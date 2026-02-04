A szerbek nem viccelnek, gyilkos napok jöhetnek májusban a férfikézilabda-válogatott számára

Amikor a minap befejeződött kézilabda Európa-bajnokságon szóba került a vb-selejtező sorsolása, minden magyar egyetértett abban, hogy a lehetséges ellenfelek közül egy olyan csapat volt, amelyet jó lett volna elkerülni: Szerbia. Bár a szerbek ezen az Eb-n nem élték túl a csoportkört és a magyar válogatott mögött végeztek (19. helyen zártak), ne ez legyen a kiindulási alap. Már csak azért sem, mert a szerbek a csoportmérkőzések során 30-27-re legyőzték a későbbi ezüstérmes németeket. Az, hogy kiestek, maguknak köszönhetik, mert egy góllal kikaptak a szintén kieső osztrákoktól, kettővel pedig a spanyoloktól. Így utólag már szinte elképzelni is nehéz, hogy az Eb-döntőbe jutott németeknél sokáig rezgett a léc, hiszen könnyen kieshetett volna a német csapat is, ha az osztrákok nem teszik meg azt a szívességet, hogy elnáspángolják a szerbeket.

A szerb és a magyar kézilabda-válogatott összecsapása a 2012-es londoni olimpián (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Kézilabda vb-selejtező: nagy utazás várhat a magyarokra

Az szinte 100 százalék, hogy a szerb válogatott a márciusi előselejtezőben le fogja győzni a litvánokat. Ebben az esetben jön össze május közepén a magyar–szerb vb-selejtező, amelynek első találkozóját Szerbiában rendezik meg, a visszavágó lesz Magyarországon. A szerb szövetség kezében van tehát a helyszínválasztás lehetősége, abban pedig egészen biztosak lehetünk, hogy a magyar határhoz közel fekvő városok (Szabadka, Újvidék) szóba sem kerülnek majd. A legkézenfekvőbb megoldás a hatalmas Belgrád Aréna lenne, ám a szerbek kezében van egy másik lehetőség: Nis. Amely a magyar fővárostól 620 kilométerre fekszik, s amely sokkal közelebb van akár a bolgár, akár a macedón határhoz, mint a magyarhoz. Ha a szerbek helyében lennénk, mi sem tennénk másképpen. Egy ilyen párosmeccs előtt minden nap, minden óra számít.

A magyarok megutaztatása, fárasztása pedig már a nisi helyszínválasztással is megkezdődhet.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a vb-selejtezőket nagyon hamar lepörgeti az IHF. Az első mérkőzésre május 13-án vagy 14-én, a visszavágóra május 16-án vagy 17-én kerül sor. A mérkőzés utáni nap elmegy a hazautazással, így a magyarok számra tényleg nagyon nehéz napok várnak majd a tavasz második felében.