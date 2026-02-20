jégkorongFinnországKanadatéli olimpia 2026

Utolsó perces dráma az olimpián, a címvédőn a videózás sem segített

Hiába vezetett két góllal is, nem tudta megtartani előnyét a címvédő finn válogatott a milánói–cortinai téli olimpia férfi-jégkorongtornájának pénteki elődöntőjében. Kanada utolsó perces góllal 3-2-re győzött, ezzel elsőként jutott a fináléba, ahol az Egyesült Államok vagy Szlovákia csapatával mérkőzik meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 19:37
Nathan Mackinnon (29) lőtte az olimpiai döntőbe Kanada válogatottját Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két „címvédő” csapott össze a férfi-jégkorongtorna első elődöntőjében, hiszen a finnek nyerték az előző olimpiát, ám a legutóbbi két NHL-es játékokon a kanadaiak győztek. A tengerentúliaknál nem játszhatott a csehek elleni szerdai negyeddöntőben térdsérülést szenvedett világsztár, Sidney Crosby, aki eddig mind a 16 olimpiai mérkőzését megnyerte.

A finnek sokáig vezettek, de végül Kanada legjobbjai örültek
A finnek sokáig vezettek, de végül Kanada legjobbjai örültek Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Az MTI tudósítása szerint a jó védekezésre helyezte a hangsúlyt az európai együttes, majd amikor emberelőnybe került, két másodperc alatt kihasználta: Aho hozta el a bulit, Rantanen pedig kapásból bombázott Binnington kapujába. A második játékrész kanadai fórral és finn emberhátrányos találattal indult, Haula lépett ki és fonákkal a bal felső sarokba emelt. Fokozta az iramot a tengerentúli együttes, és mivel Makar lövésébe Reinhart beletette az ütőjét, Saros nem tudott védeni.

Kanada hátrányból fordítva döntős

Kilenc és fél perccel a vége előtt Theodore bombázott a léc alá, ezzel 2-2 lett. A hajrában újra emberelőnybe kerültek a kanadaiak, amiből már csak két másodperc volt hátra – a meccsből pedig 35,2 másodperc –, amikor MacKinnon kilőtte a rövidsarkot. A finnek abban bíztak, hogy les miatt érvénytelenítik a találatot, de a videózás nem a várt eredménnyel zárult. A maradék időben is emberhátrányban maradt a címvédő, így esélye sem volt egyenlíteni, Kanada 3-2-re legyőzte a finneket.

A másik ágon az Egyesült Államok Szlovákia legjobbjaival találkozik.

A milánói–cortinai téli olimpia férfi-jégkorongtornájának döntőjét vasárnap játsszák 14.10 órakor, a bronzmeccs pedig szombaton 20.40-kor lesz.

Férfi jégkorong, elődöntő:

  • Kanada–Finnország 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)

gól: Reinhart (35.), Theodore (51.), MacKinnon (60.), illetve Rantanen (17.), Haula (24.)

  • Egyesült Államok–Szlovákia 21.10

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.