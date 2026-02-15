OTP Bank-Pick SzegedVladan Maticspick szegedbalesetÚjszeged

Balesetet szenvedett a Szeged egykori bajnok és kupagyőztes vezetőedzője

Vasárnap reggel egy komoly baleset miatt teljes útzár volt Újszegeden. Két személygépkocsi ütközött össze, az egyik teljesen felborult és a feje tetejére állt. Mint később kiderült, a baleset egyik résztvevője a Pick Szeged egykori játékosa és vezetőedzője, Vladan Matics volt.

2026. 02. 15.
Vladan Matic balesetett szenvedett.
A Pick Szeged egykori játékosa és vezetőedzője, Vladan Matics balesetet szenvedett. (Fotó: Bod Péter)
Vladan Matics 2001. június 7-én, a Partizan Belgrád csapatától igazolt a Pick Szeged együtteséhez. Játékosként öt és fél évet töltött a szegedi klubnál, 2006-ban Pécsett Magyar Kupa-győztes lett. 2007. február 18-án a rossz eredmények miatt edzőváltás történt a Pick Szegednél, ekkor Matics vette át a szakmai munka irányítását. Sikeres volt az első idénye: 2007-ben a Szeged megszerezte második bajnoki címét, majd 2008-ban a szegedi klub a Magyar Kupát is elhódította irányításával.

Balesetett szenvedett Vladan Matics.
Vladan Matics a nyártól ismét Szegeden dolgozik majd (Fotó: Délmagyar-archív)

Balesetet szenvedett Vladan Matics

Vasárnap reggel 9 óra környékén Újszegeden teljes útzár lépett életbe egy komoly baleset miatt. Két személygépkocsi ütközött össze, az egyik felborult és elfoglalja az útpályát, a másik lesodródott az úttestről – számolt be a Szeged.hu.

Mint később kiderült, a Pick Szeged egykori kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője, Vladan Matics volt a baleset egyik elszenvedője. A rendőrség tájékoztatása szerint a szerb–magyar szakember rosszul lett, ezért csapódott a másik járműnek.

Nyártól ismét Szegeden dolgozik a szakember

Július 1-jétől Vladan Matics lesz a Pick Kézilabda Akadémia vezetője, ugyanis a pozíciót jelenleg betöltő Kárpát Krisztián a férfikézilabda NB I-ben szereplő ETO University Handball Team irányítását veszi át.

A szerb–magyar állampolgárságú szakember a bajnokság és a kupa megnyerésével jelenleg minden idők második legeredményesebb szegedi edzője. Matics a Pick Szeged után dolgozott a Ferencvárosnál, a Celjénél, a Tatabányánál, a Metaloplastika Sabacnál, a Csurgónál, valamint a magyar és a szerb válogatott másodedzőjeként. Jelenleg a Vojvodina munkáját irányítja.

Vladan Matics nős, feleségével és két gyermekével továbbra is Szegeden él. Nagyobbik fia, Dusan kézilabda-játékvezető, kisebbik fia, Dávid pedig a Pick Kézilabda Akadémia utánpótlás-válogatott játékosa.

