023/24

  • 40 meccs, 29 gól, 12 gólpassz

2024/25

  • 44 meccs, 21 gól, 5 gólpassz

2025/26

  • 29 meccs, 20 gól, 5 gólpassz
  • összesen: 113 meccs, 70 gól, 22 gólpassz

Ám természetesen rajtuk kívül is több labdarúgó fordult meg mindkét klubnál, sokukkal kapcsolatban a szurkolók már nem is emlékeznek arra, hogy a Paks és a Fradi mezét is viselték. A 2024-es Magyar Kupa fináléban a második paksi gólt szerző Haraszti Zsolt 2015-ben igazolt a Fradihoz, ám visszatért a tolnai klubhoz. Holczer Ádám, Kulcsár Dávid, Rácz Gergő és Márkus Tibor is szerepelt mindkét gárdában, akárcsak a Fradi-nevelésként befutó csatár Bartha László, akinek a neve aztán összeforrt a Pakssal.

Lisztes Krisztián nemcsak játszott a Fradi ellen paksi mezben, de gólt is lőtt nevelőegyesületének
Lisztes Krisztián nemcsak játszott a Fradi ellen paksi mezben, de gólt is lőtt nevelőegyesületének     Fotó: Fuszek Gábor / teol.hu

Lisztes Krisztián az 1990-es évek ikonikus Fradi-futballistája, külföldi karrierje után a 2000-es évek végén még Pakson is pályára lépett, míg Bognár István a 2010-es évek közepén szerepelt a Ferencvárosnál, ám nem ott, hanem Pakson vált igazi vezérré. Fordított utat járt be Varga Roland, aki háromszoros bajnok és háromszoros kupagyőztes lett a Ferencvárossal, ám Pakson már képtelen volt felidézni korábbi legjobbját. Akárcsak a Fradival kétszeres bajnok Bőle Lukács.

Velük ellentétben a Fradival négy bajnoki címet és egy kupagyőzelmet arató Vécsei Bálint a paksiaknál is alapember lett, ahol kétszeres kupagyőztesnek vallhatja magát. Ráadásul mindkét kupadöntőben főszerepet játszott, ugyanis 2024-ben kiállították, míg tavaly ő lőtte be a mindent eldöntő büntetőt Dibusz hálójába.

Noha semmiben nem lehetünk biztosak, ám abban azért nagy tétben lehet fogadni, hogy nem Osváth Attila lesz utolsó játékos, aki az egyik csapatból átigazol a másik, rivális gárdába.

A legutóbbi Paks–Fradi, amit 1-0-ra megnyertek a vendégek:

