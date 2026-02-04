kézilabdaszerb férfi kézilabda-válogatottvb-selejtező

A szerbek nem viccelnek, gyilkos napok jöhetnek májusban a férfikézilabda-válogatott számára

A lehető legnehezebb ellenfelet kaphatja a magyar férfikézilabda-válogatott, amennyiben a szerb csapat a vb-előselejtezőjében kiüti a gyengécske Litvániát. Ebben az esetben ugyanis a kézilabda vb-selejtezőjében összejön a magyar–szerb párharc. A két kiváló csapat közül csak az egyik juthat el a 2027-es németországi világbajnokságra, amely már az olimpiai kvalifikáció jegyében zajlik majd.

Lantos Gábor
2026. 02. 04. 4:45
Császár Gábor (piros mezben) a 2012-es londoni olimpián a szerbek elleni mérkőzésen Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
Amikor a minap befejeződött kézilabda Európa-bajnokságon szóba került a vb-selejtező sorsolása, minden magyar egyetértett abban, hogy a lehetséges ellenfelek közül egy olyan csapat volt, amelyet jó lett volna elkerülni: Szerbia. Bár a szerbek ezen az Eb-n nem élték túl a csoportkört és a magyar válogatott mögött végeztek (19. helyen zártak), ne ez legyen a kiindulási alap. Már csak azért sem, mert a szerbek a csoportmérkőzések során 30-27-re legyőzték a későbbi ezüstérmes németeket. Az, hogy kiestek, maguknak köszönhetik, mert egy góllal kikaptak a szintén kieső osztrákoktól, kettővel pedig a spanyoloktól. Így utólag már szinte elképzelni is nehéz, hogy az Eb-döntőbe jutott németeknél sokáig rezgett a léc, hiszen könnyen kieshetett volna a német csapat is, ha az osztrákok nem teszik meg azt a szívességet, hogy elnáspángolják a szerbeket.

A szerb és a magyar kézilabda-válogatott összecsapása a 2012-es londoni olimpián (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Kézilabda vb-selejtező: nagy utazás várhat a magyarokra

Az szinte 100 százalék, hogy a szerb válogatott a márciusi előselejtezőben le fogja győzni a litvánokat. Ebben az esetben jön össze május közepén a magyar–szerb vb-selejtező, amelynek első találkozóját Szerbiában rendezik meg, a visszavágó lesz Magyarországon. A szerb szövetség kezében van tehát a helyszínválasztás lehetősége, abban pedig egészen biztosak lehetünk, hogy a magyar határhoz közel fekvő városok (Szabadka, Újvidék) szóba sem kerülnek majd. A legkézenfekvőbb megoldás a hatalmas Belgrád Aréna lenne, ám a szerbek kezében van egy másik lehetőség: Nis. Amely a magyar fővárostól 620 kilométerre fekszik, s amely sokkal közelebb van akár a bolgár, akár a macedón határhoz, mint a magyarhoz. Ha a szerbek helyében lennénk, mi sem tennénk másképpen. Egy ilyen párosmeccs előtt minden nap, minden óra számít. 

A magyarok megutaztatása, fárasztása pedig már a nisi helyszínválasztással is megkezdődhet.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a vb-selejtezőket nagyon hamar lepörgeti az IHF. Az első mérkőzésre május 13-án vagy 14-én, a visszavágóra május 16-án vagy 17-én kerül sor. A mérkőzés utáni nap elmegy a hazautazással, így a magyarok számra tényleg nagyon nehéz napok várnak majd a tavasz második felében.

A magyar szövetség mit választ?

Abban is egészen biztosak lehetünk, hogy a magyarországi visszavágóra nem Szegeden, azaz a szerb határ közelében fekvő nagyvárosban kerül sor. Az MKSZ kezében több kártya lapulhat, akár Veszprémben, akár Tatabányán, akár Győrött is lehet a visszavágó. (Budapest is szóba kerülhet, ámbátor az ilyen jellegű mérkőzéseket általában vidéken szokták rendezni.) 

Hungarian fans pose prior to the men's EHF Euro 2026 preliminary round group F handball match Hungary vs Poland in Kristianstad, Sweden, on January 16, 2026. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
A magyar szurkolók biztatására óriási szükség lesz a vb-selejtezőn (Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson)

A lényeg az, hogy olyan csarnokot válasszon az MKSZ, ahol a közönség szinte bele tudja hajszolni a magyarokat a győzelembe vagy a továbbjutásba. Abban egészen biztosak lehetünk, hogy ebben a pároscsatában egészen apró dolgok dönthetnek. Az sem mellékes, hogy a játéktudás alapján mind a magyar, mind a szerb válogatottnak ott lenne a helye a 32 csapatot felvonultató világbajnokságon. Ám mivel egymás ellen játszanak, csak az egyikük lehet ott.

Van két szabadkártya, de ki kapja meg?

Elvileg a vb-selejtezőt elbukó csapatnak marad egy utolsó utáni reménye, az IHF elnöksége által kiadott szabadkártya. Ebből kettő van, s volt már arra példa, hogy Szerbia sikeresen pályázott a kegyelemkenyérre. 2015 nyarán az IHF úgy döntött, hogy Szerbia és Németország kapja meg a kegyelmet, így vehetett részt ez a két női válogatott a Dániában rendezett világbajnokságon. A mostani azonban más történet.

A 2028-as nyári olimpiát Los Angelesben rendezik, ez pedig azt jelenti, hogy az Egyesült Államok csapata az olimpia rendezőjeként alanyi jogon mindenképpen indulhat az ötkarikás játékokon. Elvileg semmi szükség nem lenne arra, hogy az USA férficsapata ott legyen a 2027-es németországi vb-n, de az üzleti szempontok mást diktálnak. 

Az IHF számára létkérdés, hogy Amerika egy évvel az olimpia előtt megmutassa magát és induljon a németországi vb-n.

Ha a gyengécske amerikai válogatott önerőből nem jut ki az eseményre, garantálható, hogy a két szabadkártya egyikét megkapja. Ebben az esetben marad még egy ilyen szabadkártya, de az sehol nincs előírva, hogy azt európai nemzetnek kell megkapnia. Éppen ezért válik máris sorsdöntővé ez a vb-selejtező mind a szerb, mind a magyar válogatott számára.

A Los Angelesbe vezető út

A férfi-kézilabdázók Los Angelesbe vezető útja rögös, de az a nemzet, amely nem tudja kivívni a 2027-es németországi vb-n való indulást, szinte lehetetlen helyzetbe kormányozza magát. A jövő évi világbajnokság győztese lesz az első olyan csapat, amely automatikusan kijut a 2028-as olimpiára. Ez már 2027 elején eldől. 

A világbajnokság 2–7. helyén végzett csapatok pedig biztosan mehetnek az olimpiai selejtezőre.

Az innen lemaradó európai országok számára a pótvizsgát a 2028-as spanyol–portugál–svájci rendezésű Európa-bajnokság jelenti, amelynek végső győztese szintén alanyi jogon jut ki az olimpiára. 

LONG BEACH, CA - MAY 10: Long Beach Arena and entertainment center is shown to the media during a media tour as a possible venue for Los Angeles 2024 Summer Olympics as the International Olympic Committee Evaluation Commission tours potential venues sites May 10, 2017 in Long Beach, California. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Long Beach Arena, a 2028-as olimpiai kézilabdatorna helyszíne (Fotó: Getty Images North America/Kevork Djansezian)

Erről az Eb-ről további két helyet lehet a selejtezőben szerezni, de ez már iszonyatosan nehéz és bonyolult feladat. Nem véletlen kell most a magyar válogatottnak is arra koncentrálnia, hogy a 2027-es világbajnokságon mindenképp az első hét csapat között végezzen (az nem reális, hogy a mieink akár a vb-t, akár a 2028-as Eb-t megnyerjék.) Ehhez azonban májusban a szerb csapatot kell valahogy eltakarítani az útból. 

Szerbiában sem boldogok a sorsolás miatt

Az, hogy a magyarok nem boldogok, érthető, de a szerbek sem azok. A szerb sportsajtó a Litvánia elleni előselejtezőben biztosra veszi a továbbjutást, de onnantól kezdve pokolként emlegetik a májusi napokat. A szerbek azzal biztatják magukat, hogy a magyar csapat tizedik helyezésétől egyáltalán nem kell hanyatt esni. Szerintük a magyar csapat semmivel sem jobb, mint a szerb, éppen ezért semmi félnivalója nincsen a májusi vb-selejtezőtől.

 

