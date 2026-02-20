Áll a bál, kifakadt a Fradi-edző: Ez vállalhatatlan, nincs gyomrom hozzá

Kazi Tamás a magyar atlétika egyik meghatározó sportolója volt még néhány évvel ezelőtt is, 2021-ben jelentette be a visszavonulását. A középtávfutó ott volt a 2012-es londoni olimpián, Európa-bajnokságokon és világbajnokságon is képviselte a magyar színeket, 34-szeres magyar bajnok, 800 méteres síkfutásban a mai napig ő tartja az országos rekordot. Kazi jelenleg a Fradi edzőjeként dolgozik, de a korábbi olimpikon balhét robbantott ki a Facebook-oldalán közzétett posztjával, amiben nekiment a Magyar Atlétikai Szövetségnek.

Kazi Tamás gyorsan tisztázta, hogy a kifakadása nem a Fradi, hanem a szövetség ellen szólt Fotó: Facebook / Kazi Tamás

Kazi Tamás posztját elsőre sokan félreérthették, mert pár órával később újra jelentkezett, és tisztázta, hogy továbbra is a Fradi alkalmazásában áll, és az FTC-nél elkötelezetten és örömmel folytatja a munkáját. A félreértésre az adhatott okot, hogy a korábbi kritikus posztját úgy kezdte saját magára utalva, hogy „a magyar atlétika elveszített egy fiatal, ambiciózus és eredményorientált edzőt, akinek komoly tervei és hosszú távú céljai voltak”.

Kazi Tamás tisztességtelenséggel vádolja a szövetséget

Eredeti posztjában Kazi Tamás súlyos vádakat fogalmazott meg a Magyar Atlétikai Szövetég irányába, és ki is jelentette, hogy a jövőben semmilyen formában nem hajlandó együttműködni a szervezettel. A konkrét nézeteltérést nem nevezte meg, de tisztességtelenséggel és szakmaiatlansággal is vádol, keményen fogalmaz.

Szó szerint idézzük a magyar olimpikon közleményét:

„A magyar atlétika elveszített egy fiatal, ambiciózus és eredményorientált edzőt, akinek komoly tervei és hosszú távú céljai voltak. Hogy ez kinek jó vagy rossz hír, azt mindenki döntse el maga. Számomra semmiképpen sem öröm, csalódott vagyok – ezt nem tagadom.

Ugyanakkor hálás vagyok azért, hogy sokan felismerik és értékelik a munkámat, így a jövőt bizakodva és pozitívan látom – még ha már nem is a rekortán pálya széléről.

Ami a háttérben zajlik, az számomra vállalhatatlan. Soha nem volt és nem is lesz gyomrom olyan folyamatokhoz, amelyek nem a tisztességről és a szakmaiságról szólnak.

Hiszek abban a mondásban, hogy „ott dolgozz, ahol megbecsülnek”, és ennek szellemében hoztam meg a döntésemet.

A csoportomat természetesen nem hagyom cserben, a közös munkát és a projektet tovább viszem, ameddig lehetőségem van rá. Minden más kérdés másodlagos számomra.

Azt azonban határozottan kijelentem, hogy a jövőben semmilyen formában nem kívánok kapcsolatban állni a magyar atlétikai szövetséggel.”