Eltűnnek a szivárványos karszalagok a PL-ben, de jön az új LMBTQ-kampány

A Premier League tíz évig működött együtt a Stonewall elnevezésű brit szervezettel, ennek keretében szivárványos cipőfűzőket és csapatkapitányi karszalagokat viseltek a játékosok, hogy jelezzék: támogatják az inkluzivitást. Ez most véget ért, a liga saját kampányt indít, amely – legalábbis első ránézésre – kevesebb „látható jelzést” helyez a középpontba. A klubok, játékosok és csapatkapitányok ezentúl nem lesznek kötelezve szivárványos karszalag, valamint melegítők viselésére a mérkőzéseken.

A Premier League új kampányt indít Fotó: Lindsey Parnaby/AFP

A Premier League új kampánya

A „Premier League With Pride” elnevezésű új kampány február 6. és 12. között fut, az összes élvonalbeli mérkőzésen lesz nyoma. A kampány során LED-reklámok, stadiongrafikák, labdatartó emelvények és a cserét jelző táblákon megjelenő vizuális üzenetek hirdetik az egyenlőséget, de tervben van a szivárványos meccslabdák használata is.

A liga a kezdeményezés keretében a brit Switchboard nevű LMBTQ-támogató szervezettel működik együtt, amely ingyenes, bizalmas és nem ítélkező hallgatói és tanácsadói szolgáltatást biztosít az LMBTQ-közösség tagjainak, szurkolóknak, játékosoknak és a klub személyzetének egyaránt.

A Premier League szerint az oktatás az egyik legfontosabb eszköz a hosszú távú változás felé: az akadémiákon és közösségi programokon belül LMBTQ-inklúzióról szóló foglalkozásokat szerveznek fiatal játékosoknak.

Visszhangok és kritikák a háttérben

A változtatás kapcsán több vita is kialakult az angol futballon belül. Az elmúlt idényben több játékos is vonakodott részt venni a korábbi kampányban, például nem hordták a szivárványos karszalagot vagy elutasították az LMBTQ-támogató felső viselését vallási vagy személyes okokra hivatkozva.

A Premier League vezérigazgatója, Richard Masters hangsúlyozta, hogy a liga továbbra is elkötelezett amellett, hogy a labdarúgás mindenki számára nyitott legyen, és hogy a játékosok, szurkolók és stábtagok komfortosan érezhessék magukat önmagukként.

A Stonewall közleményben jelezte, hogy a Rainbow Laces kampányt átalakított formában tovább kívánja vinni, szélesebb közösségi célokkal, és nem szűnik meg a sportban való jelenlét.