Losonczi Dávidvilágbajnokságbirkózás

Ezüstre változott a vb-bronz, a magyar klasszissal már másodszor esett meg ez

A birkózó Losonczi Dávid utólag világbajnoki ezüstérmes lett, mert a 2022-es belgrádi vb-n a kötöttfogású 87 kilogrammos súlycsoportban elődöntős legyőzője, a szerb Zurabi Datunasvili doppingolt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 17:21
Losonczi Dávid négy év elteltével megkapja a vb-ezüstöt Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A 2022-es belgrádi világbajnokság elődöntőjében Losonczi Dávid 4-3-ra kapott ki a grúz származású, szerb színekben induló Zurabi Datunasvilitől, majd megnyerve a bronzmérkőzést, a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Datunasvili a szerb fővárosban aranyérmes lett, aztán tavaly decemberben kiderült, hogy még a koronavírus-járvány miatt 2021 nyarára halasztott tokiói olimpia előtt ellenőrizték, és a szervezetében tiltott szerre bukkantak. Ráadásul a védelmére készült egyik videót megpróbálta meghamisítani, ezért szigorú, ötéves eltiltás lett a végső ítélet. Ez ellen ugyan fellebbezett, ám a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) nem adott neki igazat.

Losonczi Dávid (kékben) és a szerb Zurabi Datunashvili a belgrádi birkózó-világbajnokság kötöttfogású mezőnye 87 kilogrammos súlycsoportjának elődöntőjében
Losonczi Dávid (kékben) és a szerb Zurabi Datunasvili a belgrádi birkózó-világbajnokság kötöttfogású mezőnye 87 kilogrammos súlycsoportjának elődöntőjében Fotó: Andrej Cukics / MTI/EPA

Losonczi Dávid vb-ezüstje

Az MBSZ pénteken közölte: az UWW levelében jelezte, hogy „a 2022-es felnőtt-világbajnokságon történt doppingvétség miatt a kötöttfogású birkózás 87 kilogrammos kategóriájának rangsorát az egyik sportoló kizárása után módosították. A módosítás eredményeként sportolójuk, Losonczi Dávid második lett, így ezüstérmet kap. Az érmek újraelosztása időigényes folyamat, addig is kérjük, küldjék el a bronzérmet a címünkre.”

Az MTI hozzátette, Datunasvilitől elvették a 2021-es tokiói olimpián, a 2021-es oslói és a 2022-es belgrádi világbajnokságon 87 kilogrammban szerzett dobogós helyezéseit. A belgrádi vb-cím így a dán színekben indult Turpal Bisultanovnak jár, míg az ezüst Losonczinak.

– Nekem semleges ez a történet, nem örülök, szomorú sem vagyok. Akkor és ott nem volt jó, kétes meccsen kaptam ki tőle, de történt már velem hasonló, ilyen az élet. Több mint hároméves történet, lezártam már magamban, boldogan tekintek vissza rá, hiszen ez volt az első érmem a felnőttek között – fogalmazott az ügy napfényre kerülésekor Losonczi, aki világbajnok is utólag lett a 2023-as vb-döntő súlyos bírói hibájának vizsgálata után.

