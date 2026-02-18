Az Inter gólpasszkirályától tart a norvégok legjobbja, aki egyszer már áruló volt

Bodö Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen jócskán fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy nehéz körülmények korábban is sokszor a hazai csapat malmára hajtották a vizet: a norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelmeztető jel lehet az olasz Inter számára, amely szerda este lép pályára idegenben a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első felvonásán. A norvég kiscsapat egyik meghatározó játékosának, Patrick Bergnek több családtagja is játszott a Bodöben, a középpályás szerint képesek lehetnek meglepni a tavalyi BL-döntőst.

Patrick Berg szerint az Inter legyőzhető, csak nagyon figyelniük kell szerda este. Fotó: NTB

Az Inter az esélyes, de meg akarják lepni őket

Patrick Berg csak egyetlenegyszer volt „hűtlen" a Bodö/Glimt csapatához, amikor fél évig a francia RC Lens együttesénél próbált szerencsét, de végül visszatért az északi klubba. – A labdarúgás megváltozott, és ma nehezebb egy mezhez hűnek maradni. De az én kapcsolatom ezzel a klubbal túlmutat a futballon. Azt jelenti, ki vagyok és honnan jövök. Ez az identitásom – mondta el Patrick Berg. A norvég játékos és a Bodö közti kötelék generációk óta elszakíthatatlan: a nagyapja, Harald, a nagybátyja, Knut, az édesapja, Orjan, valamint a három nagybátyja, Knut, Runar és Arild mind ebben a csapatban játszottak. Ma már Berg a kapitánya és játékszervezője a norvég csapatnak, a támadások nagy része tőle indul.

– Ők az esélyesek, de ha mindkét meccsen a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor reménykedhetünk. Folyamatosan fejlődő csapat vagyunk, a stabilitásra építünk. A meglepetés mindig benne van az ilyen meccsekben. Otthon játszani mindig előny, és jól tudjuk, hogy sok csapat nincs hozzászokva a műfűhöz. De a pálya kiváló állapotú, ezt bizonyítja, hogy azért több ellenfelünk győzött már az Aspmyra Stadionban is – mondta el Patrick Berg, aki hozzátette, hogy bár nem játszottak tétmeccset az elmúlt hetekben, a marbellai edzőtáborban jól felkészültek a meccsre. A középpályás szerint a norvég foci szintet lépett, és ezt Olaszország is megtapasztalhatta ősszel, amikor Norvégia idegenben 4-1-re kiütötte az olaszokat vb-selejtezőn.