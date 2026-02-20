Utolsó perces dráma az olimpián, a címvédőn a videózás sem segített

Két „címvédő” csapott össze a férfi-jégkorongtorna első elődöntőjében, hiszen a finnek nyerték az előző olimpiát, ám a legutóbbi két NHL-es játékokon a kanadaiak győztek. A tengerentúliaknál nem játszhatott a csehek elleni szerdai negyeddöntőben térdsérülést szenvedett világsztár, Sidney Crosby, aki eddig mind a 16 olimpiai mérkőzését megnyerte.

A finnek sokáig vezettek, de végül Kanada legjobbjai örültek Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Az MTI tudósítása szerint a jó védekezésre helyezte a hangsúlyt az európai együttes, majd amikor emberelőnybe került, két másodperc alatt kihasználta: Aho hozta el a bulit, Rantanen pedig kapásból bombázott Binnington kapujába. A második játékrész kanadai fórral és finn emberhátrányos találattal indult, Haula lépett ki és fonákkal a bal felső sarokba emelt. Fokozta az iramot a tengerentúli együttes, és mivel Makar lövésébe Reinhart beletette az ütőjét, Saros nem tudott védeni.

Kanada hátrányból fordítva döntős

Kilenc és fél perccel a vége előtt Theodore bombázott a léc alá, ezzel 2-2 lett. A hajrában újra emberelőnybe kerültek a kanadaiak, amiből már csak két másodperc volt hátra – a meccsből pedig 35,2 másodperc –, amikor MacKinnon kilőtte a rövidsarkot. A finnek abban bíztak, hogy les miatt érvénytelenítik a találatot, de a videózás nem a várt eredménnyel zárult. A maradék időben is emberhátrányban maradt a címvédő, így esélye sem volt egyenlíteni, Kanada 3-2-re legyőzte a finneket.

A másik ágon az Egyesült Államok Szlovákia legjobbjaival találkozik.

A milánói–cortinai téli olimpia férfi-jégkorongtornájának döntőjét vasárnap játsszák 14.10 órakor, a bronzmeccs pedig szombaton 20.40-kor lesz.