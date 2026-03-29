Szoboszlait váltotta, az elmúlt három évben nem mindig látta a fényt az alagút végén

A magyar válogatott Szlovénia ellen aratott 1-0-s győzelme után nem véletlen, hogy Schön Szabolcsról szólnak a hírek, aki 2024 novembere után lépett újra pályára, és a Győr támadója a válogatottban első gólját megszerezve megnyerte a meccset . Vagy említhetnénk csapattársát, Vitális Milánt, aki Marco Rossi csapatában először kezdett, a középpályán remek meccse volt, nem is véletlen, hogy a szövetségi kapitány nem cserélte le. És akkor ott van Baráth Péter, aki Szoboszlai Dominik helyett állt be a 87. percben.

Schön Szabolcs lőtte a magyar válogatott győztes gólját, ekkor még Szoboszlai Dominik a pályán volt, Baráth Péter nem, de hátul a társakkal ünnepelt Fotó: Polyák Attila

A Fradinak nem kellett, aztán jött a válogatott-meghívó

Marco Rossinak Baráth becserélése volt az utolsó a szombati felkészülési mérkőzésen, az pedig, hogy a válogatott csapatkapitánya helyett állt be, egy olyan dolog, amit kevesen mondhatnak el magukról. A 24 éves középpályás története is megér mindenképpen pár sort.

Baráth 2023 nyarán került végleg a Ferencvároshoz, miután az előző idényt kölcsönben már a zöld-fehéreknél töltötte, ekkor még a Debrecen labdarúgója volt hivatalosan. A kisvárdai születésű középpályásnak a 2023/24-es idény őszi része azonban nem úgy alakult, ahogy tervezte, az NB I-ben hét meccsen mindössze 150 percet kapott, a Fradi télen kölcsön is adta a lengyel Rakównak, ahol a megállapodás értelmében a következő másfél évet töltötte. Baráth azonban itt sem lett kezdőjátékos, a 2024/25-ös idényben 26-szor pályára lépett, de mindehhez csak 742 játékperc párosult.

Eljött 2025 nyara, a játékos visszatért a Fradihoz, gondolhattuk, hogy a magyarszabály miatt a csapat számítani fog rá. Robbie Keane-nek azonban nem kellett, így a Fradi végleg eladta a Rakównak.

Baráth karrierjét övező fordulatok itt még nem értek véget, ugyanis 2026 telén a cseh Sigma Olomouchoz igazolt kétmillió euróért – érdekesség, hogy a Fradi fél évvel korábban mindössze 500 ezerért adta el –, ahol kezdőjátékos lett, 11 meccsen játszott idáig, már csak hatra van, hogy beérje a Fradinál lejátszott meccseit. A csehek a mostani idényben a Konferencialigában szerepeltek, a nyolcaddöntőben kiestek a német Mainz ellen, a visszavágón Baráth piros lapot is kapott.