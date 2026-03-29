Szoboszlait váltotta, az elmúlt három évben nem mindig látta a fényt az alagút végén

A magyar válogatott szombati mérkőzésén utolsóként a cseh Sigma Olomouc légiósa, Baráth Péter állt be a kispadról, aki éppenséggel a csapatkapitány Szoboszlai Dominikot váltotta a 87. percben. Baráth a lefújás után a vegyes zónában válaszolt az újságírók kérdésére, ahol természetesen előkerült az elmúlt három éve is, hiszen legutóbb 2023-ban játszott Marco Rossinál.

Perlai Bálint
2026. 03. 29. 5:45
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar válogatott Szlovénia ellen aratott 1-0-s győzelme után nem véletlen, hogy Schön Szabolcsról szólnak a hírek, aki 2024 novembere után lépett újra pályára, és a Győr támadója a válogatottban első gólját megszerezve megnyerte a meccset . Vagy említhetnénk csapattársát, Vitális Milánt, aki Marco Rossi csapatában először kezdett, a középpályán remek meccse volt, nem is véletlen, hogy a szövetségi kapitány nem cserélte le. És akkor ott van Baráth Péter, aki Szoboszlai Dominik helyett állt be a 87. percben.

A Fradinak nem kellett, aztán jött a válogatott-meghívó

Marco Rossinak Baráth becserélése volt az utolsó a szombati felkészülési mérkőzésen, az pedig, hogy a válogatott csapatkapitánya helyett állt be, egy olyan dolog, amit kevesen mondhatnak el magukról. A 24 éves középpályás története is megér mindenképpen pár sort. 

Baráth 2023 nyarán került végleg a Ferencvároshoz, miután az előző idényt kölcsönben már a zöld-fehéreknél töltötte, ekkor még a Debrecen labdarúgója volt hivatalosan. A kisvárdai születésű középpályásnak a 2023/24-es idény őszi része azonban nem úgy alakult, ahogy tervezte, az NB I-ben hét meccsen mindössze 150 percet kapott, a Fradi télen kölcsön is adta a lengyel Rakównak, ahol a megállapodás értelmében a következő másfél évet töltötte. Baráth azonban itt sem lett kezdőjátékos, a 2024/25-ös idényben 26-szor pályára lépett, de mindehhez csak 742 játékperc párosult. 

Eljött 2025 nyara, a játékos visszatért a Fradihoz, gondolhattuk, hogy a magyarszabály miatt a csapat számítani fog rá. Robbie Keane-nek azonban nem kellett, így a Fradi végleg eladta a Rakównak. 

Baráth karrierjét övező fordulatok itt még nem értek véget, ugyanis 2026 telén a cseh Sigma Olomouchoz igazolt kétmillió euróért – érdekesség, hogy a Fradi fél évvel korábban mindössze 500 ezerért adta el –, ahol kezdőjátékos lett, 11 meccsen játszott idáig, már csak hatra van, hogy beérje a Fradinál lejátszott meccseit. A csehek a mostani idényben a Konferencialigában szerepeltek, a nyolcaddöntőben kiestek a német Mainz ellen, a visszavágón Baráth piros lapot is kapott.

Baráth Péter őszinte vallomása erről az időszakról

A 2022-ben a válogatottban debütáló játékosnak a szlovénok elleni volt a harmadik pályára lépése, a mérkőzést követően a vegyes zónában természetesen utalt az elmúlt három évére is.

– Az, hogy Szoboszlait váltottam, az nem mérvadó, bárki helyett beállhattam volna. Elsősorban magamnak örültem, hogy visszatértem a válogatotthoz. Nagyon sok mindent jelent ez nekem, az elmúlt három évben rengeteg dolog történt velem, több klubváltás is. Úgy érzem, most vagyok végre a helyemen. Szeretném megragadni az alkalmat a válogatottnál, hogy a későbbiekben is a keret tagja legyek, aztán idővel még többet lépjek pályára – kezdte Baráth Péter, akit ezután arról kérdeztek, hogy mi volt az elmúlt három év tanulsága. 

Mindig kitartóan kell edzeni, nap mint nap, még akkor is, ha nem látom mindig az alagút végén a fényt. De azt vallom, hogy a mindennapi munka megtérül

És Baráth Péternek igaza van, a munka megtérült, szombaton a győztes csapat tagja volt a pályán.

A mérkőzés összefoglalója, a gólszerző Schön Szabolcs, és a gólpasszt adó Osváth Attila értélkelésével:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
