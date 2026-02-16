Rendkívüli

Halálra gázolták a 18 éves sportolót

balesetországúti kerékpározáshalál

Halálra gázolták a 18 éves sportolót

Bergamo közelében gázolták el a 18 éves országúti kerékpárversenyzőt, Francesco Mazzolenit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem élte túl a balesetet. Francesco Mazzoleni halála az egész nemzetközi kerékpársportot megrázta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 16:59
A 18 éves kerékpáros nem élte túl a tragédiát Fotó: https://www.ecodibergamo.it/
A tragédia vasárnap délután történt az olaszországi Bergamo közelében. A baleset Barzanában, a 175-ös tartományi úton következett be. Az első jelentések szerint egy Ford Focus típusú személygépkocsi ütötte el edzés közben a versenyzőt. A Ford Focust egy 30 éves férfi vezette, akinek az alkoholtesztje negatív lett. Az ütközés olyan heves volt, hogy a fiatal versenyző, Francesco Mazzoleni lerepült a kerékpárról. A bicikli az ütközés következtében kettétört. Az olasz hatóságok mind az összeroncsolódott kerékpárt, mind az autót lefoglalták.

Francesco Mazzoleni
Francesco Mazzoleni 18 évesen halt meg / Fotó: tuttobiciweb.it

Francesco Mazzoleni nem élte túl a tragédiát

A versenyző a Team Goodshop Yoyogurt színeiben sportolt. A klub hétfőn délután adott ki hivatalos közleményt az ügyben. Ebben leírták, hogy soha nem fogják elfelejteni ezt a tragikus vasárnapot. 

Kijelentették, hogy minden erejükkel támogatják az elhunyt versenyző családját. Azt is leírták, hogy a halál akkor és ott érte a versenyzőt, ahol a legjobban szeretett lenni és amit a legjobban szeretett csinálni: edzés és felkészülés közben az országúton.

 

