Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

Bajnokok LigájaOlaszországFederico DimarcoFC InternazionaleBodö/Glimt

Az Inter gólpasszkirályától tart a norvégok legjobbja, aki egyszer már áruló volt

Négy mérkőzést rendeznek szerdán a nyolcaddöntőbe jutásért a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A legérdekesebb összecsapásnak a tavaly döntős Inter vendégjátéka ígérkezik a Bodö/Glimt otthonában. Az északiak játékosa, Patrick Berg egy rövidebb francia kitérőtől eltekintve az egész pályafutását a norvég klubnál töltötte, és a norvég válogatott tagjaként részt vett az őszi, olaszok elleni 4-1-es győzelemmel záruló vb-selejtezőn is, ahol Norvégia pótselejtezőre kényszerítette Olaszországot. A középpályás szerint hazai pályán képesek lehetnek meglepni a milánói együttest, és ezzel egyetértett a norvég labdarúgás korábbi klasszisa, Tore Andre Flo is, aki szerint az olasz futballnál már modernebb a norvég foci, és ezt a nyári világbajnokságon is bizonyítani fogja a norvég válogatott.

Perje Sándor
2026. 02. 18. 14:10
Patrick Berg nagyon bizonyítani szeretne az Inter ellen Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
Bodö Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen jócskán fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy nehéz körülmények korábban is sokszor a hazai csapat malmára hajtották a vizet: a norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelmeztető jel lehet az olasz Inter számára, amely szerda este lép pályára idegenben a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első felvonásán. A norvég kiscsapat egyik meghatározó játékosának, Patrick Bergnek több családtagja is játszott a Bodöben, a középpályás szerint képesek lehetnek meglepni a tavalyi BL-döntőst.

Patrick Berg szerint az Inter legyőzhető, csak nagyon figyelniük kell szerda este
Patrick Berg szerint az Inter legyőzhető, csak nagyon figyelniük kell szerda este. Fotó: NTB

 

Az Inter az esélyes, de meg akarják lepni őket

Patrick Berg csak egyetlenegyszer volt „hűtlen" a Bodö/Glimt csapatához, amikor fél évig a francia RC Lens együttesénél próbált szerencsét, de végül visszatért az északi klubba. – A labdarúgás megváltozott, és ma nehezebb egy mezhez hűnek maradni. De az én kapcsolatom ezzel a klubbal túlmutat a futballon. Azt jelenti, ki vagyok és honnan jövök. Ez az identitásom – mondta el Patrick Berg. A norvég játékos és a Bodö közti kötelék generációk óta elszakíthatatlan: a nagyapja, Harald, a nagybátyja, Knut, az édesapja, Orjan, valamint a három nagybátyja, Knut, Runar és Arild mind ebben a csapatban játszottak. Ma már Berg a kapitánya és játékszervezője a norvég csapatnak, a támadások nagy része tőle indul.

– Ők az esélyesek, de ha mindkét meccsen a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor reménykedhetünk. Folyamatosan fejlődő csapat vagyunk, a stabilitásra építünk. A meglepetés mindig benne van az ilyen meccsekben. Otthon játszani mindig előny, és jól tudjuk, hogy sok csapat nincs hozzászokva a műfűhöz. De a pálya kiváló állapotú, ezt bizonyítja, hogy azért több ellenfelünk győzött már az Aspmyra Stadionban is – mondta el Patrick Berg, aki hozzátette, hogy bár nem játszottak tétmeccset az elmúlt hetekben, a marbellai edzőtáborban jól felkészültek a meccsre. A középpályás szerint a norvég foci szintet lépett, és ezt Olaszország is megtapasztalhatta ősszel, amikor Norvégia idegenben 4-1-re kiütötte az olaszokat vb-selejtezőn.

Patrick Berg a norvég kiscsapat legjobbja, ő felelős a csapat támadójátékáért
Patrick Berg a norvég kiscsapat legjobbja, ő felelős a csapat támadójátékáért. Fotó: AFP

– Idővel felépült egy játékosgeneráció nálunk, amely bizonyította, hogy fel tudja venni a versenyt a világ legjobb válogatottjaival. Ez büszkeséggel tölt el minket. A világbajnokságon majd meglátjuk, mi történik. Ambiciózusak vagyunk, de nem akarunk túlságosan elrugaszkodni a valóságtól – nyilatkozta Berg, aki egy játékost külön kiemelt az olaszoktól, akire nagyon kell figyelniük.

Federico Dimarco elképesztő formában van, már tizenhárom gólpasszt osztott ki az idényben, a legjobb a Serie A-ban. Az Inter legnagyobb erőssége, hogy kiválóan menedzselik le a meccseiket. Jól kell védekeznünk ellenük, hogy kontrákból meglephessük őket

 – árulta el Berg, aki maga sem panaszkodhat: a válogatott középpályás az öt gólja mellett tizenkét gólpasszt osztott ki eddig az idényben.

 

A norvég foci már beérte az olaszt?

A norvégok csatárlegendája, a 193 cm magas Tore André Flo két évet töltött a Siena csapatában az olasz Serie A-ban, az egykori támadó 52 évesen immár hazája U17-es válogatottjának edzője, s ez okból is figyelemmel követi az Inter csapatát. – Az Inter utánpótláscsapatában játszik a 2009-es születésű Matheo Arntzen, ő a norvég labdarúgás egyik nagy tehetsége, aki majd a válogatott nagy erőssége lehet – árulta el Tore André Flo, aki hozzátette , hogy az időjárás mellett egy dolog zavarhatja még majd az olaszokat. – A hidegnél jobban aggódnék a szél miatt. Az tényleg mindent megváltoztat. A közönség nagy zajt tud csapni, de az Inter játékosai ennél keményebb stadionokhoz is hozzászoktak. A műfű sem olyan rossz, sok csapat eleve úgy érkezik meg, hogy a pálya szörnyű lesz, ezért rossz a hozzáállásuk. Aztán amikor játszanak rajta, rájönnek, hogy kifejezetten élmény Norvégiában futballozni –  mondta el a volt középcsatár, aki hangsúlyozta, hogy a norvég foci már az olasz futballt is megelőzte, és nem feltétlenül csak azért, mert olyan klasszisok, mint Erling Haaland vagy Martin Ödegaard náluk játszanak.

– Elég a válogatott eredményeire nézni, függetlenül attól, hogy legutóbb az olaszok kikaptak tőlünk a San Siro stadionban. Bizonyos értelemben a Bodö/Glimt a norvég foci fejlődésének a mintapéldája. Otthon nagyon jól szerepel, de idegenben is kiváló. Elméletben Olaszországban, a visszavágón is eredményes lehet a csapat. Gyors futballt játszik, s rendkívül összetartó: ha valaki hibázik, a másik azonnal próbálja kijavítani. A csapatkapitány, Patrick Berg a vezér, és a ő példa a csapattársai előtt – fejtette ki Flo, aki picit már a nyári vb-re is kitekintett.

A norvég válogatott véghezviheti azt, ami az én generációmnak nem sikerült. Lehet a torna meglepetéscsapata, akit senki sem akar ellenfélnek. Ha lehetett görög Európa-bajnok, miért ne lehetne Norvégia világbajnok?

– tekintett előre a norvégok legendás labdarúgója.

 

