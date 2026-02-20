FradiMagyar Atlétikai szövetségmagyar atlétikaKazi Tamás

Áll a bál, kifakadt a Fradi-edző: Ez vállalhatatlan, nincs gyomrom hozzá

Áll a bál a magyar atlétikában, miután Kazi Tamás kemény szavakkal támadta a hazai szövetséget. A Fradi edzőjeként dolgozó, 34-szeres magyar bajnok olimpikon kijelentette, hogy a továbbiakban semmilyen formában nem hajlandó együttműködni a Magyar Atlétikai Szövetséggel. Kazi Tamás szerint vállalhatatlan, ami a háttérben zajlik, és neki ehhez nincsen gyomra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 8:10
A korábbi olimpikon Fradi-edző, Kazi Tamás robbantotta a botrányt a magyar atlétikában
A korábbi olimpikon Fradi-edző, Kazi Tamás robbantotta a botrányt a magyar atlétikában Forrás: Nemzeti Sport / Szabó Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kazi Tamás a magyar atlétika egyik meghatározó sportolója volt még néhány évvel ezelőtt is, 2021-ben jelentette be a visszavonulását. A középtávfutó ott volt a 2012-es londoni olimpián, Európa-bajnokságokon és világbajnokságon is képviselte a magyar színeket, 34-szeres magyar bajnok, 800 méteres síkfutásban a mai napig ő tartja az országos rekordot. Kazi jelenleg a Fradi edzőjeként dolgozik, de a korábbi olimpikon balhét robbantott ki a Facebook-oldalán közzétett posztjával, amiben nekiment a Magyar Atlétikai Szövetségnek.

Kazi Tamás gyorsan tisztázta, hogy a kifakadása nem a Fradi, hanem a szövetség ellen szólt
Kazi Tamás gyorsan tisztázta, hogy a kifakadása nem a Fradi, hanem a szövetség ellen szólt Fotó: Facebook / Kazi Tamás

Kazi Tamás posztját elsőre sokan félreérthették, mert pár órával később újra jelentkezett, és tisztázta, hogy továbbra is a Fradi alkalmazásában áll, és az FTC-nél elkötelezetten és örömmel folytatja a munkáját. A félreértésre az adhatott okot, hogy a korábbi kritikus posztját úgy kezdte saját magára utalva, hogy „a magyar atlétika elveszített egy fiatal, ambiciózus és eredményorientált edzőt, akinek komoly tervei és hosszú távú céljai voltak”.

Kazi Tamás tisztességtelenséggel vádolja a szövetséget

Eredeti posztjában Kazi Tamás súlyos vádakat fogalmazott meg a Magyar Atlétikai Szövetég irányába, és ki is jelentette, hogy a jövőben semmilyen formában nem hajlandó együttműködni a szervezettel. A konkrét nézeteltérést nem nevezte meg, de tisztességtelenséggel és szakmaiatlansággal is vádol, keményen fogalmaz.

Szó szerint idézzük a magyar olimpikon közleményét:

„A magyar atlétika elveszített egy fiatal, ambiciózus és eredményorientált edzőt, akinek komoly tervei és hosszú távú céljai voltak. Hogy ez kinek jó vagy rossz hír, azt mindenki döntse el maga. Számomra semmiképpen sem öröm, csalódott vagyok – ezt nem tagadom.
Ugyanakkor hálás vagyok azért, hogy sokan felismerik és értékelik a munkámat, így a jövőt bizakodva és pozitívan látom – még ha már nem is a rekortán pálya széléről.

Ami a háttérben zajlik, az számomra vállalhatatlan. Soha nem volt és nem is lesz gyomrom olyan folyamatokhoz, amelyek nem a tisztességről és a szakmaiságról szólnak.

Hiszek abban a mondásban, hogy „ott dolgozz, ahol megbecsülnek”, és ennek szellemében hoztam meg a döntésemet.
A csoportomat természetesen nem hagyom cserben, a közös munkát és a projektet tovább viszem, ameddig lehetőségem van rá. Minden más kérdés másodlagos számomra.
Azt azonban határozottan kijelentem, hogy a jövőben semmilyen formában nem kívánok kapcsolatban állni a magyar atlétikai szövetséggel.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „«A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni»”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.